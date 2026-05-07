GNW-News: Die 8. Konferenz zur Entwicklung der Tourismusbranche in der Provinz Heilongjiang steht kurz vor ihrer Eröffnung
^JIXI, China, July 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die 8. Konferenz zur Entwicklung
der Tourismusbranche in der Provinz Heilongjiang findet vom 8. bis 9. Juli in
der Stadt Jixi statt, einem bekannten Ökotourismus-Reiseziel. Unter dem Motto
?Integration, Innovation und Chancen" sowie den Leitprinzipien Einfachheit,
Sicherheit und Exzellenz zielt die Konferenz darauf ab, solide Plattformen für
den Austausch und die Zusammenarbeit im Bereich Kulturtourismus, für innovative
Anwendungen sowie für die Aufwertung des Konsums zu schaffen. Die Veranstaltung
wird einen umfassenden Überblick über die ökologische Schönheit, das
industrielle Erbe, die kulinarischen Highlights und die herzliche
Gastfreundschaft der Provinz Heilongjiang bieten und so das Potenzial des
Kultur- und Tourismussektors weiter ausschöpfen.
Ein Medien-Snippet zu dieser Mitteilung ist über diesen Link verfügbar.
(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5416/eng)
Im Rahmen der Konferenz wird die Stadt Jixi eine Reihe hochwertiger Reiserouten
vorstellen, die sich um drei Hauptthemen drehen:?Die Spiele entfachen, die Seen
beleben",?Die Grenze erkunden, Wellness genießen" und?Die Landschaft
entdecken, spielerisch lernen". Gleichzeitig wird eine Vielzahl
touristenfreundlicher Angebote eingeführt, um Besuchern einen rundum gelungenen
Aufenthalt zu bieten. Dazu gehören Rabatte in Restaurants, garantierte
Unterkünfte, freier Eintritt zu ausgewählten Sehenswürdigkeiten und exklusive
Einkaufsangebote. Damit lädt die Region Besucher aus nah und fern herzlich ein,
die Schönheit von Jixi zu entdecken.
Jiang Xingcheng, stellvertretender Leiter des Ministeriums für Kultur und
Tourismus der Provinz Heilongjiang, wies darauf hin, dass die diesjährige
Konferenz drei Höhepunkte aufweist. Erstens zielt das Projekt, das von der
Integration getragen wird, darauf ab, eine neue Landschaft für den?All-for-
One"-Tourismus zu schaffen. Getreu dem Grundsatz?Den Tourismus mit Kultur
gestalten und Kultur durch den Tourismus präsentieren" wird die Provinz die enge
Verzahnung von Kultur und Tourismus mit Industrie, Landwirtschaft, Handel und
Sport vorantreiben. Unter Einbindung der Events der?Northeast China Football
City League" wird zudem ein innovatives und einzigartiges Reisekonzept
etabliert:?Reisen mit Sportveranstaltungen".
Zweitens zielt sie darauf ab, durch Innovation neue Triebkräfte für modernes
industrielles Wachstum zu aktivieren. Das Event bricht mit traditionellen
Konferenzmodellen und wird in großem Umfang digitale und intelligente
Technologien einsetzen. Am Hauptveranstaltungsort wird ein Ausstellungsbereich
zum Thema?Intelligente Kultur und Tourismus" eingerichtet, in dem innovative
Anwendungen wie?KI + Tourismus", immersive Touren im Metaversum und digitale
Erlebnisse rund um das immaterielle Kulturerbe präsentiert werden.
Drittens wird es als Brücke für neue Möglichkeiten dienen und neue Plattformen
für eine offene Zusammenarbeit schaffen. Im Rahmen einer engen Einbindung in die
?Belt and Road"-Initiative lädt die Konferenz Vertreter aus Politik und
Wirtschaft aus 13 Ländern und Regionen zu diesem groß angelegten Event ein, um
den internationalen Einfluss des Kultur- und Tourismussektors der Provinz
Heilongjiang weiter zu stärken und ihr globales Partnernetzwerk auszubauen.
Quelle: Department of Culture and Tourism of Heilongjiang Province (Ministerium
für Kultur und Tourismus der Provinz Heilongjiang)
Ansprechpartnerin: Frau Huang, Tel.: 86-10-63074558Â°