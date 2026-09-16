GNW-News: Die internationale Konferenz der Internationalen Gesellschaft für Kamelidenforschung und -entwicklung (ISOCARD, 2026) wurde im Rechten Alxa-Banner ...
^ALXA, China, Sept. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am Vormittag des 9. September
wurde die Internationale Konferenz der Internationalen Gesellschaft für
Kamelidenforschung und -entwicklung (International Conference of the
International Society of Camelid Research and Development; ISOCARD, 2026) im
Rechten Alxa-Banner offiziell eröffnet. Experten, Wissenschaftler und Vertreter
der Industrie aus 21 Ländern weltweit kamen in der?Heimatstadt der Kamelmilch
in China" zusammen, um im Rahmen der?Belt and Road"-Initiative einen intensiven
Austausch über aktuelle Themen im Zusammenhang mit der Kamelwissenschaft und der
industriellen Entwicklung zu führen. Ihr gemeinsames Ziel ist es, innovative
Fortschritte zu fördern und die qualitativ hochwertige Weiterentwicklung der
weltweiten Kamelindustrie voranzutreiben.
Im Rahmen der Eröffnungsfeier verlieh die Internationale Gesellschaft für
Kamelidenforschung und -entwicklung (ISOCARD) der Alxa-Liga den Ehrentitel
?Welthauptstadt der Kamelmilch".
Diese sechstägige Konferenz unter dem Motto?Kamelwissenschaft und nachhaltige
Entwicklung im Rahmen der 'Belt and Road'-Initiative" wird von der ISOCARD
genehmigt und vom Inner Mongolia Research Institute ausgerichtet. Im Mittelpunkt
der Konferenz stehen hochaktuelle Themenbereiche wie die genetische Züchtung von
Kamelen, nachhaltige landwirtschaftliche Praktiken, die Nanokörperforschung, die
Entwicklung von Kamelprodukten sowie politische Maßnahmen im Zusammenhang mit
der Kamelkultur.
Im Rahmen der Eröffnungszeremonie und der Hauptvorträge hielten namhafte
Referenten Vorträge zu Themen wie der aktuellen Lage der chinesischen
Kamelindustrie, der Genomforschung an Kamelen und den Anwendungsmöglichkeiten
von Nanokörpern. Im Rahmen der Veranstaltung erfolgte zudem die offizielle
Zulassung der regionalen öffentlichen Marke?Alxa Camel Milk", die Vorstellung
neuer Unternehmensprodukte sowie die Unterzeichnung bedeutender Projekte. Es
wurde ein spezielles interaktives Austauschmodul zur Kamelindustrie entlang der
Seidenstraße konzipiert, um die Verknüpfung von wissenschaftlicher Forschung und
industriellem Wandel zu fördern.
Im Anschluss daran standen auf der Konferenz thematische Diskussionen zu den
Themen?Erforschung und Nutzung genetischer Ressourcen von Kamelen",?Gesundheit
und Wohlergehen von Kamelen",?Produktionsmanagement bei Kamelen und Anwendungen
von Nanokörpern" sowie das Graduiertenforum?New Silk Road Camel Source" auf dem
Programm. Im Rahmen der Konferenz unternahmen die Teilnehmer zudem Exkursionen
in die Wüste Badain Jaran, die zum UNESCO-Weltnaturerbe gehört, sowie zu einem
hochproduktiven Kamelmilch-Produktionsstandort in der Inneren Mongolei, um sich
dort ein Bild von der Praxis zu machen. Gleichzeitig fanden traditionelle
kulturelle Veranstaltungen wie das Nadam-Fest und Kamel-Polo-Spiele statt, die
einen umfassenden Einblick in die einzigartige Kamelkultur boten.
Kontaktperson: Hr. Hao, Tel: 86-10-63074558Â°