GNW-News: Die Global Digital Economy Conference 2026 verspricht ein "digitales Fest"

^PEKING, June 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Wie auf der Pressekonferenz zur Global

Digital Economy Conference 2026 (GDEC 2026) am 25. Juni bekannt gegeben wurde,

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findet die Konferenz vom 2. bis 5. Juli statt. Unter dem Motto?Aufbau

digitalfreundlicher Städte - digitale Intelligenz ohne Grenzen" wird der

Schwerpunkt auf zentralen Themen in Schlüsselbereichen wie künstlicher

Intelligenz, digitaler Governance und Datenelementen liegen. Mit fast 40

hochrangigen Delegationen und über 1.000 namhaften Gästen aus aller Welt zielt

die Konferenz darauf ab, den Austausch über Errungenschaften im Bereich der

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digitalen Innovation sowie das gegenseitige Vertrauen in die digitale Governance

zu fördern und dem weltweiten Publikum ein ganz neues digitales Erlebnis zu

bieten.

Wie bekannt wurde, wurde die diesjährige Konferenz auf ein?1+1+N"-Konzept

umgestellt, das aus einer Eröffnungszeremonie, einem Hauptforum - dem?Globalen

Dialog zum Aufbau digitalfreundlicher Städte" - und N thematischen Foren sowie

einer ganzjährigen Veranstaltungsreihe besteht.

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Im Rahmen der Hauptsession finden über 50 thematische Foren statt, die sich eng

an zwei Schwerpunktthemen orientieren:?Industrielle Digitalisierung " und

?AI+". Diese Foren werden zentrale Bereiche entlang der gesamten

Wertschöpfungskette abdecken, darunter den internationalen digitalen Handel und

die digitale Wirtschaft, die Förderung digitaler Fachkräfte, die

Kommerzialisierung von Datenelementen, die globale digitale Governance sowie

zukunftsweisende Branchen. Damit entsteht eine zentrale Austauschplattform, die

Politik, Technologien, Industrie und Kapital unter einem Dach vereint.

Im Rahmen der Konferenz wird eine Plattform für?Erstvorstellungen und

Markteinführungen" ins Leben gerufen, deren Schwerpunkt auf Schlüsselbereichen

wie großen KI-Modellen, Robotik und intelligenter Fertigung liegt. Auf der Messe

werden zahlreiche neue Technologien und Produkte aus dem In- und Ausland

vorgestellt, darunter World Models, humanoide Roboter und eigenentwickelte Full-

Stack-Simulationstechnologien, um den weltweiten Einsatz fortschrittlicher

Technologien zu fördern.

Gleichzeitig wird im Rahmen der Konferenz auch eine?Erlebniswoche digitale

Wirtschaft" stattfinden, bei der im Pekinger Stadtteil Longfu-Tempel ein

thematischer digitaler?Trend"-Markt entsteht, der mithilfe der Digital-Twin-

Technologie Online- und Offline-Konsumszenarien miteinander verbindet. Im Rahmen

der Konferenz wurden spezielle Rundgänge zu den Themen digitale Kultur und

Tourismus geplant, darunter die?Yizhuang-Tour zur humanoiden Roboterindustrie"

und die?Chaoyang-Tour zur Integration von Kultur, Sport, Digitalisierung und

künstlicher Intelligenz", die es der Öffentlichkeit ermöglichen, die

Errungenschaften der digitalen Wirtschaft hautnah zu erleben. Darüber hinaus

umfasst die Konferenz Sonderevents und Aktivitäten wie den?AIGC für zukünftige

globale Herausforderungen" und die?Fachmesse für die digitale Wirtschaft" und

bietet damit ein umfassendes Erlebnis, das Konferenzen, Ausstellungen,

Wettbewerbe und Shows miteinander verbindet.

Liu Weiliang, Deputy Director des Amtes für Wirtschaft und

Informationstechnologie der Stadt Beijing, erklärte, dass die diesjährige

Konferenz darauf ausgerichtet sei, ihre internationale Präsenz und die

Vernetzung globaler Ressourcen zu stärken, und dass man bestrebt sei, eine

engere und umfassendere internationale Zusammenarbeit mit einer offeneren

Haltung und pragmatischeren Maßnahmen zu fördern.

Quelle: Global Digital Economy Conference 2026

Ansprechpartnerin: Frau Zhu, Tel.: 86-10-63074558Â°