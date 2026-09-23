GNW-News: Die DALI Alliance kündigt den ersten globalen DALI 27-Gipfel und die dazugehörige Messe an
^PISCATAWAY, New Jersey, und UTRECHT, Niederlande, Sept. 23, 2026 (GLOBE
NEWSWIRE) -- Die DALI Alliance veranstaltet am 23. und 24. Februar 2027 in der
Royal Dutch Jaarbeurs in Utrecht, Niederlande, erstmals den Global DALI Summit +
Expo?DALI 27". DALI 27 bringt Experten aus den Bereichen Beleuchtung,
intelligente Gebäude und intelligente Städte zusammen, um gemeinsam die Zukunft
der digitalen Beleuchtungssteuerung zu gestalten. Die Veranstaltung schafft ein
neues internationales Forum für Zusammenarbeit, Wissensaustausch und Innovation
und bringt das globale DALI-Ökosystem zusammen. Den Abschluss von DALI 27 bildet
ein Galadinner, bei dem die?DALI Lighting Awards 2027" verliehen werden. Mit
den Auszeichnungen werden herausragende Projekte und Leistungen im Bereich der
DALI-basierten Beleuchtungssteuerung gewürdigt.
DALI 27 verbindet die Generalversammlung der DALI Alliance mit einer Konferenz
und einer Fachmesse für Lichtplaner, Hersteller, Systemintegratoren und
Technologieanbieter. Das Programm umfasst Keynote-Vorträge, Podiumsdiskussionen,
Fachvorträge und Fallstudien sowie eine Fachmesse, auf der die neuesten DALI-
Technologien und -Lösungen präsentiert werden. Die Networking-Veranstaltungen im
Rahmen von DALI 27 bieten Fachleuten die Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen,
Erfahrungen auszutauschen und neue Ideen zu entwickeln.
?DALI 27 bringt Experten aus den gesamten Wertschöpfungsketten der Bereiche
Beleuchtung, intelligente Gebäude und intelligente Städte zusammen, um die
interoperable digitale Beleuchtungssteuerung voranzutreiben", so Paul Drosihn,
General Manager der DALI Alliance.?Zum ersten Mal schafft die DALI 27 ein
internationales Forum für das globale DALI-Ökosystem, in dem Wissen
ausgetauscht, Partnerschaften gestärkt und Innovationen vorangetrieben werden."
DALI 27 wird am Dienstagmorgen, dem 23. Februar 2027, am zentral gelegenen
Veranstaltungsort in Utrecht eröffnet. Während der zweitägigen Veranstaltung
präsentieren Sponsoren und Partnerunternehmen auf der Expo ihre neuesten
Technologien und Lösungen. Das vollständige Konferenzprogramm wird im Herbst
2026 bekannt gegeben. Informationen zur Anmeldung, zu den Ticketoptionen und zu
den Teilnahmegebühren folgen zu einem späteren Zeitpunkt. Unternehmen und
Branchenexperten, die auf der DALI 27 einen Vortrag halten, ausstellen oder als
Sponsor auftreten möchten, werden gebeten, sich an die DALI Alliance zu wenden.
Die Weichen für die DALI Lighting Awards sind gestellt
Die DALI Lighting Awards 2027 werden am Mittwochabend im Rahmen eines
Galadinners verliehen. Mit den Auszeichnungen würdigt die DALI Alliance
herausragende Projekte, Innovationen und Leistungen rund um den Einsatz von
DALI-basierter Lichtsteuerung in der professionellen Beleuchtung.
DALI 27 auf einen Blick
Veranstaltung: DALI 27 Global Summit + Expo
Termin: 23.-24. Februar 2027
Veranstaltungsort: Supernova im Royal Dutch Jaarbeurs
Adresse: Jaarbeursplein 6, 3521 AL Utrecht, Niederlande
Veranstalter: DALI Alliance
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