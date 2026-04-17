GNW-News: Die Konferenz der Provinz Fujian zur Entwicklung der Kultur- und Tourismuswirtschaft 2026 beginnt am 17. April in in Zhangzhou, Provinz Fujian im S...
^ZHANGZHOU, China, April 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Konferenz der Provinz
Fujian zur Entwicklung der Kultur- und Tourismuswirtschaft 2026 wurde am Freitag
in Zhangzhou in der chinesischen Provinz Fujian eröffnet. Die Veranstaltung
steht unter dem Motto?Aufbau einer Destination von Weltklasse, Förderung einer
Schlüsselindustrie" und rückt Aspekte der Weisheit, des Lebensstils und der
Kultur von Minnan (Süd-Fujian) in den Vordergrund. Anlässlich einer großen
lokalen Initiative zum Bau des?World Minnan Cultural Exchange Center" hat die
Konferenz sechs Hauptveranstaltungen sowie 60 Rahmenveranstaltungen kuratiert,
um Besucherinnen und Besucher aus aller Welt anzulocken.
Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist unter diesem Link verfügbar
(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5191/eng).
Im Rahmen der Eröffnungsfeier wurde die Show?Homing Minnan" (Rückkehr nach Süd-
Fujian) aufgeführt. Vor dem Hintergrund des historischen Hafens von Yuegang und
der lokalen Handwerkskunst gelang es der Show, durch interaktive Inszenierungen
den Geist des Mottos?Mut zum Ausprobieren, Streben nach Erfolg" anschaulich zum
Leben zu erwecken.
Im Mittelpunkt der Konferenz sollen industrielle Synergien und die
Investitionsförderung stehen, um den Austausch zwischen den verschiedenen
Bereichen der Kulturtourismusbranche zu fördern. Die geplanten Projekte umfassen
die aufstrebenden leistungsorientierten Wirtschaftszweige, den Sporttourismus,
?Film und Fernsehen plus Tourismus" sowie Wellness-Retreats.
Um die regionale Identität weiter zu feiern, sind im Rahmen der Konferenz
kulturelle Darbietungen aus Minnan geplant, darunter Comedy-Auftritte,
Galaveranstaltungen und Gezi-Opernaufführungen im Rahmen der Zusammenarbeit über
die Meerenge hinweg. Zu den Höhepunkten zählt die Kampagne?Fresh Fujian
Lifestyle", die die Maifeiertage und die Hochsaison im Sommer nutzt, um in- und
ausländischen Gästen einen authentischen Einblick in das Leben im südlichen
Fujian zu bieten.
Seit 2023 gilt die jährliche Konferenz als wichtiger Impulsgeber für die
Stärkung des Vertrauens in die Branche und die Förderung einer engen
Verflechtung von Kultur und Tourismus in der gesamten Provinz.
Quelle: Organisationsausschuss der Fujian Provincial Conference on the
Development of Cultural and Tourism Economy 2026
Kontaktperson: Herr Lin
Tel: 86-10-63074558Â°