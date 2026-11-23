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^WUHU, China, Nov. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- LEPAS, die Premium-NEV-Marke von

Chery Auto, hat für ihre Modelle L8, L6 und L4 gemäß den Bewertungsrichtlinien

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für das Jahr 2026 Fünf-Sterne-Sicherheitsbewertungen erhalten. Die Ergebnisse

wurden am 18. November 2026 vom European New Car Assessment Programme (Euro

NCAP) im Rahmen seiner jüngsten Bewertung bekannt gegeben, die sich auf 10

Modelle in vier Schlüsselbereichen erstreckte: Sicheres Fahren,

Unfallvermeidung, Aufprallschutz und Sicherheit nach einem Unfall.

Die Protokolle für 2026 stellen die bedeutendste Aktualisierung von Euro NCAP

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seit 2009 dar und führen strengere Bewertungskriterien in vier Bereichen der

Fahrzeugsicherheit ein. Die überarbeiteten Prüfverfahren legen größeren Wert auf

realitätsnahe Szenarien. Dazu gehören komplexe Kreuzungssituationen, das Öffnen

von Fahrzeugtüren vor herannahenden Radfahrern und Rettungsmaßnahmen nach einem

Unfall. In dieser Bewertungsrunde erzielte der LEPAS L4 84 % bei der

Unfallvermeidung, während sowohl der L6 als auch der L8 87 % beim Unfallschutz

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und 95 % bei der Sicherheit nach einem Unfall erreichten.

Die drei Fünf-Sterne-Bewertungen unterstreichen die umfassende Erfahrung von

Chery Auto in der Entwicklung und Validierung von Fahrzeugsicherheit, die durch

jährlich mehr als 1.500 Crashtests in über 67 Szenarien untermauert wird. Unter

Nutzung des globalen?1+7+N"-Forschungs- und Entwicklungsnetzwerks der Chery

Group bringt LEPAS dieses Fachwissen in die intelligente LEX-Plattform ein. Die

Plattform umfasst mehrere Schutzebenen, die die Fahrzeugstruktur, die

Insassensicherheit, die Batteriesicherheit und Notfallmaßnahmen abdecken und

durch redundante aktive Sicherheitssysteme sowie einen 360-Grad-Batterieschutz

ergänzt werden.

Über LEPAS

LEPAS ist die NEV-Marke von Chery Auto im gehobenen Marktsegment und entwickelt

elegante Mobilitätslösungen für Kundinnen und Kunden weltweit. Mit dem Anspruch,

die?Preferred Brand for Elegant Mobility Life" zu werden, vereint LEPAS Leopard

Aesthetics, Elegant Technology und Exquisite Space - und macht Eleganz zu einem

Fahrerlebnis, das sichtbar, spürbar und verlässlich ist. Gestützt auf ein stetig

wachsendes internationales Händlernetz mit mehr als 500 Vertriebs- und

Servicestandorten baut LEPAS seine weltweite Präsenz durch lokalisierte

Aktivitäten kontinuierlich aus und bietet Produkte sowie Markenerlebnisse, die

auf die Anforderungen der jeweiligen Märkte zugeschnitten sind.

Über Chery Auto

Chery Auto wurde 1997 gegründet und ist ein weltweit tätiger Automobilhersteller

mit Schwerpunkt auf Fahrzeugentwicklung, intelligenten Technologien und Lösungen

für neue Energien. Das Unternehmen ist in mehr als 130 Ländern und Regionen

vertreten und stützt sich dabei auf ein starkes internationales Netzwerk aus

Forschungs-, Produktions- und Strategiepartnerschaften. Seit 23 Jahren in Folge

ist Chery Auto die erfolgreichste chinesische Pkw-Exportmarke. Getragen von der

globalen Philosophie?In somewhere, For somewhere, Be somewhere" treibt Chery

Auto durch kontinuierliche Innovation und internationale Zusammenarbeit den

Wandel hin zu nachhaltiger Mobilität konsequent voran.

Medienkontakt

Firmenname: LEPAS International

Ansprechpartner: Vincy Wang

E-Mail: GlobalPR@lepasinternational.com

Offizielle Website des Unternehmens: https://lepasinternational.com/

Fotos zu dieser Pressemitteilung sind verfügbar unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c0b3e12a-

28f8-4dcf-9435-8017858d9e14

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c3ca4bf8-b746-

48bb-9cc4-648d2502ea53

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