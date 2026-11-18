Werte in diesem Artikel

^Deutsche Lufthansa AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von

Quartalsfinanzberichten

Werbung

/ CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

--------------------------------------------------------------------------------

Hiermit gibt die Deutsche Lufthansa AG bekannt, dass folgender Finanzbericht

veröffentlicht wird:

3. Zwischenbericht 2027

Berichtsart: Quartalsfinanzbericht

Veröffentlichungsdatum: 03.11.2027

Werbung

* Sprache: Deutsch

Ort: https://investor-relations.lufthansagroup.com/de/finanzberichte-

veroeffentlichungen/finanzberichte.html

* Sprache: Englisch

Ort: https://investor-relations.lufthansagroup.com/en/financial-reports-

publications/financial-reports.html

Ende der Mitteilung

--------------------------------------------------------------------------------

Werbung

GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter www.globenewswire.com (https://www.globenewswire.com)

--------------------------------------------------------------------------------

+-------------+---------------------------------------------------+

| Sprache | Deutsch |

+-------------+---------------------------------------------------+

| Unternehmen | Deutsche Lufthansa AG |

| | |

| | Venloer Straße 151-153. |

| | |

| | 50672 Koeln |

| | |

| | Germany |

+-------------+---------------------------------------------------+

| Internet | https://www.lufthansagroup.com/investor-relations |

+-------------+---------------------------------------------------+

Â°