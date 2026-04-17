GNW-News: Die Konferenz der Provinz Fujian zur Entwicklung der Kultur- und Tourismuswirtschaft 2026 beginnt am 17. April in in Zhangzhou, Provinz Fujian im S...

^ZHANGZHOU, China, April 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Konferenz der Provinz

Fujian zur Entwicklung der Kultur- und Tourismuswirtschaft 2026 wurde am Freitag

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in Zhangzhou in der chinesischen Provinz Fujian eröffnet. Die Veranstaltung

steht unter dem Motto?Aufbau einer Destination von Weltklasse, Förderung einer

Schlüsselindustrie" und rückt Aspekte der Weisheit, des Lebensstils und der

Kultur von Minnan (Süd-Fujian) in den Vordergrund. Anlässlich einer großen

lokalen Initiative zum Bau des?World Minnan Cultural Exchange Center" hat die

Konferenz sechs Hauptveranstaltungen sowie 60 Rahmenveranstaltungen kuratiert,

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um Besucherinnen und Besucher aus aller Welt anzulocken.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist unter diesem Link verfügbar

(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5191/eng).

Im Rahmen der Eröffnungsfeier wurde die Show?Homing Minnan" (Rückkehr nach Süd-

Fujian) aufgeführt. Vor dem Hintergrund des historischen Hafens von Yuegang und

der lokalen Handwerkskunst gelang es der Show, durch interaktive Inszenierungen

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den Geist des Mottos?Mut zum Ausprobieren, Streben nach Erfolg" anschaulich zum

Leben zu erwecken.

Im Mittelpunkt der Konferenz sollen industrielle Synergien und die

Investitionsförderung stehen, um den Austausch zwischen den verschiedenen

Bereichen der Kulturtourismusbranche zu fördern. Die geplanten Projekte umfassen

die aufstrebenden leistungsorientierten Wirtschaftszweige, den Sporttourismus,

?Film und Fernsehen plus Tourismus" sowie Wellness-Retreats.

Um die regionale Identität weiter zu feiern, sind im Rahmen der Konferenz

kulturelle Darbietungen aus Minnan geplant, darunter Comedy-Auftritte,

Galaveranstaltungen und Gezi-Opernaufführungen im Rahmen der Zusammenarbeit über

die Meerenge hinweg. Zu den Höhepunkten zählt die Kampagne?Fresh Fujian

Lifestyle", die die Maifeiertage und die Hochsaison im Sommer nutzt, um in- und

ausländischen Gästen einen authentischen Einblick in das Leben im südlichen

Fujian zu bieten.

Seit 2023 gilt die jährliche Konferenz als wichtiger Impulsgeber für die

Stärkung des Vertrauens in die Branche und die Förderung einer engen

Verflechtung von Kultur und Tourismus in der gesamten Provinz.

Quelle: Organisationsausschuss der Fujian Provincial Conference on the

Development of Cultural and Tourism Economy 2026

Kontaktperson: Herr Lin

Tel: 86-10-63074558Â°