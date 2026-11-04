GNW-News: Deutsches Krankenhaus führt Gerät zur Betreuung bei Fehlgeburten ein

04.11.26 07:29 Uhr

^HAMBURG, Nov. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ein Krankenhaus in Norddeutschland

ist das erste auf dem europäischen Festland, das ein innovatives Medizinprodukt

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anbietet, das Frauen, die eine frühe Fehlgeburt erleiden, eine würdevollere und

einfühlsamere Betreuung ermöglicht.

Das Klinikum Pinneberg, das zu den Sana Regio Kliniken gehört und nordwestlich

von Hamburg liegt, bietet seinen Patientinnen nun die?Miscarriage Collection

Cradle" an und ist damit das erste Krankenhaus auf dem europäischen Festland,

das dies tut.

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Die in Großbritannien entwickelte?Collection Cradle" lässt sich unter einem

Toilettensitz anbringen und bietet Frauen, die eine Fehlgeburt erleiden, eine

würdevolle Möglichkeit, zu Hause oder im Krankenhaus mit ihrem Verlust

umzugehen. Es trägt dazu bei, das Baby für die Beerdigung und die Einäscherung

sowie das Schwangerschaftsgewebe für genetische Untersuchungen zu konservieren.

Dank seiner Funktionen, die darauf ausgelegt sind, Kontaminationen und

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Belastungen zu verringern, ersetzt er ein Verfahren, mit dem viele Familien

bisher in Einrichtungen konfrontiert waren, die nicht für diesen Zweck ausgelegt

waren.

Das Gerät wurde vom Team von Dignity Care

(https://www.dignitycarenetwork.com/pages/collection-cradle) entwickelt, einem

basisorientierten Sozialunternehmen unter der Leitung von Laura Corcoran, einer

ehemaligen Ingenieurin des britischen National Health Service, deren eigene

Erfahrungen mit wiederholten Fehlgeburten als Inspiration für die Entwicklung

dienten.

Das Klinikum Pinneberg gehört zur Sana-Kliniken-Gruppe, die deutschlandweit rund

50 Krankenhäuser betreibt, und man hofft, dass die Einführung zu einer breiteren

Akzeptanz führen wird.

Laura Corcoran, Leiterin von Dignity Care, sagte:?Als ich zu Hause eine

Fehlgeburt erlitt, befand ich mich in einer unglaublich schwierigen Situation.

Da mir die richtige Unterstützung fehlte, blieb mir nichts anderes übrig, als

ein Küchensieb zu verwenden." Diese Erfahrung hat mich dazu veranlasst, etwas zu

entwickeln, das anderen dabei helfen könnte, die praktischen und emotionalen

Herausforderungen mit mehr Sorgfalt und Würde zu meistern.

?Mütter in Deutschland stehen in dieser Situation vor denselben Schwierigkeiten,

selbst wenn sie im Krankenhaus bleiben. Es ist daher unglaublich ermutigend zu

sehen, dass dieses Krankenhaus hier eine Vorreiterrolle übernimmt. Es geht

darum, sicherzustellen, dass sich die Menschen in einem der schwierigsten

Momente ihres Lebens umsorgt, respektiert und unterstützt fühlen."

Sven Salzmann, Seelsorger am Klinikum Pinneberg, sagte:?Ein früher

Schwangerschaftsverlust ist ein zutiefst schmerzliches Erlebnis, und die

betroffenen Familien verdienen sowohl praktische Unterstützung als auch

Mitgefühl. Wir freuen uns, die 'Collection Cradle' vorstellen zu dürfen, und

hoffen, dass sie für die Patienten hier - und mit der Zeit auch in anderen

Krankenhäusern - einen echten Unterschied bewirken kann."

Seit seiner Markteinführung in Großbritannien wurde das?Collection Cradle" in

Krankenhäusern in ganz Großbritannien und Irland eingeführt und hält nun auch

international Einzug in Krankenhäuser. Es wird zudem von Universitäten in 14

Ländern zur Ausbildung von Hebammenschülerinnen eingesetzt.

Ein Foto zu dieser Meldung finden Sie unter

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/56469881-

87e9-4b74-9016-0abe1fc7493f

Kontakt: rachelw@holyroodpr.co.ukÂ°