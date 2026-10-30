GNW-News: Die chinesische Stadt Pinghu baut Wirtschaftsbeziehungen zu Deutschland aus

30.10.26 05:47 Uhr

^PINGHU, China, Oct. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Stadt Pinghu in der

chinesischen Provinz Zhejiang nahe Shanghai hat im Oktober in München eine

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Veranstaltung zur Zusammenführung von Unternehmen ausgerichtet. Dabei stellte

sie ihr Investitionsumfeld sowie die Entwicklungs- und Förderpolitik des

chinesisch-deutschen Industrieparks Pinghu vor.

Minghu Expo Hub steht kurz vor der Eröffnung.

Die Veranstaltung ist Teil der Bemühungen Pinghus, den wirtschaftlichen

Austausch mit Deutschland zu fördern und ausländischen Unternehmen, die am

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chinesischen Markt interessiert sind, Geschäftsmöglichkeiten vor Ort

aufzuzeigen.

Pinghu liegt im Nordosten der Provinz Zhejiang und grenzt auf einer Länge von

58 Kilometern an Shanghai. Die Stadt erstreckt sich über eine Fläche von 557

Quadratkilometern. Dank seiner Lage im Jangtse-Delta hat Pinghu Zugang zu einer

der bedeutendsten Industrie- und Handelsregionen Chinas.

Das verarbeitende Gewerbe spielt eine wichtige Rolle für die Wirtschaft Pinghus.

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Zu den wichtigsten Branchen der Stadt zählen die Automobilindustrie und ihre

Zulieferer, hochwertige neue Werkstoffe, CNC-Werkzeugmaschinen, die Luft- und

Raumfahrt sowie Software und Informationstechnologie. Darüber hinaus sind

Logistik, Gesundheitswirtschaft und Mode wichtige etablierte Wirtschaftszweige.

Der chinesisch-deutsche Industriepark Pinghu ist eine der Plattformen, über

welche die Stadt die industrielle Zusammenarbeit mit deutschen Unternehmen

ausbauen möchte. Bei der Veranstaltung in München stellte Pinghu im Rahmen

seiner internationalen Investitionswerbung das wirtschaftliche Umfeld und die

Förderpolitik des Industrieparks vor.

Darüber hinaus arbeitet Pinghu daran, seine Verbindungen zu Shanghai weiter

auszubauen, insbesondere in den Bereichen Verkehr, industrielle Entwicklung und

technische Ressourcen.

Mit Veranstaltungen wie dem Event in München möchte Pinghu seine

Fertigungskompetenzen weiteren internationalen Unternehmen vorstellen und

Möglichkeiten für künftige Investitionen und die industrielle Zusammenarbeit

schaffen.

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar

unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ff7d06fd-

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Kontaktperson:

Tony Liu / lb_101de@lemengroup.comÂ°