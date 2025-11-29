GNW-News: Die Global Data Ecosystem Conference präsentiert wegweisende digitale Technologien in Shanghai
^SHANGHAI, Nov. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Global Data Ecosystem
Conference, die am 25. November 2025 in Shanghai begann, stellte die neuesten
Innovationen im Datenmanagement und in digitalen Technologien vor, die
datenbasierte Konzepte in praxisnahe Geschäftslösungen überführen.
Auf dem Hauptforum der Konferenz berichteten Vertreterinnen und Vertreter aus
Shanghai und Singapur über Fortschritte hinsichtlich der gegenseitigen
Anerkennung digitaler Identitätsnachweise und elektronischer Dokumente. Parallel
wurde in Shanghai ein Online-Registrierungsdienst für ausländische Unternehmen
eingeführt, der sich speziell an Investoren aus Singapur richtet und auf dem
Prinzip der gegenseitigen rechtlichen Anerkennung beruht.
Die Veranstalter der Konferenz, die Shanghai Data Group und das National Data
Development Research Institute, veröffentlichten außerdem ein Whitepaper zum
Aufbau und Betrieb vertrauenswürdiger Dateninfrastrukturen.
Im Fokus der Veranstaltung standen Plattformlösungen zur Unterstützung der
digitalen Transformation von Unternehmen sowie das sogenannte?2+365"-Service-
Modell, das Begleitung über den gesamten Service-Lebenszyklus verspricht. Die
Plattformen sollen Angebot und Nachfrage passgenau zusammenführen. Sie bieten
einen zentralen Zugang zu hochwertigen Datenprodukten, vernetzen Dienstleister
mit Nachfragern am Markt und unterstützen die Integration technologischer
Innovationen in reale Industrieszenarien.
Besondere Aufmerksamkeit galt den Gewinnern des nationalen Wettbewerbs für
Datenanwendungsinnovationen?Data Elements X", der Vorstellung der National Data
Group Alliance sowie einer Ausstellung zu den Erfolgen der Datenwirtschaft
Shanghais. Diese Initiativen tragen dazu bei, Dateninnovationen in konkrete
Geschäftsanwendungen zu überführen.
Die Global Data Ecosystem Conference findet seit 2021 jährlich in Shanghai statt
und bringt führende digitale Fachkräfte, Unternehmen sowie
Forschungseinrichtungen aus aller Welt zusammen.
Die Veranstaltung bietet eine Plattform für Austausch und kooperative Innovation
im digitalen Ökosystem und fördert die Entwicklung der globalen Datenwirtschaft.
Quelle: Shanghai Data Group
Kontaktperson: Frau Zou, Tel.: 86-10-63074558Â°