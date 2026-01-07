GNW-News: Die Pakistan Airports Authority und Walee Al-Nazawy führen Pakistans ersten Premium-"Meet & Assist"-Service an Flughäfen ein
^ISLAMABAD, June 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- WALEE Al-Nazawy, eine strategische
Partnerschaft zwischen der WALEE Group und der Al-Nazawy Group, hat mit
Khushaamdeed Pakistans ersten Premium-?Meet & Assist"-Service am Flughafen
eingeführt.
Als bedeutender Meilenstein für den pakistanischen Luftverkehrssektor haben die
Pakistan Airports Authority (PAA) und Walee Al-Nazawy einen strategischen
Vertrag unterzeichnet, um Khushaamdeed, Pakistans ersten speziellen Premium-
?Meet & Assist"-Service am Islamabad International Airport, einzuführen.
Mit dieser Initiative wird erstmals ein weltweit anerkanntes Modell für
Flughafen-Services in Pakistan eingeführt, das den Passagieren von der Ankunft
bis zum Abflug ein nahtloses, individuelles und erstklassiges Reiseerlebnis
bietet.
Mit Khushaamdeed profitieren Reisende von engagierten Flughafenbegleitern,
beschleunigten Abfertigungsabläufen, Unterstützung beim Gepäck, individueller
Betreuung sowie Concierge-Service - alles darauf ausgerichtet, die Reise
schneller, reibungsloser und komfortabler zu gestalten.
Die Einführung stellt einen bedeutenden Schritt bei der Modernisierung des
Passagierservices dar und spiegelt Pakistans wachsendes Engagement wider,
Flugerlebnisse von Weltklasse zu bieten.
Ein neues Kapitel für die pakistanische Luftfahrt
Während erstklassige Flughafen-Concierge-Services an führenden internationalen
Flughäfen in der Golfregion, in Europa und in Asien mittlerweile zum Standard
gehören, wird ein derart strukturierter und spezialisierter Service in Pakistan
erstmals unter einer eigenen Hospitality-Marke eingeführt.
Die Partnerschaft setzt neue Maßstäbe im Bereich der Passagierbetreuung und
reiht den Islamabad International Airport in eine weltweit wachsende Zahl von
Flughäfen ein, die sich darauf konzentrieren, das Reiseerlebnis über den
herkömmlichen Flughafenbetrieb hinaus zu verbessern.
Die Initiative stellt zudem eine wegweisende Zusammenarbeit zwischen dem
öffentlichen und dem privaten Sektor dar, die darauf abzielt, die
Servicestandards anzuheben, das pakistanische Luftfahrt-Ökosystem zu stärken und
das Image des Landes bei internationalen Reisenden zu verbessern.
Stimmen der Unternehmensleitung
Air Marshal (a. D.) Arshad Malik, CEO von Khushaamdeed, erklärte:?Khushaamdeed
bietet ein Maß an Passagierbetreuung und Abfertigungsservice am Flughafen, das
es in Pakistan bisher noch nicht gab. Unser Ziel ist klar: Wir möchten das
Reisen über pakistanische Flughäfen effizienter, komfortabler und einladender
gestalten und dabei internationale Standards für exzellenten Service erfüllen."
Unterstützung für Pakistans Zukunft als regionales Drehkreuz
Die Einführung von Khushaamdeed steht im Einklang mit den umfassenderen
Bemühungen, das pakistanische Luftfahrt-Ökosystem zu modernisieren, den
Passagierservice zu stärken und die Position des Landes als regionaler Reise-
und Transitknotenpunkt auszubauen.
Der Service richtet sich insbesondere an Diplomaten, im Ausland lebende
Pakistaner, Geschäftsreisende, Familien, Senioren, ausländische Delegationen
sowie internationale Besucher, die ein erstklassiges Flughafenerlebnis suchen.
Durch die Verbindung von Gastfreundschaft, Technologie und operativer Exzellenz
zielt der Service darauf ab, das Flugreiseerlebnis der Passagiere in Pakistan
grundlegend zu verändern.
Ausblick
Der Betrieb wird am Islamabad International Airport aufgenommen; eine künftige
Ausweitung auf weitere Flughäfen in ganz Pakistan wird derzeit geprüft.
Als Pakistans erster spezialisierter?Meet & Assist"-Service an Flughäfen stellt
Khushaamdeed einen Meilenstein in der Weiterentwicklung der
Passagierdienstleistungen dar und unterstreicht das gemeinsame Bekenntnis zu
Innovation, Gastfreundschaft und exzellentem Service.
Über WALEE Al-Nazawy
WALEE Al-Nazawy ist eine strategische Partnerschaft zwischen der WALEE Group und
der Al-Nazawy Group, deren Schwerpunkt auf der Entwicklung hochwertiger
Dienstleistungen in den Bereichen Luftfahrt, Gastgewerbe und Passagiererlebnis
in ganz Pakistan und der gesamten Region liegt.
Über Khushaamdeed
Khushaamdeed ist Pakistans erster Premium-?Meet & Assist"-Service am Flughafen,
der maßgeschneiderte Abfertigungs- und Concierge-Dienstleistungen anbietet, um
Reisenden ein nahtloses Reiseerlebnis von der Ankunft bis zur Abreise zu
ermöglichen.
Medienkontakt:
Rana Imran
GM Commercial
Telefon: +92 300 0205228
E-Mail: rana.imran@walee.pk
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