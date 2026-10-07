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GNW-News: Deutsche Lufthansa AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß § 114, 115, 117 WpHG

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
7.54 EUR -0.03 EUR -0.42 %
Charts | News | Analysen

^Deutsche Lufthansa AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von

Finanzberichten gemäß § 114, 115, 117 WpHG

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/ CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Hiermit gibt die Deutsche Lufthansa AG bekannt, dass folgende Finanzberichte

veröffentlicht werden:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht

Veröffentlichungsdatum: 03.08.2027

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* Sprache: Deutsch

Ort: https://investor-relations.lufthansagroup.com/de/finanzberichte-

veroeffentlichungen/finanzberichte.html

* Sprache: Englisch

Ort: https://investor-relations.lufthansagroup.com/en/financial-reports-

publications/financial-reports.html

Ende der Mitteilung

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Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter www.globenewswire.com (https://www.globenewswire.com)

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| Sprache | Deutsch |

+-------------+---------------------------------------------------+

| Unternehmen | Deutsche Lufthansa AG |

| | |

| | Venloer Straße 151-153. |

| | |

| | 50672 Koeln |

| | |

| | Germany |

+-------------+---------------------------------------------------+

| Internet | https://www.lufthansagroup.com/investor-relations |

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Datum Rating Analyst
06.10.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
24.09.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
04.09.26 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.08.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
19.08.26 Lufthansa Underweight Barclays Capital

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