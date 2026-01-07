GNW-News: Die Pakistan Airports Authority und Walee Al-Nazawy führen Pakistans ersten Premium-"Meet & Assist"-Service an Flughäfen ein

^ISLAMABAD, June 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- WALEE Al-Nazawy, eine strategische

Partnerschaft zwischen der WALEE Group und der Al-Nazawy Group, hat mit

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Khushaamdeed Pakistans ersten Premium-?Meet & Assist"-Service am Flughafen

eingeführt.

Als bedeutender Meilenstein für den pakistanischen Luftverkehrssektor haben die

Pakistan Airports Authority (PAA) und Walee Al-Nazawy einen strategischen

Vertrag unterzeichnet, um Khushaamdeed, Pakistans ersten speziellen Premium-

?Meet & Assist"-Service am Islamabad International Airport, einzuführen.

Mit dieser Initiative wird erstmals ein weltweit anerkanntes Modell für

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Flughafen-Services in Pakistan eingeführt, das den Passagieren von der Ankunft

bis zum Abflug ein nahtloses, individuelles und erstklassiges Reiseerlebnis

bietet.

Mit Khushaamdeed profitieren Reisende von engagierten Flughafenbegleitern,

beschleunigten Abfertigungsabläufen, Unterstützung beim Gepäck, individueller

Betreuung sowie Concierge-Service - alles darauf ausgerichtet, die Reise

schneller, reibungsloser und komfortabler zu gestalten.

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Die Einführung stellt einen bedeutenden Schritt bei der Modernisierung des

Passagierservices dar und spiegelt Pakistans wachsendes Engagement wider,

Flugerlebnisse von Weltklasse zu bieten.

Ein neues Kapitel für die pakistanische Luftfahrt

Während erstklassige Flughafen-Concierge-Services an führenden internationalen

Flughäfen in der Golfregion, in Europa und in Asien mittlerweile zum Standard

gehören, wird ein derart strukturierter und spezialisierter Service in Pakistan

erstmals unter einer eigenen Hospitality-Marke eingeführt.

Die Partnerschaft setzt neue Maßstäbe im Bereich der Passagierbetreuung und

reiht den Islamabad International Airport in eine weltweit wachsende Zahl von

Flughäfen ein, die sich darauf konzentrieren, das Reiseerlebnis über den

herkömmlichen Flughafenbetrieb hinaus zu verbessern.

Die Initiative stellt zudem eine wegweisende Zusammenarbeit zwischen dem

öffentlichen und dem privaten Sektor dar, die darauf abzielt, die

Servicestandards anzuheben, das pakistanische Luftfahrt-Ökosystem zu stärken und

das Image des Landes bei internationalen Reisenden zu verbessern.

Stimmen der Unternehmensleitung

Air Marshal (a. D.) Arshad Malik, CEO von Khushaamdeed, erklärte:?Khushaamdeed

bietet ein Maß an Passagierbetreuung und Abfertigungsservice am Flughafen, das

es in Pakistan bisher noch nicht gab. Unser Ziel ist klar: Wir möchten das

Reisen über pakistanische Flughäfen effizienter, komfortabler und einladender

gestalten und dabei internationale Standards für exzellenten Service erfüllen."

Unterstützung für Pakistans Zukunft als regionales Drehkreuz

Die Einführung von Khushaamdeed steht im Einklang mit den umfassenderen

Bemühungen, das pakistanische Luftfahrt-Ökosystem zu modernisieren, den

Passagierservice zu stärken und die Position des Landes als regionaler Reise-

und Transitknotenpunkt auszubauen.

Der Service richtet sich insbesondere an Diplomaten, im Ausland lebende

Pakistaner, Geschäftsreisende, Familien, Senioren, ausländische Delegationen

sowie internationale Besucher, die ein erstklassiges Flughafenerlebnis suchen.

Durch die Verbindung von Gastfreundschaft, Technologie und operativer Exzellenz

zielt der Service darauf ab, das Flugreiseerlebnis der Passagiere in Pakistan

grundlegend zu verändern.

Ausblick

Der Betrieb wird am Islamabad International Airport aufgenommen; eine künftige

Ausweitung auf weitere Flughäfen in ganz Pakistan wird derzeit geprüft.

Als Pakistans erster spezialisierter?Meet & Assist"-Service an Flughäfen stellt

Khushaamdeed einen Meilenstein in der Weiterentwicklung der

Passagierdienstleistungen dar und unterstreicht das gemeinsame Bekenntnis zu

Innovation, Gastfreundschaft und exzellentem Service.

Über WALEE Al-Nazawy

WALEE Al-Nazawy ist eine strategische Partnerschaft zwischen der WALEE Group und

der Al-Nazawy Group, deren Schwerpunkt auf der Entwicklung hochwertiger

Dienstleistungen in den Bereichen Luftfahrt, Gastgewerbe und Passagiererlebnis

in ganz Pakistan und der gesamten Region liegt.

Über Khushaamdeed

Khushaamdeed ist Pakistans erster Premium-?Meet & Assist"-Service am Flughafen,

der maßgeschneiderte Abfertigungs- und Concierge-Dienstleistungen anbietet, um

Reisenden ein nahtloses Reiseerlebnis von der Ankunft bis zur Abreise zu

ermöglichen.

Medienkontakt:

Rana Imran

GM Commercial

Telefon: +92 300 0205228

E-Mail: rana.imran@walee.pk

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