GNW-News: Die Fünf-Schritte-Methode, die Unternehmen bei der Auswahl nachhaltiger Arbeitskleidung unterstützt
^In einem Markt, der mit Labels, Zertifizierungen und Klimabehauptungen
überflutet ist, ist die Auswahl nachhaltiger Arbeitskleidung für Unternehmen
keine leichte Aufgabe. Um dies zu vereinfachen, führt Fristads nun eine
fünfstufige Methode ein, die Unternehmen dabei hilft, sichere, transparente und
datengestützte Entscheidungen zu treffen - und gleichzeitig ihre Umweltbelastung
zu reduzieren.
?Die Auswahl nachhaltiger Arbeitskleidung ist viel schwieriger, als sie sein
sollte", sagt Torbjörn Eriksson, Vertriebsleiter bei Fristads.?Es gibt eine
Vielzahl von Begriffen und Zertifizierungen, die es zu beachten gilt, und allzu
oft basieren Entscheidungen eher auf Bauchgefühl als auf fundierten Daten.
Unsere fünfstufige Methode ist ein praktisches Instrument, das es Unternehmen
erleichtert, ihre Nachhaltigkeitsziele in fundierte Entscheidungen umzusetzen."
Fünf Schritte zu mehr Nachhaltigkeit beim Einkauf
Die Textilindustrie ist schätzungsweise für 6 bis 8 Prozent der weltweiten
Kohlenstoffemissionen verantwortlich, und für viele Unternehmen ist
Arbeitskleidung ein wiederkehrender, aber oft unterschätzter Faktor für Scope-3-
Emissionen, bei denen die richtigen Entscheidungen einen echten Unterschied
machen können. Gleichzeitig fehlt es Unternehmen oft an einem klaren Rahmen, um
Alternativen zu vergleichen, die Lebensdauer der Kleidungsstücke gegen die
Umweltbelastung abzuwägen und technische Produktinformationen in eine solide
Entscheidungsgrundlage umzusetzen.
Die Fünf-Stufen-Methode von Fristads geht diese Herausforderungen an, indem sie
sich auf fünf Schlüsselbereiche konzentriert:
1. Messung der Auswirkungen mit EPDs
Was man nicht misst, kann man auch nicht managen. Eine Umweltproduktdeklaration
(EPD) ermöglicht es, Kleidungsstücke anhand von Fakten statt Annahmen zu
vergleichen. EPDs liefern von unabhängiger Stelle verifizierte Daten,
beispielsweise zu den CO2-Emissionen und zum Wasserverbrauch während des
gesamten Lebenszyklus jedes Kleidungsstücks.
2. Lebensdauer von Kleidungsstücken verlängern
Das nachhaltigste Kleidungsstück ist oft das, das man etwas länger tragen kann.
Maximieren Sie den Wert bereits im Umlauf befindlicher Kleidungsstücke durch
nachhaltige Dienstleistungen wie Reparatur, Wiederverwendung und Recycling,
unterstützt durch klare Nachverfolgung und Berichterstattung.
3. Entscheiden Sie sich für PFAS-freie Lösungen
Beseitigen Sie schädliche?ewige Chemikalien" aus Ihrer Arbeitskleidung. Diese
Methode hilft Einkäufern, die richtigen Fragen zu PFAS, Dokumentation und
Ersatzlösungen zu stellen - ohne Kompromisse bei Schutz oder Leistung
einzugehen.
4. Wählen Sie Kleidung, die waschbeständig ist.
Die Anzahl der zugelassenen industriellen Waschgänge ist ein konkreter Maßstab
für die Haltbarkeit eines Kleidungsstücks, seine Umweltbelastung pro Verwendung
und seine Gesamtkosten im Laufe der Zeit. Durch die Berücksichtigung der
industriellen Waschleistung bei der Beschaffung können Unternehmen fundiertere
Entscheidungen treffen.
5. Nach Zertifikaten fragen
Stellen Sie sicher, dass das gesamte Kleidungsstück auf Schadstoffe geprüft und
nach OEKO-TEX® zertifiziert ist. Achten Sie auch auf die Zertifizierung "Made in
Green by OEKO-TEX®", die garantiert, dass das Kleidungsstück unter ethischen und
nachhaltigen Bedingungen hergestellt wurde, mit vollständiger Transparenz
entlang der gesamten Wertschöpfungskette.
Ein praktisches Instrument für Entscheidungsträger
Fristads ist ein führender Hersteller von Arbeitskleidung in Europa und wendet
die Fünfs-Schritte-Methode bereits bei mehreren großen Industriekunden an. Nun
stellt das Unternehmen die Methode weiteren Organisationen zur Verfügung, mit
dem Ziel, den Standard für die Beschaffung, Verwendung und Nachverfolgung
nachhaltiger Arbeitskleidung anzuheben.
?Nachhaltigkeit ist für fast alle unsere Kunden ein fester Bestandteil ihrer
Agenda", sagt Torbjörn Eriksson.?Unsere Fünf-Stufen-Methode liefert ihnen die
Daten, die Struktur und die Klarheit, die sie benötigen, um ihre Arbeit mit
nachhaltiger Arbeitskleidung sowohl in Schweden als auch im übrigen Europa auf
die nächste Stufe zu heben."
Fristads Workwear
Fristads hat seit 1925 die Entwicklung langlebiger und funktioneller
Arbeitskleidung herausgefordert und vorangetrieben. Dabei standen immer die
Ansprüche professioneller Arbeiter im Focus, angetrieben durch Innovation und
Nachhaltigkeit. Unser Bekleidungssortiment umfasst sowohl klassische als auch
moderne Kleidungsstücke für eine Vielzahl von Branchen. Unsere Produkte erfüllen
die höchsten Standards in Bezug auf Qualität, Sicherheit und Komfort. Fristads
ist Teil der Hultafors Group, die im Besitz von Investment Latour AB ist und ein
breites Portfolio an Produkten und Marken für professionelle Arbeiter bietet.
Weitere Informationen zu Fristads finden Sie unter www.fristads.com.
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