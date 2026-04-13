GNW-News: DIE NEUE VERTUO WORLD VON NESPRESSO - MIT GLOBALER MARKENBOTSCHAFTERIN DUA LIPA
^VEVEY, Schweiz, April 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nespresso stellt seine neue
Kampagne mit internationalem Superstar und globaler Markenbotschafterin Dua Lipa
vor. Seit über vier Jahrzehnten steht die Marke dafür, Konventionen zu
hinterfragen und immer wieder neue Wege zu gehen - inspiriert von den nahezu
grenzenlosen Möglichkeiten außergewöhnlichen Kaffees.
Die neue Kampagne zeigt, wie vielseitig Kaffee sein kann - vertraut und zugleich
überraschend. Denn mit der richtigen Nespresso Tasse in der Hand ist es mehr als
nur Kaffee: Es ist der Schritt in eine neue Welt.
JEDER NESPRESSO KAFFEE ERÖFFNET EINE NEUE WELT
Im Mittelpunkt der Kampagne steht eine ebenso einfache wie starke Idee: Jede
Tasse Kaffee ist eine Einladung, etwas Neues zu entdecken. Dieses Gefühl wird
durch visuell starke Bilder zum Leben erweckt, die zwischen überraschenden
Welten wechseln - inspiriert von außergewöhnlichem Kaffee, Kultur und
Kreativität.
Als globale Markenbotschafterin von Nespresso und eine der international
erfolgreichsten Künstlerinnen ihrer Generation ist Dua Lipa die ideale
Begleiterin dieser Reise. Bekannt für ihre kreative Freiheit und ihren offenen
Blick auf die Welt, verkörpert sie den Entdeckergeist der Kampagne auf
einzigartig authentische Weise. In einer spielerischen Wendung greift sie den
ikonischen Nespresso Claim?What else?" von Markenbotschafter George Clooney auf
und interpretiert ihn als Einladung, sich niemals mit dem Gewohnten
zufriedenzugeben. Ein kurzer Auftritt Clooneys greift diesen Gedanken später auf
und schlägt zugleich eine Brücke zur Markengeschichte von Nespresso.
Getrieben von Neugier und der stets präsenten Frage?What else?" taucht sie
immer tiefer in neue Geschmackswelten ein. Von einer wohltuenden Melozio Tasse
am Morgen in New York über einen Altissio Espresso am Nachmittag in Italien bis
hin zu einem eisgekühlten Double Espresso Chiaro Latte am Pool oder einer
genussvollen French Lavender & Vanilla Decaffeinato Kreation am Abend: Nespresso
Kaffees begleiten jeden Moment und jedes Abenteuer mühelos. Ein Tag, viele
Welten und immer eine Entdeckung wert.
Step Into Nespresso's New Vertuo World, Starring Global Brand Ambassador Dua
Lipa (https://ml-eu.globenewswire.com/1.0/snippet/10417/ger)
Ein Medien-Snippet zu dieser Mitteilung ist verfügbar, wenn Sie auf diesen Link
klicken (https://ml-eu.globenewswire.com/1.0/snippet/10417/ger)
(nur auf Englisch)
MIT DER NEUEN VERTUO UP NEUE WELTEN ENTDECKEN
Im Zentrum der Kampagne steht ein weiterer Protagonist: die neue Vertuo Up
Maschine von Nespresso. Entwickelt für moderne Kaffeeliebhaber:innen, überzeugt
Vertuo Up mit verbesserter Konnektivität, einer Aufheizzeit von nur drei
Sekunden sowie dem neuen Coffee-Creation-Button. Dieser ermöglicht per
Knopfdruck eine intensivere Extraktion - ideal als Basis für Milchrezepte und
Iced Coffees. Mit einer Auswahl von mehr als 50 hochwertigen Kaffees wird jede
Tasse zur Einladung, etwas Neues zu entdecken.
Auch im Design setzt Vertuo Up neue Maßstäbe: Ein neu entwickelter Hebel,
inspiriert von der charakteristischen Nespresso-Bewegung, sorgt für ein
besonders fließendes und ritualisiertes Brüherlebnis. Dank der Centrifusion(TM)-
Technologie erkennt die Maschine jede Kapsel automatisch und passt die
Extraktion präzise an, um feine Geschmacksnuancen optimal zur Geltung zu bringen
- gekrönt von der typischen Nespresso Crema. Als eine der vielseitigsten
Maschinen von Nespresso bringt Vertuo Up die ganze Vielfalt der Kaffeewelt in
die eigenen vier Wände.
EINE AUSDRUCKSSTARKE IDENTITÄT & EIN NEUES KAFFEE-ERLEBNIS
Die Kampagne markiert ein neues Kapitel für Nespresso. Während die Marke ihrer
Tradition aus Qualität und Engagement für die globale Kaffeekultur treu bleibt,
entwickelt sie gleichzeitig eine ausdrucksvolle Identität für Kaffeeliebhaber:
innen, die ihr Ritual als Ausdruck ihrer Persönlichkeit verstehen. In
Zusammenarbeit mit der vor kurzem ernannten Agentur Leo Constellation entwickelt
Nespresso seinen kreativen Ansatz weiter der flexibel, dynamisch und im stetigen
Wandel ist. Die Verbindung von Struktur und Spontaneität spiegelt sich auch im
überarbeiteten Design wider: Eine eigens entwickelte Typografie verleiht der
Marke mehr Charakter und Eleganz, während die kreative Ausrichtung eine
ausgewogene Balance zwischen Raffinesse und spielerischer Leichtigkeit schafft.
Diese neue Ausrichtung zeigt sich auch im Umgang mit Kaffee selbst - geprägt von
Neugier und Entdeckergeist. Vom Aufgreifen neuer Trends bis hin zur Entwicklung
kreativer und mutiger Rezepturen entwickelt sich Nespresso kontinuierlich
weiter. Immer im Einklang mit den sich wandelnden Vorlieben der Konsument:
innen. Unerwartete Geschmackskombinationen? Unbedingt.
French Lavender & Vanilla? Warum nicht. Wenn Neugier Teil der Marken-DNA wird,
wird jede Tasse zu einer offenen Einladung, neue Möglichkeiten zu entdecken.
Folgen Sie @nespresso (https://www.instagram.com/nespresso/), um über alle
Neuigkeiten von Nespresso auf dem Laufenden zu bleiben.
ÜBER NESTLÉ NESPRESSO SA
Nestlé Nespresso SA ist ein weltweiter Pionier und Referenz im Bereich des
portionierten Spitzenkaffees. Im Rahmen des
AAA Sustainable Quality(TM) Programs arbeitet das Unternehmen mit über 168.550
Kaffeebauern in 18 Ländern zusammen, um nachhaltige Praktiken in den Betrieben
und den umliegenden Landschaften einzuführen. Das Programm wurde 2003 in
Zusammenarbeit mit der Rainforest Alliance gegründet und hilft, die Erträge und
die Qualität der Ernten zu erhöhen und so eine nachhaltige Versorgung mit
hochwertigem Kaffee sicherzustellen und den Lebensstandard der Kaffeebauern und
ihrer Gemeinschaft zu verbessern.??
Im Jahr 2022 hat Nespresso die B Corp(TM)-Zertifizierung erhalten und schließt
sich damit einer internationalen Bewegung von über 9.700 zweckorientierten
Unternehmen an, die die hohen Standards von B Corp für soziale und ökologische
Verantwortung und Transparenz erfüllen.??
Das Unternehmen mit Hauptsitz in Vevey, Schweiz, ist in 96 Ländern tätig und
beschäftigt über 14.000 Mitarbeiter. Im Jahr 2024 umfasste das weltweite
Netzwerk 818 exklusive Boutiquen.
Weiterführende Informationen finden Sie auf der Unternehmenswebsite von Nestlé
Nespresso unter: www.nespresso.com/de
(https://protect.checkpoint.com/v2/r01/___http:/www.nespresso.com/de___.YzJ1OnBh
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KAMPAGNEN-CREDITS
Creative Agency: Leo Constellation (Teil von Publicis Groupe)
Co-CEO, Leo Constellation: Agathe Bousquet
Co-CEO, Leo Constellation: Marco Venturelli
Regie: Clément (We Are From LA)
Produktion (Dreh & Postproduktion): WPP Production
Fotograf: Micaiah Carter
Yasmin Ajani
yasmin.ajani@karlaotto.comÂ°