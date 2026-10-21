GNW-News: Die RENK Group setzt strategische Neuausrichtung konsequent um: Verkauf des Gleitlagergeschäfts an Miba AG

22.10.26 01:54 Uhr

Werte in diesem Artikel

^Die RENK Group setzt strategische Neuausrichtung konsequent um: Verkauf des

Gleitlagergeschäfts an Miba AG

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* RENK stärkt mit der Transaktion die Ende 2025 angekündigte

Sektorenstrategie

* Das zivile Geschäft von Marine & Industry bleibt von der Transaktion

unberührt

Augsburg, 22. Oktober 2026 - Die RENK Group AG, ein führender Anbieter von

Antriebslösungen für den militärischen und zivilen Bereich, wird ihr

Gleitlagergeschäft an die Miba AG verkaufen. Miba ist ein weltweit tätiges

österreichisches Industrie- und Technologieunternehmen. Ihre Gleitlager-

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Division, die Miba Bearing Group, ist auf die Entwicklung und Produktion von

Gleitlagertechnologien für industrielle Anwendungen und für Motoren

spezialisiert.

Konsequente Fokussierung auf das Kerngeschäft Defense

?Mit dem Verkauf des Gleitlagergeschäfts setzen wir unsere Sektorenstrategie

wie angekündigt um, indem wir unseren strategischen Fokus noch konsequenter

auf das Defense-Geschäft ausrichten", sagt

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Dr. Alexander Sagel, CEO der RENK Group AG.?Gleichzeitig freue ich mich, dass

wir mit der Miba für das technologisch starke Gleitlagergeschäft genau den

richtigen Partner gefunden haben, um Slide Bearings mit dem passenden

Branchenfokus weiterzuententwickeln", so Sagel weiter.

?Die Kompetenzen der Miba und des RENK Gleitlagergeschäfts ergänzen sich

hervorragend. Mit dem Kauf wollen wir unser Know-how bündeln und stärken",

unterstreicht F. Peter Mitterbauer, Vorstandsvorsitzender der Miba AG.?So

können wir unseren Kunden noch besser einzigartige Gleitlager-Technologien für

die Energiewende und die Elektrifizierung anbieten - etwa für die Einspeisung

von Wind- und Solarenergie in Stromnetze, für die Energieversorgung von

Rechenzentren für die Künstliche Intelligenz, für Elektromotoren oder für

saubere und sichere Antriebe von Schiffen."

Bis 2030 wird die RENK Group den Anteil des Defense-Geschäfts am Gesamtumsatz

auf rund 90 Prozent steigern. Der Verkauf des Geschäfts Slide Bearings schafft

die Voraussetzungen dafür, Kapital und Kapazitäten noch gezielter auf die

Wachstumsmärkte für Verteidigungslösungen zu Land und auf See auszurichten.

Die Transaktion hat keine Auswirkungen auf das zivile Geschäft in der Division

Marine & Industry (M&I). Dieses ist produktionsseitig eng mit dem Defense-

Bereich verzahnt und bietet zugleich attraktive Wachstumsperspektiven in den

Bereichen Power Generation und Infrastruktur.

Die Produkte des Geschäftsfeldes Slide Bearings umfassen standardisierte

Gleitlager für Elektromotoren, Generatoren und Pumpen und finden ihren Einsatz

vorwiegend in industriellen und zivilen Märkten. Das Gleitlagergeschäft ist am

Standort Hannover angesiedelt und wird seit Oktober 2025 als eigenständige

Gesellschaft unter dem Namen RENK Bearings GmbH geführt.

Infolge des Verkaufs wird der Geschäftsbereich Slide Bearings gemäß IFRS 5 ab

dem vierten Quartal 2026 als nicht fortgeführter Geschäftsbereich

(Discontinued Operation) ausgewiesen. Die RENK Group wird ihre Guidance daher

künftig ausschließlich auf Basis der fortgeführten Geschäftsaktivitäten

berichten. Diese umfassen die Divisionen Vehicle Mobility Solutions (VMS) und

M&I. Daraus ergibt sich für das Geschäftsjahr 2026 die folgende aktualisierte

Guidance für Umsatz von ~1,4 Mrd. EUR und bereinigtes EBIT von 240 Mio. EUR bis

255 Mio. EUR.

Die Parteien haben sich auf Verschwiegenheit hinsichtlich des Kaufpreises

geeinigt. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der üblichen

regulatorischen Genehmigungen.

Über die RENK Group AG

Die RENK Group AG mit Hauptsitz in Augsburg ist ein weltweit führender

Hersteller von missionskritischen Antriebslösungen für verschiedene

militärische und zivile Endmärkte. Unser Produktportfolio umfasst Getriebe,

Antriebsstränge, Power-Packs, Hybrid- Antriebssysteme, Federungssysteme,

Gleitlager, Kupplungen und Testanlagen. Mit diesem breiten Produktportfolio

bedient die RENK Group AG insbesondere Kunden aus den Bereichen

Militärfahrzeuge, Marine, zivile Schifffahrt und energieorientierte

Industrieanwendungen. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte die RENK Group AG einen

Umsatz von rund 1,4 Mrd. EUR. Die RENK Group AG ist seit dem 7. Februar 2024 an

der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und seit dem 24. März 2025 Mitglied

des MDAX.

Weitere Informationen finden Sie unter www.RENK.com (http://www.renk.com/).

Über die Miba AG

Die Miba AG zählt zu Österreichs führenden Industrie- und

Technologieunternehmen. Sie ist weltweit mit 30 Produktionsstandorten in

Europa, Asien, Nord- und Südamerika in allen wichtigen Kundenmärkten vertreten

und beschäftigt rund 7.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Miba

entwickelt und produziert funktionskritische Komponenten für Anwendungen

entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette. Ihre Produkte leisten einen

wichtigen Beitrag zur effizienten und nachhaltigen Gewinnung, Übertragung,

Speicherung und Verwendung von Energie. Miba Gleitlager, Sinterformteile,

Reibbeläge, Leistungselektronik-Komponenten und Beschichtungen sind weltweit

etwa in Wind- und Wasserkraftanlagen, Stromnetzen, Fahrzeugen, Schiffen,

Flugzeugen, Bau- und Landmaschinen, zu finden. Im Geschäftsjahr 2025/26 betrug

der Umsatz der Miba mehr als 1,2 Milliarden Euro. 62 Prozent davon

erwirtschaftete das Unternehmen im Industriegütergeschäft, 38 Prozent im

Automotive-Segment.

Weitere Informationen finden Sie unter www.miba.com (http://www.miba.com).

Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Plänen,

Erwartungen, Schätzungen und Prognosen der Geschäftsführung der RENK-Gruppe

zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Pläne, Erwartungen,

Schätzungen und Prognosen hängen von einer Vielzahl von Annahmen ab und

unterliegen unvorhersehbaren Ereignissen, Unsicherheiten, bekannten und

unbekannten Risiken sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die

tatsächlichen Ergebnisse oder die tatsächliche Finanzlage, Entwicklung oder

Leistung von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder

implizierten Ergebnissen abweichen. Die RENK-Gruppe übernimmt keine

Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder

anzupassen, um Ereignisse oder Entwicklungen nach dem Datum dieser

Pressemitteilung widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich

vorgeschrieben.

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RENK Group AG Medienanfragen bitte an: Investorenanfragen bitte an:

Gögginger Str. 73 Fabian Klee Team Investor Relations

D-86159 Augsburg Chief Communications and investors@renk.com

Deutschland Marketing Officer (mailto:fabian.klee@renk.com

www.renk.com fabian.klee@renk.com )

(https://www.renk.com/ (mailto:fabian.klee@renk.c

) om)

+49 160 7154 647

Über die RENK Group AG

Die RENK Group AG mit Hauptsitz in Augsburg ist ein weltweit führender

Hersteller von einsatzkritischen Antriebstechniken in verschiedenen

militärischen und zivilen Endmärkten. Das Produktportfolio umfasst Getriebe,

Fahrzeugantriebe, Powerpacks, hybride Antriebe, Federungssysteme, Gleitlager,

Kupplungen und Prüfsysteme. Die RENK Group AG bedient mit diesem breiten

Produktportfolio insbesondere die Märkte für Militärfahrzeuge, Marine, zivile

Seefahrt und industrielle Applikationen mit Schwerpunkt auf

Energieanwendungen. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte die RENK Group AG einen

Umsatz von rund 1,4 Mrd. EUR. Die RENK Group AG ist seit dem 7. Februar 2024 an

der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und seit dem 24. März 2025 Mitglied

des MDAX.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.renk.com

(http://www.renk.com/)

Haftungsausschluss

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Erwartungen, Schätzungen und Prognosen der Geschäftsführung der RENK-Gruppe

zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Pläne, Erwartungen,

Schätzungen und Prognosen hängen von einer Vielzahl von Annahmen ab und

unterliegen unvorhersehbaren Ereignissen, Unsicherheiten, bekannten und

unbekannten Risiken sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die

tatsächlichen Ergebnisse oder die tatsächliche Finanzlage, Entwicklung oder

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