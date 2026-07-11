GNW-News: Die humanoiden Roboter von Booster Robotics holen alle Meistertitel beim RoboCup 2026
^SANTA CLARA, Kalifornien, July 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Beim RoboCup 2026,
dem weltweit führenden Robotikwettbewerb, sicherten sich Teams, die mit
humanoiden Robotern von Booster Robotics antraten, sämtliche Meistertitel in den
Klassen?Small",?Middle" und?Large". In diesem Jahr nahmen insgesamt 59 Teams
aus aller Welt am RoboCup 2026 teil. 38 davon traten mit Robotern von Booster
an, darunter unter anderem Badger Bots (USA), Bahia Robotics Team (Brasilien),
Berlin United (Deutschland), B-Human (Deutschland), HTWK Robots (Deutschland),
HULKs (Deutschland), Inha-United (Südkorea), KURA (VAE), NUbots (Australien),
Pumas (Mexiko), RedbackBots (Australien), RFC-Tsudanuma (Japan), Rhoban
(Frankreich), RoboEireann (Irland), Robo-Erectus (Singapur), Ruhrbot Devils
(Deutschland), rUNSWift (Australien), SPQR Team (Italien), Tech United
(Niederlande), UT AustinVilla (USA), whIRLwind Amsterdam (Niederlande) und
weitere.
* Klasse?Large": Sieger: Tsinghua Hephaestus; Zweiter Platz: CAU
Mountain(Sea) Dritter Platz: BISTU Water. Alle Teams traten mit dem Booster
T1 an.
* Klasse?Middle": Sieger: B-Human; Zweiter Platz: HTWK Robots; Dritter Platz:
Rhoban. Alle Teams traten mit dem Booster K1 an.
* Klasse?Small": Sieger: Invic; Zweiter Platz: Hamburg Bit-Bots; Dritter
Platz: GeoHBots. Invic und GeoHBots traten mit dem Booster K1 Air an.
Der Champion hinter den Champions
Die breite Nutzung verdeutlicht einen grundlegenden Wandel in den
Bewertungskriterien von Robotikwettbewerben: Nicht mehr die Frage?Wer kann den
besten Roboter bauen?", sondern?Wer kann den Roboter intelligenter machen?"
steht im Mittelpunkt. In den vergangenen Jahren investierten die Teams einen
Großteil ihrer Forschungs- und Entwicklungsressourcen in den Bau der Roboter von
Grund auf. Ein erheblicher Aufwand floss dabei in mechanische Konstruktion,
Hardwareentwicklung und die grundlegende Bewegungssteuerung. Dieses Jahr
markierte einen klaren Wendepunkt: Führende Teams konzentrierten sich nahezu
vollständig darauf, die Grenzen von Wahrnehmung, Echtzeit-Entscheidungsfindung
und Multi-Agenten-Koordination zu erweitern, während Booster Robotics als
zugrunde liegende Plattform die Kernfähigkeiten der Bein- und Fußbewegung seiner
Roboter kontinuierlich weiterentwickelte. Dazu zählen eine höhere
Zuverlässigkeit bei Hochgeschwindigkeitsläufen, abruptem Anhalten und
Richtungswechseln, Aufrichtung nach Stürzen sowie bei kontinuierlichen
Bewegungen. Die Trennung von Hardware und Software ermöglicht es, selbst
komplexen Code unter realen Bedingungen zuverlässig auszuführen.
Booster Robotics baut ein globales Ökosystem für Embodied Intelligence auf
Booster Robotics hat kürzlich Booster Studio eingeführt - die weltweit erste
integrierte Entwicklungsumgebung (IDE), die speziell für Embodied Intelligence
entwickelt wurde. Sie bietet Ingenieuren, Forschern sowie Entwicklern weltweit
eine einheitliche Plattform, um Verhaltensweisen humanoider Roboter effizient zu
programmieren, zu simulieren und bereitzustellen. Gleichzeitig startete das
Unternehmen offiziell das Booster Champion 3v3 Soccer Tournament
(champion.booster.tech/?lang=en) und lädt Entwickler sowie Fans der Embodied
Intelligence weltweit dazu ein, sich im Wettbewerb zu messen, zusammenzuarbeiten
und gemeinsam die Zukunft der Embodied Intelligence zu gestalten. Künftig wird
der Wettbewerb auf weitere reale Anwendungsszenarien ausgeweitet.
Eines der jüngsten Teams beim RoboCup 2026 stellte die Pui Ching Middle School
(Macau). Mit Booster Studio konnten diese jungen Entwickler ihre Algorithmen
zunächst in einer hochrealistischen digitalen Umgebung entwickeln, trainieren
und validieren, bevor sie sie nahtlos auf reale Roboter übertrugen. Von
führenden Forschungsuniversitäten und renommierten Laboren bis hin zu
Entwicklern im Alltag sowie studentischen Teams entsteht zunehmend ein offenes,
gemeinsames Ökosystem für die Entwicklung von Embodied Intelligence.
Über Booster Robotics
Booster Robotics ist ein Unternehmen für humanoide Robotik das sich zum Ziel
gesetzt hat, Embodied Intelligence in realen Anwendungen nutzbar zu machen. Beim
RoboCup 2026 gewannen Teams, die mit Robotern von Booster antraten, sämtliche
Meistertitel in den Klassen Small, Middle und Large und untermauerten damit die
technologische Führungsrolle von Booster im Bereich humanoider Robotik. Weitere
Informationen finden Sie unter booster.tech. Mehr über Booster Studio erfahren
Sie unter studio.booster.tech.
QUELLE Booster Robotics
Hinweis: Hochauflösende Bilder und Videomaterial sind auf Anfrage erhältlich.
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