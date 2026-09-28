GNW-News: Die IESE zählt zu den weltweit führenden Business Schools für Unternehmer
^BARCELONA, Spanien, Sept. 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die IESE Business School
belegt laut den PitchBook University Rankings 2026
(https://pitchbook.com/news/articles/pitchbook-university-rankings) in Europa
den 3. Platz und weltweit den 14. Platz, gemessen an der Anzahl der MBA-
Absolventen, die von Risikokapital finanzierte Unternehmen gegründet haben, an
der Anzahl der gegründeten Unternehmen sowie an der Höhe des eingeworbenen
Kapitals. Mit diesem Ergebnis erreicht die IESE ihre bislang beste Platzierung
in diesem Ranking.
PitchBook ermittelte 391 Gründer, die einen MBA der IESE absolviert hatten und
hinter 350 durch Risikokapital finanzierten Unternehmen standen, die im
analysierten Zeitraum Kapital in Höhe von 10 Milliarden US-Dollar einwarben. Die
IESE belegt sowohl hinsichtlich der Anzahl der gegründeten Unternehmen als auch
hinsichtlich des von diesen Unternehmen eingeworbenen Kapitals den 3. Platz in
Europa und den 14. Platz weltweit.
Die IESE schneidet bei den weiblichen MBA-Gründerinnen besonders gut ab und
belegt gemessen an der Anzahl der Gründerinnen den 3. Platz in Europa und den
13. Platz weltweit. Gemessen am Kapital, das von Unternehmen aufgebracht wurde,
die von ihren weiblichen MBA-Absolventinnen gegründet wurden, belegt die
Hochschule den 2. Platz in Europa und den 11. Platz weltweit.
?Unternehmertum ist fest in der MBA-Ausbildung an der IESE verankert, doch unser
Anspruch geht über die Gründung neuer Unternehmen hinaus: Wir möchten
Unternehmer ausbilden, die verantwortungsbewusste, widerstandsfähige und
beständige Unternehmen aufbauen", sagt Marc Badia, stellvertretender Dekan der
IESE und stellvertretender Dekan für die MBA- und MiM-Studiengänge.?Diese
Ergebnisse spiegeln den Ehrgeiz und die globale Reichweite unserer Absolventen
wider: ihre Fähigkeit, die notwendigen Investitionen zu gewinnen, um ihre
Unternehmen auszubauen und weltweit positive sowie nachhaltige Auswirkungen auf
Menschen und die Gesellschaft zu erzielen."
Das jährliche Ranking von PitchBook analysiert die Gesamtzahl der Gründer, deren
Unternehmen zwischen dem 1. Januar 2015 und dem 1. August 2026 eine Venture-
Capital-Finanzierungsrunde abgeschlossen haben, und stützt sich dabei auf die
weltweiten Daten von PitchBook zu Venture-Capital-Investitionen sowie auf den
Bildungshintergrund von mehr als 222.000 Gründern.
Josemaria Siota, Executive Director des Entrepreneurship and Innovation Center
(https://www.iese.edu/entrepreneurship/) der IESE, erklärt:?Unternehmer
entstehen nicht allein im Hörsaal - sie entwickeln sich innerhalb eines
Ökosystems. Kontakte zu anderen Innovatoren, Mentoren, Investoren und
Unternehmen sind von großer Bedeutung, wenn Gründer den Weg von der Idee zum
Aufbau und zur Finanzierung eines Unternehmens beschreiten. Aus diesem Grund
verfügt die Hochschule über ein vernetztes Ökosystem, das unsere Studierenden,
Absolventen und die Gesellschaft dabei unterstützt, Lösungen für eine bessere
Zukunft zu entwickeln."
Über die IESE Business School
Die IESE Business School ist die Hochschule für Management und
Wirtschaftswissenschaften der Universität Navarra. Mit Standorten in Barcelona,
Madrid, München, New York und São Paulo bietet die IESE MBA-Programme,
Weiterbildungsprogramme für Führungskräfte sowie Vollzeit-Masterstudiengänge an,
darunter den Master in Management (MiM) und den Master in Finance (MiF), die
sich an ein internationales Publikum richten. Die 1958 gegründete IESE hat
weltweit mehr als 60.000 Führungskräfte und Unternehmer ausgebildet. Die
Hochschule ist bekannt für ihre innovative, diskussionsorientierte Lehrmethode,
ihre globale Ausrichtung und ihren Schwerpunkt auf verantwortungsvolle Führung,
mit dem Ziel, Führungskräfte heranzubilden, die einen positiven und nachhaltigen
Einfluss auf Organisationen und die Gesellschaft ausüben.
Kontakt: Comunicacion_IESE@iese.eduÂ°