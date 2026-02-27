GNW-News: Die dreijährige Promotions- und Informationskampagne "Choose the European Friendship" ("Entscheidung zur Europäischen Freundschaft") zur Piadina Ro...

^RIMINI, Italien, March 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das europäische

Projekt?Choose the European Friendship: Piadina Romagnola PGI. A welcoming dish

to promote the European excellences" endet am 28. Februar. Die von der

Europäischen Union kofinanzierte Kommunikationsinitiative hat das Konsortium zur

Förderung und zum Schutz der Piadina Romagnola g.g.A. drei Jahre lang dabei

unterstützt, dieses Gütesiegel in Italien und Deutschland bekannt zu machen -

gemeinsam mit den italienischen Unternehmen L'angolo della piada food srl,

Morato Pane spa, Alimenta Produzioni s.r.l., Gastone srl, Loriana, Negroni

Umberto Artigiana Alimentare, Orva spa, Piadina da Giorgia-Terzaera, Piadina del

mare, Riccione Piadina srl und La Piadina di Cristina.

Im Jahr 2025 erreichte die Piadina Romagnola g.g.A. ein Produktionsvolumen von

25.975.594 kg, wovon 98 % auf das Konsortium entfielen. Während der Anteil des

Konsortiums in den letzten sieben Jahren stabil blieb, verzeichnete die

Gesamtproduktion ein Wachstum von 45 %. Im Kontext des Gesamtmarktes ist diese

Zahl besonders aussagekräftig: 42 % der gesamten Produktion entfallen

mittlerweile auf die Piadina Romagnola g.g.A. Ein bemerkenswerter Erfolg -

insbesondere für eine Zertifizierung, die erst vor zehn Jahren erlangt wurde.

Vor diesem Hintergrund wurde das europäische Projekt Choose the European

Friendship ins Leben gerufen - mit dem Ziel, die Bekanntheit der geografischen

Angaben der Europäischen Union sowie der Piadina Romagnola g.g.A. weiter zu

steigern.

In den drei Kampagnenjahren wurde ein integriertes Maßnahmenpaket umgesetzt, das

zu bedeutenden Ergebnissen geführt hat. Im digitalen Bereich erreichten

96 Social-Media-Werbekampagnen mehr als 93 Millionen Kontakte. Ergänzt wurde

dies durch Influencer-Marketing-Aktivitäten mit 31 Content-Erstellern, die

insgesamt nahezu 9 Millionen Impressionen generierten. In Italien generierte die

TV-Kampagne auf Mediaset über drei Jahre hinweg eine beachtliche Reichweite mit

291 Millionen Kontakten und einem durchschnittlichen GRP von 397. In Deutschland

erzielten Anzeigen in Fachmedien wie der Lebensmittel Zeitung und ESM über 14

Millionen Kontakte. Die kontinuierliche Pressearbeit über den gesamten Zeitraum

hinweg sicherte eine umfassende Präsenz in führenden Medien und erreichte in

beiden Ländern insgesamt 435 Millionen Nutzer.

Neben Kommunikation und Werbung spielten Veranstaltungen eine zentrale Rolle:

Die Sustainability Tour in Italien sowie die Teilnahme an der Anuga in

Deutschland stärkten den direkten Austausch mit dem Publikum. Insgesamt

erreichte die Kampagne 20.000 Konsumenten im Rahmen der Sustainability Tour

sowie 2.500 Branchenvertreter auf der Anuga. Auch im Einzelhandel zeigte die

Kampagne starke Präsenz und erreichte mehr als 8 Millionen Konsumenten. Zudem

wurde vor kurzem eine intensive In-Store-Promotionsinitiative in Deutschland

erfolgreich abgeschlossen. Diese Maßnahme umfasste 40 Fachgeschäfte in 23

Städten mit insgesamt 1.840 Promotionstagen und bot Tausenden Verbrauchern die

Gelegenheit, die Piadina Romagnola g.g.A. kennenzulernen und zu genießen.

Dieser Meilenstein ist das Ergebnis des gemeinsamen Engagements der Unternehmen

und des Konsortiums in ihrem kontinuierlichen Bemühen, über die Qualität und die

zertifizierte Herkunft des Produkts zu informieren und diese zu fördern.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

SECNewgate Italia - Giorgia Rizzi +39 3400010762 - giorgia.rizzi@secnewgate.it

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/39e3d967-129e-4939-8792-

e508e2621820/de

