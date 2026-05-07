GNW-News: Die Global Digital Economy Conference 2026 verspricht ein "digitales Fest"
^PEKING, June 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Wie auf der Pressekonferenz zur Global
Digital Economy Conference 2026 (GDEC 2026) am 25. Juni bekannt gegeben wurde,
findet die Konferenz vom 2. bis 5. Juli statt. Unter dem Motto?Aufbau
digitalfreundlicher Städte - digitale Intelligenz ohne Grenzen" wird der
Schwerpunkt auf zentralen Themen in Schlüsselbereichen wie künstlicher
Intelligenz, digitaler Governance und Datenelementen liegen. Mit fast 40
hochrangigen Delegationen und über 1.000 namhaften Gästen aus aller Welt zielt
die Konferenz darauf ab, den Austausch über Errungenschaften im Bereich der
digitalen Innovation sowie das gegenseitige Vertrauen in die digitale Governance
zu fördern und dem weltweiten Publikum ein ganz neues digitales Erlebnis zu
bieten.
Wie bekannt wurde, wurde die diesjährige Konferenz auf ein?1+1+N"-Konzept
umgestellt, das aus einer Eröffnungszeremonie, einem Hauptforum - dem?Globalen
Dialog zum Aufbau digitalfreundlicher Städte" - und N thematischen Foren sowie
einer ganzjährigen Veranstaltungsreihe besteht.
Im Rahmen der Hauptsession finden über 50 thematische Foren statt, die sich eng
an zwei Schwerpunktthemen orientieren:?Industrielle Digitalisierung" und
?AI+". Diese Foren werden zentrale Bereiche entlang der gesamten
Wertschöpfungskette abdecken, darunter den internationalen digitalen Handel und
die digitale Wirtschaft, die Förderung digitaler Fachkräfte, die
Kommerzialisierung von Datenelementen, die globale digitale Governance sowie
zukunftsweisende Branchen. Damit entsteht eine zentrale Austauschplattform, die
Politik, Technologien, Industrie und Kapital unter einem Dach vereint.
Im Rahmen der Konferenz wird eine Plattform für?Erstvorstellungen und
Markteinführungen" ins Leben gerufen, deren Schwerpunkt auf Schlüsselbereichen
wie großen KI-Modellen, Robotik und intelligenter Fertigung liegt. Auf der Messe
werden zahlreiche neue Technologien und Produkte aus dem In- und Ausland
vorgestellt, darunter World Models, humanoide Roboter und eigenentwickelte Full-
Stack-Simulationstechnologien, um den weltweiten Einsatz fortschrittlicher
Technologien zu fördern.
Gleichzeitig wird im Rahmen der Konferenz auch eine?Erlebniswoche digitale
Wirtschaft" stattfinden, bei der im Pekinger Stadtteil Longfu-Tempel ein
thematischer digitaler?Trend"-Markt entsteht, der mithilfe der Digital-Twin-
Technologie Online- und Offline-Konsumszenarien miteinander verbindet. Im Rahmen
der Konferenz wurden spezielle Rundgänge zu den Themen digitale Kultur und
Tourismus geplant, darunter die?Yizhuang-Tour zur humanoiden Roboterindustrie"
und die?Chaoyang-Tour zur Integration von Kultur, Sport, Digitalisierung und
künstlicher Intelligenz", die es der Öffentlichkeit ermöglichen, die
Errungenschaften der digitalen Wirtschaft hautnah zu erleben. Darüber hinaus
umfasst die Konferenz Sonderevents und Aktivitäten wie den?AIGC für zukünftige
globale Herausforderungen" und die?Fachmesse für die digitale Wirtschaft" und
bietet damit ein umfassendes Erlebnis, das Konferenzen, Ausstellungen,
Wettbewerbe und Shows miteinander verbindet.
Liu Weiliang, Deputy Director des Amtes für Wirtschaft und
Informationstechnologie der Stadt Beijing, erklärte, dass die diesjährige
Konferenz darauf ausgerichtet sei, ihre internationale Präsenz und die
Vernetzung globaler Ressourcen zu stärken, und dass man bestrebt sei, eine
engere und umfassendere internationale Zusammenarbeit mit einer offeneren
Haltung und pragmatischeren Maßnahmen zu fördern.
Quelle: Global Digital Economy Conference 2026
Ansprechpartnerin: Frau Zhu, Tel.: 86-10-63074558Â°