GNW-News: Die Anmeldung für ASC27 ist jetzt möglich - Melden Sie sich an und treten Sie gegen Studierende aus aller Welt an!
^CHICAGO, Nov. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Anmeldung für die ASC Student
Supercomputer Challenge 2027 (ASC27) ist seit dem 19. November 2026 möglich! Das
ASC27-Komitee lädt Studierende von Universitäten aus aller Welt ein, ein Team zu
bilden, ihre Supercomputing-Kenntnisse unter Beweis zu stellen und sich mit
Gleichgesinnten zu messen, die ihre Leidenschaft für wissenschaftliches
Computing teilen. Bereiten Sie Ihr Team auf die ASC27 vor und melden Sie sich
bis zum 10. Januar 2027 über die offizielle ASC-Website an. (https://www.asc-
events.net/StudentChallenge/index.html)
ASC27 hielt während SC26 eine erste Informationsveranstaltung ab.
Wettbewerbsplan und -ablauf
Der diesjährige Wettbewerb findet im bekannten Zwei-Runden-Format statt. Die
Teams melden sich zunächst an und stellen anschließend ihre Supercomputing-
Fähigkeiten in der Vorrunde unter Beweis. Die qualifizierten Teams ziehen in das
Finale vor Ort ein, wo sie gemeinsam mit anderen Studierenden aus aller Welt
gegeneinander antreten werden.
Anmeldung: 19. November 2026 - 10. Januar 2027
Hochschulen und Universitäten weltweit sind herzlich eingeladen, bei der ASC27
mitzumachen! Jede Einrichtung kann mehrere Teams anmelden, wobei jedes Team aus
fünf Bachelor-Studierenden und einem betreuenden Dozenten bestehen muss. Stellen
Sie ein Team zusammen, laden Sie einen betreuenden Dozenten ein und melden Sie
Ihr Team bis zum 10. Januar 2027 auf der ASC27-Website an.
Vorrunde: 11. Januar - 28. Februar 2027
Stellen Sie sich den ersten ASC27-Herausforderungen direkt auf Ihrem eigenen
Campus! Arbeiten Sie mit Ihren Teamkollegen zusammen, um eine Reihe von Aufgaben
zur Anwendungsoptimierung zu lösen, und reichen Sie anschließend schriftliche
technische Vorschläge ein, in denen Sie Ihren Ansatz gemäß den
Wettbewerbsanforderungen erläutern. Experten des ASC27-Komitees werden die
Arbeiten der einzelnen Teams nach ihren fachlichen Qualitäten bewerten und durch
Abstimmung die Finalisten auswählen. Das Komitee wird Ihrem Team umgehend
mitteilen, ob es sich für das Finale vor Ort qualifiziert hat.
Finale vor Ort: 15.-19. Mai 2027
Mit dem errungenen Platz im ASC27-Finale wird Ihr Team an fünf Tagen voller
praktischer Supercomputing-Aufgaben gegen 25 Studierenden-Teams aus aller Welt
antreten! Ihr Team wird einen eigenen kleinen Supercomputing-Cluster entwerfen
und montieren, Benchmark-Tests durchführen und Anwendungen aus den Bereichen
Künstliche Intelligenz (KI) sowie High-Performance Computing (HPC) optimieren.
Außerdem werden Sie Ihre Arbeit auf Englisch vor einer Jury aus international
anerkannten Experten unter dem Vorsitz des angesehenen Professors der University
of Tennessee, Dr. Jack Dongarra, Turing-Preisträger und Mitbegründer der TOP500,
präsentieren und verteidigen. Dies ist Ihre Gelegenheit, zu erläutern, wie die
Designentscheidungen und Optimierungsstrategien Ihres Teams Ihre Ergebnisse
beeinflusst haben.
Die Finalisten kämpfen um den Titel Champion und den Silberpreis. Zu den
weiteren Auszeichnungen zählen der Group Competition Award, e-Prize, Highest
LINPACK, Best Presentation Team Award sowie weitere Ehrungen.
Zeitplan für den ASC27-Wettbewerb
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| ANMELDUNG | 19. November 2026 - 10. Januar 2027 |
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| VORRUNDE | 11. Januar - 28. Februar 2027 |
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| FINALE | 15. bis 19. Mai 2027 |
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Über ASC
Die ASC Student Supercomputer Challenge dient als internationale Plattform für
den fachlichen Austausch und die Förderung der nächsten Generation von
Supercomputing-Talenten und wird dabei von führenden Experten und Institutionen
aus Asien, Europa und den Vereinigten Staaten umfassend unterstützt. Durch ein
rigoroses, praxisorientiertes Wettbewerbsformat zielt ASC darauf ab, akademische
Exzellenz und praktische Kompetenzen in der Entwicklung und Forschung von
Supercomputing-Anwendungen zu fördern und High-Performance Computing als
Katalysator für wissenschaftliche Entdeckungen, technologischen Fortschritt und
industrielle Innovationen zu etablieren. Die ASC Student Supercomputer
Challenge, die nun bereits zum 14. Mal stattfindet, hat Zehntausende von
Studierenden aus sechs Kontinenten begeistert und sich als weltweit größter
Supercomputing-Wettbewerb für Studierende etabliert.
Die Anmeldung ist ab sofort möglich. Melden Sie sich an unter:
https://www.asc-events.net/StudentChallenge/ASC27/Register.php
Kontakte
Medienkontakt: media@asc-events.org
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f483eddf-
0bd7-4665-8eef-062837d53f65
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