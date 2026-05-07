GNW-News: Die Ausstellung "Ningbo City Image Exhibition 2026·Switzerland Screening" wurde erfolgreich abgeschlossen

^GENF, June 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die vierte Station der?Ningbo City

Image Exhibition 2026·Switzerland Screening" fand am 19. Juni (Ortszeit)

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erfolgreich an der Universität Genf statt. Als wichtige kulturelle Brücke

zwischen China und der Schweiz vermittelte das Event dem Schweizer Publikum vor

Ort durch vielfältige Darbietungen bildender Kunst ein authentisches und

lebendiges Bild der Stadt Ningbo.

Kultursalon im Anschluss an die Filmvorführung im Rahmen der Ausstellung?Ningbo

City Image Exhibition 2026·Switzerland Screening"

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Das Event umfasste drei gut organisierte Kernbereiche: eine Kurzfilmvorführung

zum Thema Ningbo, einen Kultursalon im Anschluss an die Vorführung sowie eine

Präsentation der Kultur von Ningbo. Sieben herausragende Filme, die sorgfältig

aus den preisgekrönten Beiträgen des 30°Ningbo-Kurzfilmfestivals der letzten

zwei Jahre ausgewählt wurden, wurden vor Ort gezeigt. Das Event, an dem mehr als

130 lokale Teilnehmer teilnahmen, vermittelte einen lebendigen Eindruck von

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Ningbos einzigartigem Stadtbild, seinem reichen kulturellen Erbe und der

dynamischen künstlerischen Vitalität aufstrebender junger chinesischer Künstler.

Zu den gezeigten Werken gehören die auf Jugendliche ausgerichteten Kurzfilme

?Wisdom tooth",?All matters will pass",?So Long Mom" und?The Poison Cat", die

die Kreativität und das künstlerische Können junger chinesischer Filmemacher

unter Beweis stellen. Drei Filme über Ningbo, darunter?One Moment Ningbo" und

?In Ningbo, Enjoy", präsentieren dem internationalen Publikum die Besonderheiten

und den alltäglichen Charme der Stadt.

An dem Kultursalon im Anschluss an die Filmvorführung nahmen namhafte Gäste

teil, darunter Wissenschaftler der Universität Genf, erfahrene, in der Schweiz

lebende Musiker aus Ningbo, Vereinsvorsitzende sowie offizielle Vertreter des

Konfuzius-Instituts in Genf. Sie führten einen intensiven Meinungsaustausch über

visuelle Ästhetik, interkulturelle Kommunikation sowie die künftige

Zusammenarbeit zwischen China und der Schweiz in den Bereichen Kunst und

Tourismus. Die Gäste würdigten, dass diese intimen Kurzfilme kulturelle Gräben

wirksam überbrücken und den langfristigen bilateralen Austausch fördern, und

äußerten den Wunsch, junge Schweizer Künstler und Filmemacher zu organisieren,

um in Ningbo kreative Projekte vor Ort sowie wissenschaftliche Forschung

durchzuführen.

Die vor Ort stattfindende?Ningbo Culture Showcase" bot ein intensives

kulturelles Erlebnis mit kunstvoll gestalteten Themenpostkarten, ausgewählten

kulturellen und kreativen Souvenirs sowie ausführlichen Tourismusbroschüren und

inspirierte viele Besucher dazu, Ningbo im Rahmen von Tourismusreisen,

akademischen Studien oder künstlerischem Schaffen zu besuchen. Als innovative

Maßnahme der Auslands-Kommunikation stärkt das Event durch eine Kombination aus

Filmvorführungen, kulturellem Dialog und Stadtwerbung wirksam den weltweiten

Einfluss von Ningbo. Die derzeit stattfindende Auslandstournee wird in Madrid

und Berlin fortgesetzt, um den hochwertigen kulturellen Austausch zwischen China

und dem Ausland in beide Richtungen zu vertiefen.

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Kontakte

30°Ningbo-Kurzfilmfestival

https://www.nbfestival.com/

LIU YANZHU

info1@nbfestival.com Â°