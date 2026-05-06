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GNW-News: Die britische Reliance Bank entscheidet sich für Temenos SaaS zur Unterstützung ihrer digitalen Transformation

07.05.26 15:54 Uhr
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^GRAND-LANCY, Schweiz, und KOPENHAGEN, Dänemark, May 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

Temenos (SIX: TEMN), ein weltweit führender Anbieter von Bankentechnologie, gab

heute bekannt, dass die Reliance Bank (https://www.reliancebankltd.com/), eine

auf Privatkunden und Firmenkunden spezialisierte britische Bank im Besitz der

Heilsarmee, sich für Temenos SaaS entschieden hat, um ihre digitale

Transformation voranzutreiben.

Die Reliance Bank wird ihre bestehenden Altsysteme durch eine umfassende

Service-Suite ersetzen, die Kernbankgeschäfte, digitale Dienste und

Zahlungsverkehr auf der Temenos-SaaS-Plattform umfasst. Dies wird der Bank dabei

helfen, ihre betriebliche Effizienz zu steigern und das Kundenerlebnis auf einer

sicheren, skalierbaren Plattform zu verbessern, während gleichzeitig eine

flexiblere digitale Grundlage geschaffen wird, um ihr künftiges Wachstum zu

unterstützen.

Durch den Einsatz der?UK Model Bank" von Temenos mit vorkonfigurierten, auf den

lokalen Markt zugeschnittenen Funktionen wird die Reliance Bank in die Lage

versetzt, neue Produkte schneller zu entwickeln und gleichzeitig die Kosten und

Risiken einer zusätzlichen Softwareanpassung zu senken. Die offene, API-basierte

Architektur von Temenos wird der Bank dabei helfen, sich nahtlos mit Fintech-

Partnern zu vernetzen und so ihre Kompetenzen weiter auszubauen, während sie

bestrebt ist, ihren Kundenstamm zu erweitern.

Die Reliance Bank wurde 1890 gegründet, um der Heilsarmee und verbundenen

Organisationen Bankdienstleistungen anzubieten. Sie legt nach wie vor großen

Wert auf ethisches und gemeinnütziges Bankwesen und räumt der Kreditvergabe an

Unternehmen, die in Großbritannien einen positiven sozialen Beitrag leisten,

Vorrang ein. Die Bank bietet eine Reihe von Sparkonten für Privatkunden sowie

Girokonten, Spar- und Kreditprodukte für gemeinnützige Organisationen und KMU

an.

Durch die Einführung eines SaaS-Modells, bei dem Temenos für kontinuierliche

Updates, Support und Wartung sorgt, kann sich die Reliance Bank ganz auf ihre

Kunden und ihren gesellschaftlichen Auftrag konzentrieren, anstatt sich um die

Verwaltung ihrer Technologie kümmern zu müssen.

Nikki Fenton, CEO der Reliance Bank, erklärt:?Die Einführung von Temenos SaaS

ist ein zentraler Bestandteil der Strategie zur digitalen Transformation der

Reliance Bank und bietet eine robuste, moderne Infrastruktur, die unsere

Wachstumspläne unterstützen wird. Mit Temenos werden wir in der Lage sein,

effizient zu skalieren und kundenorientierte digitale Lösungen zügig auf den

Markt zu bringen, was uns dabei helfen wird, unsere Einlagenbasis zu vergrößern

und gemeinnützige sowie ethisch orientierte Einrichtungen stärker finanziell zu

unterstützen."

Mark Yamin-Ali, Managing Director für Europa bei Temenos, fügt hinzu:?Wir sind

stolz darauf, die Reliance Bank bei dieser strategischen Transformation zu

begleiten und die Bank in ihrem Bestreben zu unterstützen, einen positiven

Beitrag für die Gesellschaft zu leisten. Dank seiner flexiblen, cloud-nativen

Architektur, seines breiten Funktionsumfangs und seiner für den britischen Markt

vorkonfigurierten Funktionen wird Temenos SaaS der Reliance Bank dabei helfen,

die Anforderungen ihres spezialisierten Kundenstamms agil und zügig zu erfüllen.

Diese Vereinbarung spiegelt die bewährte Fähigkeit von Temenos wider, Institute

mit spezifischen Anforderungen zu unterstützen, sowie unsere starke

Erfolgsbilanz und unsere anhaltende Dynamik in Großbritannien."

Über Temenos

Temenos (SIX: TEMN) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich

Bankentechnologie. Mit unserer marktführenden Kernbankensoftware und unseren

erstklassigen modularen Lösungen modernisieren wir den Bankensektor. Banken

jeder Größe nutzen unsere anpassungsfähige Technologie - vor Ort, in der Cloud

oder als SaaS -, um Dienstleistungen der nächsten Generation und KI-gestützte

Erfahrungen anzubieten, die das Bankgeschäft für ihre Kundinnen und Kunden

verbessern. Unsere Mission ist es, eine Welt zu schaffen, in der Menschen in

finanzieller Hinsicht ihr bestes Leben führen können.

Weitere Informationen finden Sie unter www.temenos.com

(http://www.temenos.com/).

Medienkontakte

Scott Rowe & Michael Anderson Alice Stephens

Temenos Global Public Relations Temenos Team at Brands2Life

Tel.: +44 20 7423 3857 Telefon: +44 7753 175012

E-Mail: press@temenos.com E-Mail: Temenos@brands2life.com

(mailto:press@temenos.com) (mailto:Temenos@brands2life.com)

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