GNW-News: Die britische Reliance Bank entscheidet sich für Temenos SaaS zur Unterstützung ihrer digitalen Transformation
Werte in diesem Artikel
^GRAND-LANCY, Schweiz, und KOPENHAGEN, Dänemark, May 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --
Temenos (SIX: TEMN), ein weltweit führender Anbieter von Bankentechnologie, gab
heute bekannt, dass die Reliance Bank (https://www.reliancebankltd.com/), eine
auf Privatkunden und Firmenkunden spezialisierte britische Bank im Besitz der
Heilsarmee, sich für Temenos SaaS entschieden hat, um ihre digitale
Transformation voranzutreiben.
Die Reliance Bank wird ihre bestehenden Altsysteme durch eine umfassende
Service-Suite ersetzen, die Kernbankgeschäfte, digitale Dienste und
Zahlungsverkehr auf der Temenos-SaaS-Plattform umfasst. Dies wird der Bank dabei
helfen, ihre betriebliche Effizienz zu steigern und das Kundenerlebnis auf einer
sicheren, skalierbaren Plattform zu verbessern, während gleichzeitig eine
flexiblere digitale Grundlage geschaffen wird, um ihr künftiges Wachstum zu
unterstützen.
Durch den Einsatz der?UK Model Bank" von Temenos mit vorkonfigurierten, auf den
lokalen Markt zugeschnittenen Funktionen wird die Reliance Bank in die Lage
versetzt, neue Produkte schneller zu entwickeln und gleichzeitig die Kosten und
Risiken einer zusätzlichen Softwareanpassung zu senken. Die offene, API-basierte
Architektur von Temenos wird der Bank dabei helfen, sich nahtlos mit Fintech-
Partnern zu vernetzen und so ihre Kompetenzen weiter auszubauen, während sie
bestrebt ist, ihren Kundenstamm zu erweitern.
Die Reliance Bank wurde 1890 gegründet, um der Heilsarmee und verbundenen
Organisationen Bankdienstleistungen anzubieten. Sie legt nach wie vor großen
Wert auf ethisches und gemeinnütziges Bankwesen und räumt der Kreditvergabe an
Unternehmen, die in Großbritannien einen positiven sozialen Beitrag leisten,
Vorrang ein. Die Bank bietet eine Reihe von Sparkonten für Privatkunden sowie
Girokonten, Spar- und Kreditprodukte für gemeinnützige Organisationen und KMU
an.
Durch die Einführung eines SaaS-Modells, bei dem Temenos für kontinuierliche
Updates, Support und Wartung sorgt, kann sich die Reliance Bank ganz auf ihre
Kunden und ihren gesellschaftlichen Auftrag konzentrieren, anstatt sich um die
Verwaltung ihrer Technologie kümmern zu müssen.
Nikki Fenton, CEO der Reliance Bank, erklärt:?Die Einführung von Temenos SaaS
ist ein zentraler Bestandteil der Strategie zur digitalen Transformation der
Reliance Bank und bietet eine robuste, moderne Infrastruktur, die unsere
Wachstumspläne unterstützen wird. Mit Temenos werden wir in der Lage sein,
effizient zu skalieren und kundenorientierte digitale Lösungen zügig auf den
Markt zu bringen, was uns dabei helfen wird, unsere Einlagenbasis zu vergrößern
und gemeinnützige sowie ethisch orientierte Einrichtungen stärker finanziell zu
unterstützen."
Mark Yamin-Ali, Managing Director für Europa bei Temenos, fügt hinzu:?Wir sind
stolz darauf, die Reliance Bank bei dieser strategischen Transformation zu
begleiten und die Bank in ihrem Bestreben zu unterstützen, einen positiven
Beitrag für die Gesellschaft zu leisten. Dank seiner flexiblen, cloud-nativen
Architektur, seines breiten Funktionsumfangs und seiner für den britischen Markt
vorkonfigurierten Funktionen wird Temenos SaaS der Reliance Bank dabei helfen,
die Anforderungen ihres spezialisierten Kundenstamms agil und zügig zu erfüllen.
Diese Vereinbarung spiegelt die bewährte Fähigkeit von Temenos wider, Institute
mit spezifischen Anforderungen zu unterstützen, sowie unsere starke
Erfolgsbilanz und unsere anhaltende Dynamik in Großbritannien."
Über Temenos
Temenos (SIX: TEMN) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich
Bankentechnologie. Mit unserer marktführenden Kernbankensoftware und unseren
erstklassigen modularen Lösungen modernisieren wir den Bankensektor. Banken
jeder Größe nutzen unsere anpassungsfähige Technologie - vor Ort, in der Cloud
oder als SaaS -, um Dienstleistungen der nächsten Generation und KI-gestützte
Erfahrungen anzubieten, die das Bankgeschäft für ihre Kundinnen und Kunden
verbessern. Unsere Mission ist es, eine Welt zu schaffen, in der Menschen in
finanzieller Hinsicht ihr bestes Leben führen können.
Weitere Informationen finden Sie unter www.temenos.com
(http://www.temenos.com/).
Medienkontakte
Scott Rowe & Michael Anderson Alice Stephens
Temenos Global Public Relations Temenos Team at Brands2Life
Tel.: +44 20 7423 3857 Telefon: +44 7753 175012
E-Mail: press@temenos.com E-Mail: Temenos@brands2life.com
(mailto:press@temenos.com) (mailto:Temenos@brands2life.com)
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