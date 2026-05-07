GNW-News: Die Ausstellung "Ningbo City Image Exhibition 2026·Switzerland Screening" wurde erfolgreich abgeschlossen
^GENF, June 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die vierte Station der?Ningbo City
Image Exhibition 2026·Switzerland Screening" fand am 19. Juni (Ortszeit)
erfolgreich an der Universität Genf statt. Als wichtige kulturelle Brücke
zwischen China und der Schweiz vermittelte das Event dem Schweizer Publikum vor
Ort durch vielfältige Darbietungen bildender Kunst ein authentisches und
lebendiges Bild der Stadt Ningbo.
Kultursalon im Anschluss an die Filmvorführung im Rahmen der Ausstellung?Ningbo
City Image Exhibition 2026·Switzerland Screening"
Das Event umfasste drei gut organisierte Kernbereiche: eine Kurzfilmvorführung
zum Thema Ningbo, einen Kultursalon im Anschluss an die Vorführung sowie eine
Präsentation der Kultur von Ningbo. Sieben herausragende Filme, die sorgfältig
aus den preisgekrönten Beiträgen des 30°Ningbo-Kurzfilmfestivals der letzten
zwei Jahre ausgewählt wurden, wurden vor Ort gezeigt. Das Event, an dem mehr als
130 lokale Teilnehmer teilnahmen, vermittelte einen lebendigen Eindruck von
Ningbos einzigartigem Stadtbild, seinem reichen kulturellen Erbe und der
dynamischen künstlerischen Vitalität aufstrebender junger chinesischer Künstler.
Zu den gezeigten Werken gehören die auf Jugendliche ausgerichteten Kurzfilme
?Wisdom tooth",?All matters will pass",?So Long Mom" und?The Poison Cat", die
die Kreativität und das künstlerische Können junger chinesischer Filmemacher
unter Beweis stellen. Drei Filme über Ningbo, darunter?One Moment Ningbo" und
?In Ningbo, Enjoy", präsentieren dem internationalen Publikum die Besonderheiten
und den alltäglichen Charme der Stadt.
An dem Kultursalon im Anschluss an die Filmvorführung nahmen namhafte Gäste
teil, darunter Wissenschaftler der Universität Genf, erfahrene, in der Schweiz
lebende Musiker aus Ningbo, Vereinsvorsitzende sowie offizielle Vertreter des
Konfuzius-Instituts in Genf. Sie führten einen intensiven Meinungsaustausch über
visuelle Ästhetik, interkulturelle Kommunikation sowie die künftige
Zusammenarbeit zwischen China und der Schweiz in den Bereichen Kunst und
Tourismus. Die Gäste würdigten, dass diese intimen Kurzfilme kulturelle Gräben
wirksam überbrücken und den langfristigen bilateralen Austausch fördern, und
äußerten den Wunsch, junge Schweizer Künstler und Filmemacher zu organisieren,
um in Ningbo kreative Projekte vor Ort sowie wissenschaftliche Forschung
durchzuführen.
Die vor Ort stattfindende?Ningbo Culture Showcase" bot ein intensives
kulturelles Erlebnis mit kunstvoll gestalteten Themenpostkarten, ausgewählten
kulturellen und kreativen Souvenirs sowie ausführlichen Tourismusbroschüren und
inspirierte viele Besucher dazu, Ningbo im Rahmen von Tourismusreisen,
akademischen Studien oder künstlerischem Schaffen zu besuchen. Als innovative
Maßnahme der Auslands-Kommunikation stärkt das Event durch eine Kombination aus
Filmvorführungen, kulturellem Dialog und Stadtwerbung wirksam den weltweiten
Einfluss von Ningbo. Die derzeit stattfindende Auslandstournee wird in Madrid
und Berlin fortgesetzt, um den hochwertigen kulturellen Austausch zwischen China
und dem Ausland in beide Richtungen zu vertiefen.
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Kontakte
30°Ningbo-Kurzfilmfestival
https://www.nbfestival.com/
LIU YANZHU
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