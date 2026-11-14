GNW-News: Die 9. Konferenz zur wirtschaftlichen und handelspolitischen Zusammenarbeit zwischen Shandong und Südkorea sowie die Yantai South Korea Week werden...

^YANTAI, China, Nov. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die 9. Konferenz zur

wirtschaftlichen und handelspolitischen Zusammenarbeit zwischen Shandong und

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Südkorea sowie die Yantai South Korea Week wurden am 6. November in der Huang-

Bohai New Area in Yantai, Provinz Shandong, eröffnet. Diese Veranstaltung wird

von der Volksregierung der Provinz Shandong und dem Ministerium für Handel,

Industrie und Energie der Republik Korea ausgerichtet und vom Handelsministerium

der Provinz Shandong, der Volksregierung der Stadt Yantai sowie der Korea

International Trade Association organisiert.

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South Korea Week: South Korea Week

(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5822/ger)

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über den folgenden Link abrufbar.

(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5822/eng)

Shandong, das geografisch gesehen auf der anderen Seite des Meeres gegenüber von

Südkorea liegt, dient seit langem als wichtiges Tor für den Wirtschafts- und

Handelsaustausch zwischen den beiden Ländern. Mehr als 150 Unternehmen beider

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Seiten nahmen an der diesjährigen Konferenz teil und führten

Projektvermittlungen sowie Gespräche über Handel, Investitionen und andere

Bereiche der Zusammenarbeit durch. Bei der Veranstaltung zogen Vertreter aus

Shandong und Südkorea Bilanz über die bedeutenden Erfolge, die durch die

Zusammenarbeit erzielt wurden, unterbreiteten Vorschläge zur Stärkung der

praktischen Zusammenarbeit und skizzierten Perspektiven für eine weitere

Vertiefung ihrer Partnerschaft.

Shandong und Südkorea verfügen über eine solide Grundlage für die

Zusammenarbeit, sich ergänzende Stärken und vielversprechende Perspektiven für

die zukünftige Entwicklung. Als einer der drei in China ausgewiesenen Standorte

für chinesisch-südkoreanische Industrieparks profitiert Yantai von seiner

geografischen Nähe, den engen kulturellen Bindungen und den langjährigen

Geschäftsbeziehungen zu Südkorea. Die Stadt hat Städtepartnerschaften mit acht

südkoreanischen Städten geschlossen und mehr als 4.000 Projekte mit

südkoreanischer Beteiligung angezogen, darunter Investitionen führender

Unternehmen wie Hyundai Motor, HD Hyundai Heavy Industries, SK und Atomy.

Bei der diesjährigen Veranstaltung wurden 23 Kooperationsprojekte zwischen

Shandong und Südkorea unterzeichnet, darunter 11 Projekte in Yantai - die

höchste Zahl unter allen Städten der Provinz. Die Projekte decken eine Vielzahl

von Branchen ab, darunter medizinische Ästhetik, High-End-Ausrüstung und

intelligente Fertigung, grenzüberschreitender E-Commerce sowie Logistik.

Im Rahmen der Feierlichkeiten eröffneten die anwesenden Amtsträger und Gäste

gemeinsam die Veranstaltungsreihe der Yantai South Korea Week. Im Laufe der

Woche finden in Yantai zahlreiche Rahmenveranstaltungen und Besichtigungen von

Industrieparks statt, darunter ein Dialog der Bürgermeister der Partnerstädte,

Veranstaltungen zur Anbahnung von Kooperationen im Bereich Wissenschaft und

Technologie zwischen China und Südkorea, ein Freundschaftsspiel der

Jugendfußballmannschaften sowie Werbeveranstaltungen zur Präsentation

kultureller und touristischer Ressourcen und ein Austausch über Innovation und

Unternehmertum zwischen jungen Menschen aus China und Südkorea. Zusammen werden

diese Aktivitäten eine vielschichtige, integrierte Plattform für Dialog,

Austausch und die Vermittlung von Geschäftskontakten bieten.

Kontaktperson: Frau Zhang, Tel.: 86-10-63074558Â°