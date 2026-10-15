GNW-News: Die IE Business School macht den Transformationsprozess der ABB Bank zum Gegenstand einer Fallstudie
^BAKU, Aserbaidschan, Oct. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der
Transformationsprozess der ABB Bank ist Gegenstand einer Fallstudie an der IE
Business School, einer der weltweit führenden Wirtschaftshochschulen, geworden.
Die von Professor Antonio Zabaleta Moreno von der IE Business School erarbeitete
Fallstudie trägt den Titel?ABB Bank's Next Frontier: Choosing the Scope and
Path of Growth". Sie präsentiert den Studierenden die erfolgreiche strategische
und digitale Transformation der Bank in den letzten Jahren, die Einführung eines
agilen Betriebsmodells bei der ABB Bank, deren technologische Modernisierung
sowie die KI-gesteuerten Entwicklungsschwerpunkte als praxisnahes
Geschäftsbeispiel.
Die Fallstudie beleuchtet den Weg der ABB Bank von den schwierigen Umständen,
mit denen sie 2016 konfrontiert war, hin zu einer neuen Entwicklungsphase, die
durch eine Transformation erreicht wurde, sowie die strategischen Ziele der Bank
für den Zeitraum 2026-2028.
Bei der Ausarbeitung des Fallbeispiels verwies Professor Antonio Zabaleta Moreno
auf eine Reihe konkreter Indikatoren, die den Erfolg der Umstrukturierung der
ABB Bank belegen. Ein solcher Indikator ist die 16-fache Zunahme der Nutzerzahl
der mobilen App der Bank innerhalb von fünf Jahren. Die Zahl der Nutzer der
mobilen ABB App stieg von rund 171.000 im Jahr 2020 auf 2,6 Millionen im Jahr
2025. Die Bewertung der App stieg von 1,2 auf 4,9, während der Net Promoter
Score (NPS) der ABB Bank für digitale Kanäle von 48 auf 77 stieg.
Die Bank hat zudem ihre agile Transformation erfolgreich umgesetzt. Heute
betreibt die ABB Bank 14 agile Domains und mehr als 80 agile Teams. Durch die
Einführung agiler Arbeitsweisen konnte der Zeitaufwand für die Entwicklung und
Markteinführung eines neuen Produkts von 243 Tagen auf 59 Tage reduziert werden.
Mehr als 1.113 Personen haben die 2019 von der Bank gegründete ABB Tech Academy
abgeschlossen, wobei 83 % der Absolventen eine Anstellung gefunden haben.
Die Fallstudie untersucht die breitere Einführung von Lösungen auf Basis
künstlicher Intelligenz, den Ausbau digitaler Kompetenzen, den Eintritt in neue
Märkte sowie die Entwicklung von Dienstleistungen, die als Lifestyle-Partner in
den Alltag der Kunden integriert sind, als zentrale Prioritäten für die nächste
Wachstumsphase der ABB Bank.
Abbas Ibrahimov, Vorstandsvorsitzender der ABB Bank, dazu:?Für uns bedeutet die
Transformation der ABB Bank nicht nur eine Erneuerung von Technologien und
Prozessen, sondern auch eine Veränderung unserer Denkweise, unserer Arbeitsweise
und der Art und Weise, wie wir unsere Kunden betreuen. Die Tatsache, dass unsere
Erfahrungen an einer so angesehenen akademischen Einrichtung wie der IE Business
School als Fallbeispiel untersucht werden, zeigt, dass die positiven
Erfahrungen, die wir gesammelt haben, auch in der internationalen Geschäftswelt
auf Interesse stoßen."
Professor Antonio Zabaleta Moreno sagte:?Die Ausarbeitung dieses Fallbeispiels
war eine wirklich bereichernde Erfahrung, und ich bin zutiefst dankbar für die
hervorragende Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung der ABB Bank. Die ABB Bank
ist ein beeindruckendes Unternehmen, das eine bemerkenswerte Entwicklung
durchlaufen hat und sich zu einem innovativen Pionier im digitalen Bereich
entwickelt hat. Ich bin vom Endergebnis dieses Projekts begeistert und kann es
kaum erwarten, dass die Studierenden sich mit den strategischen Entscheidungen
auseinandersetzen, die die Zukunft dieser ambitionierten, auf KI ausgerichteten
Bank prägen werden."
Die Leistung der ABB Bank ist auch in einem breiteren Kontext von Bedeutung, da
sie das wachsende internationale wissenschaftliche Interesse an der digitalen
und organisatorischen Transformation widerspiegelt, die derzeit im gesamten
aserbaidschanischen Bankensektor stattfindet.
Die Fallstudie finden Sie hier (https://iepublishing.ie.edu/en/abb-bank-s-next-
frontier-choosing-the-scope-and-path-of-growth).
Weitere Informationen zu den modernen, praktischen und vielseitigen Produkten
und Dienstleistungen der ABB Bank erhalten Sie in den Filialen und
Geschäftsstellen der Bank, auf der offiziellen Website der ABB Bank, über das
Kontaktzentrum unter der Nummer 937 sowie über die offiziellen Social-Media-
Kanäle der Bank.
Medienkontakt:
Yedgar Jafarov
Pressesekretär
Yedgar.jafarov@abb-bank.az
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie
unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9f840cd1-b3b5-
4bf8-9a80-e40ac4b909af
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