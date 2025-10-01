GNW-News: Die Ordos Jahreskonferenz 2025 zur Entwicklung der Medienkonvergenz steht bevor: Dem internationalen Publikum werden praktische Erfolge präsentiert

^ORDOS, China, Sept. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vom 12. bis 14. Oktober findet

in Ordos (Autonome Region Innere Mongolei) die Ordos Jahreskonferenz 2025 zur

Wer­bung Wer­bung

Entwicklung der Medienkonvergenz (Ordos Annual Conference on Media Convergence

Development) statt.

Ziel der Konferenz ist es, praktische Erfahrungen und Erfolge im Bereich der

Medienkonvergenz auszutauschen, aktuelle Herausforderungen zu analysieren und

Strategien für die weitere Entwicklung aufzuzeigen.

Unter dem Motto?Systematische Reform der Mainstream-Medien im Zeitalter der

Wer­bung Wer­bung

digitalen Intelligenz" (Systematic Reform of Mainstream Media in the Digital

Intelligence Era) kommen in der?gastfreundlichen Stadt" Ordos Vertreter aus

Regierungsbehörden, Medienhäusern, Unternehmen, Branchenverbänden und

Forschungseinrichtungen zusammen. Geleitet von der Philosophie?Inhalt +

Technologie + Inspiration + Ästhetik" soll?Konvergenz" als Brücke dienen, um

einen gemeinsamen Entwicklungsweg zu definieren, kulturelle Verantwortung zu

Wer­bung Wer­bung

übernehmen und Chancen in Zeiten des Wandels zu nutzen. Das Ziel besteht darin,

die Integration von künstlicher Intelligenz und Medien im mobilen

Internetzeitalter zu beschleunigen, die intelligente Transformation der

Medienbranche voranzutreiben, den systematischen, intelligenten Reformprozess

der Mainstream-Medien zu stärken, die konvergente Entwicklung nachhaltig zu

fördern sowie Reichweite und Einfluss der Medien deutlich auszubauen.

Besucher der gastfreundlichen Stadt Ordos tauchen in eine lebendige Atmosphäre

ein. Die Klänge des kürzlich gefeierten?Erntefestes der Bauern" hallen noch

über die Felder und Weiden der Stadt, während Ordos sich weiterhin als

dynamisches Zentrum präsentiert. Große Industrieprojekte erreichen signifikante

Fortschritte, und sowohl die Kultur- als auch die Tourismusbranche sind bestens

auf die bevorstehende Ordos Jahreskonferenz 2025 zur Entwicklung der

Medienkonvergenz vorbereitet.

Wirtschaftlich setzt Ordos ebenfalls markante Akzente. Das Zhuozheng-Methanol-

Essigsäure-Projekt mit einer Investitionssumme von 59 Milliarden Yuan (ca. 8,27

Milliarden US-Dollar) schreitet planmäßig voran. Das Baofeng-Kohle-zu-Olefine-

Projekt, die weltweit größte Anlage dieser Art an einem einzigen Standort, hat

bereits die Produktion aufgenommen. Das Longi-Projekt für hocheffiziente

Photovoltaikmodule, das eine jährliche Kapazität von 5 GW erreicht, wurde nur

13 Monate nach Baubeginn fertiggestellt und läuft mittlerweile auf voller

Auslastung. Zusätzlich hat das Demonstrationsprojekt?National Uranium No. 1"

der China National Nuclear Corporation (CNNC) erfolgreich seine erste Urancharge

geliefert. Diese Großprojekte entfalten gemeinsam einen?Archipeleffekt" und

bilden das Fundament für Ordos' ambitioniertes Ziel, vier Weltklasse-Industrien

zu etablieren.

In den ersten sechs Monaten des Jahres 2025 erreichte Ordos ein

Bruttoinlandsprodukt (BIP) von 290,07 Milliarden Yuan (ca. 40,68 Milliarden US-

Dollar). Bereinigt um Preisveränderungen entspricht dies einem Wachstum von 6,0

% im Vergleich zum Vorjahr - ein Wert, der über dem nationalen Durchschnitt von

5,3 % liegt.

Die Wertschöpfung der Primärindustrie in Ordos erreichte 1,82 Milliarden Yuan

(ca. 255,3 Millionen US-Dollar), was einen Zuwachs von 6,2 % im Vergleich zum

Vorjahr bedeutet. Diese positive Entwicklung weist auf eine zunehmende

Stabilität in den Bereichen Landwirtschaft und Viehzucht hin. Gleichzeitig trug

der sekundäre Sektor mit 204,9 Milliarden Yuan (ca. 28,74 Milliarden US-Dollar)

zum Bruttoinlandsprodukt bei, was einen Anstieg von 7,4 % darstellt und die

anhaltende Dynamik der Industrie in der Region unterstreicht. Der tertiäre

Sektor, der vor allem den Dienstleistungsbereich umfasst, erzielte eine

Wertschöpfung von 83,34 Milliarden Yuan (ca. 11,69 Milliarden US-Dollar), was

einem Anstieg von 3,4 % entspricht und die Widerstandsfähigkeit dieses Sektors

hervorhebt.

Hinter diesen Zahlen stehen nicht nur Verbesserungen und Effizienzsteigerungen

in einzelnen Sektoren, sondern auch eine klare Logik der strukturellen

Optimierung und koordinierten Entwicklung.

Im Jahr 2025 startete Ordos 50 neue Großprojekte mit einem Gesamtvolumen von

1,3 Billionen Yuan (ca. 185,71 Milliarden US-Dollar). Dieser umfassende

Entwicklungsplan deckt zentrale Bereiche ab, darunter Energie, industrielle

Modernisierung, Verkehr und Infrastruktur, Umweltschutz, Kulturtourismus sowie

die Verbesserung der Lebensqualität und Stadterneuerung. Der so genannte?Ordos-

Weg" ist ein ganzheitlicher Ansatz zur Transformation und Modernisierung der

Stadt.

Die Stadt nutzt die?Initiative zur Planung von Großprojekten" als strategischen

Rahmen, um ihre industrielle Struktur kontinuierlich zu verfeinern. Dieser

Ansatz ermöglicht es Ordos, klare Zielsetzungen zu formulieren und konsequent

umzusetzen. Gleichzeitig bleibt die Stadt flexibel genug, um auf veränderte

Bedingungen zu reagieren, innovative Lösungsansätze zu entwickeln und Chancen zu

ergreifen. Während Ordos seine traditionellen Schlüsselbranchen stärkt, setzt

die Stadt auch auf die Entwicklung charakteristischer Industrien, fördert

strategische Zukunftsfelder und setzt auf neue Wachstumsbranchen. Zudem werden

ökologische, grundlegende und soziale Projekte koordiniert vorangetrieben, um

ein modernes Industriesystem zu schaffen. Dieses System zeichnet sich durch

Diversifizierung, mehrstufige Unterstützung und eine integrierte, kettenbasierte

Entwicklung aus, die fragmentierte Wachstumsmuster vermeiden soll.

Bis Juli 2025 wurden bei 428 Großprojekten in der gesamten Stadt Bau und

Produktion fortgeführt. Die abgeschlossenen Investitionen summierten sich auf

95,62 Milliarden Yuan (ca. 13,66 Milliarden US-Dollar), was einer Abschlussquote

von 53,3 % entspricht. Auf den Baustellen ist die Dynamik einer wachsenden

Industriewirtschaft deutlich spürbar: Überall sind hoch aufragende Krananlagen

zu sehen, in den Werkhallen herrscht reges Maschinenlärmen, und entlang der neu

verbundenen Stromnetze zeigt sich die industrielle Entwicklung in vollem Gange.

Diese Fortschritte werden durch stabile Investitionen, eine Erholung im Bereich

der Sachanlagen und eine Belebung des Verbrauchermarktes unterstützt.

Gleichzeitig steigen die Einkommen der Bevölkerung.

?Ordos, die 'gastfreundliche Stadt', blickt voller Zuversicht auf ihren rasanten

Fortschritt und heißt die Ordos Jahreskonferenz 2025 zur Entwicklung der

Medienkonvergenz willkommen!"

Quelle: Organizing Committee of the 2025 Ordos Annual Conference on Media

Convergence Development

Kontaktperson: Hr. Hao, Tel: 86-10-63074558Â°