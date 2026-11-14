GNW-News: Die 9. Konferenz zur wirtschaftlichen und handelspolitischen Zusammenarbeit zwischen Shandong und Südkorea sowie die Yantai South Korea Week werden...
^YANTAI, China, Nov. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die 9. Konferenz zur
wirtschaftlichen und handelspolitischen Zusammenarbeit zwischen Shandong und
Südkorea sowie die Yantai South Korea Week wurden am 6. November in der Huang-
Bohai New Area in Yantai, Provinz Shandong, eröffnet. Diese Veranstaltung wird
von der Volksregierung der Provinz Shandong und dem Ministerium für Handel,
Industrie und Energie der Republik Korea ausgerichtet und vom Handelsministerium
der Provinz Shandong, der Volksregierung der Stadt Yantai sowie der Korea
International Trade Association organisiert.
South Korea Week: South Korea Week
(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5822/ger)
Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über den folgenden Link abrufbar.
(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5822/eng)
Shandong, das geografisch gesehen auf der anderen Seite des Meeres gegenüber von
Südkorea liegt, dient seit langem als wichtiges Tor für den Wirtschafts- und
Handelsaustausch zwischen den beiden Ländern. Mehr als 150 Unternehmen beider
Seiten nahmen an der diesjährigen Konferenz teil und führten
Projektvermittlungen sowie Gespräche über Handel, Investitionen und andere
Bereiche der Zusammenarbeit durch. Bei der Veranstaltung zogen Vertreter aus
Shandong und Südkorea Bilanz über die bedeutenden Erfolge, die durch die
Zusammenarbeit erzielt wurden, unterbreiteten Vorschläge zur Stärkung der
praktischen Zusammenarbeit und skizzierten Perspektiven für eine weitere
Vertiefung ihrer Partnerschaft.
Shandong und Südkorea verfügen über eine solide Grundlage für die
Zusammenarbeit, sich ergänzende Stärken und vielversprechende Perspektiven für
die zukünftige Entwicklung. Als einer der drei in China ausgewiesenen Standorte
für chinesisch-südkoreanische Industrieparks profitiert Yantai von seiner
geografischen Nähe, den engen kulturellen Bindungen und den langjährigen
Geschäftsbeziehungen zu Südkorea. Die Stadt hat Städtepartnerschaften mit acht
südkoreanischen Städten geschlossen und mehr als 4.000 Projekte mit
südkoreanischer Beteiligung angezogen, darunter Investitionen führender
Unternehmen wie Hyundai Motor, HD Hyundai Heavy Industries, SK und Atomy.
Bei der diesjährigen Veranstaltung wurden 23 Kooperationsprojekte zwischen
Shandong und Südkorea unterzeichnet, darunter 11 Projekte in Yantai - die
höchste Zahl unter allen Städten der Provinz. Die Projekte decken eine Vielzahl
von Branchen ab, darunter medizinische Ästhetik, High-End-Ausrüstung und
intelligente Fertigung, grenzüberschreitender E-Commerce sowie Logistik.
Im Rahmen der Feierlichkeiten eröffneten die anwesenden Amtsträger und Gäste
gemeinsam die Veranstaltungsreihe der Yantai South Korea Week. Im Laufe der
Woche finden in Yantai zahlreiche Rahmenveranstaltungen und Besichtigungen von
Industrieparks statt, darunter ein Dialog der Bürgermeister der Partnerstädte,
Veranstaltungen zur Anbahnung von Kooperationen im Bereich Wissenschaft und
Technologie zwischen China und Südkorea, ein Freundschaftsspiel der
Jugendfußballmannschaften sowie Werbeveranstaltungen zur Präsentation
kultureller und touristischer Ressourcen und ein Austausch über Innovation und
Unternehmertum zwischen jungen Menschen aus China und Südkorea. Zusammen werden
diese Aktivitäten eine vielschichtige, integrierte Plattform für Dialog,
Austausch und die Vermittlung von Geschäftskontakten bieten.
Kontaktperson: Frau Zhang, Tel.: 86-10-63074558Â°