GNW-News: Die RENK Group setzt strategische Neuausrichtung konsequent um: Verkauf des Gleitlagergeschäfts an Miba AG
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^Die RENK Group setzt strategische Neuausrichtung konsequent um: Verkauf des
Gleitlagergeschäfts an Miba AG
* RENK stärkt mit der Transaktion die Ende 2025 angekündigte
Sektorenstrategie
* Das zivile Geschäft von Marine & Industry bleibt von der Transaktion
unberührt
Augsburg, 22. Oktober 2026 - Die RENK Group AG, ein führender Anbieter von
Antriebslösungen für den militärischen und zivilen Bereich, wird ihr
Gleitlagergeschäft an die Miba AG verkaufen. Miba ist ein weltweit tätiges
österreichisches Industrie- und Technologieunternehmen. Ihre Gleitlager-
Division, die Miba Bearing Group, ist auf die Entwicklung und Produktion von
Gleitlagertechnologien für industrielle Anwendungen und für Motoren
spezialisiert.
Konsequente Fokussierung auf das Kerngeschäft Defense
?Mit dem Verkauf des Gleitlagergeschäfts setzen wir unsere Sektorenstrategie
wie angekündigt um, indem wir unseren strategischen Fokus noch konsequenter
auf das Defense-Geschäft ausrichten", sagt
Dr. Alexander Sagel, CEO der RENK Group AG.?Gleichzeitig freue ich mich, dass
wir mit der Miba für das technologisch starke Gleitlagergeschäft genau den
richtigen Partner gefunden haben, um Slide Bearings mit dem passenden
Branchenfokus weiterzuententwickeln", so Sagel weiter.
?Die Kompetenzen der Miba und des RENK Gleitlagergeschäfts ergänzen sich
hervorragend. Mit dem Kauf wollen wir unser Know-how bündeln und stärken",
unterstreicht F. Peter Mitterbauer, Vorstandsvorsitzender der Miba AG.?So
können wir unseren Kunden noch besser einzigartige Gleitlager-Technologien für
die Energiewende und die Elektrifizierung anbieten - etwa für die Einspeisung
von Wind- und Solarenergie in Stromnetze, für die Energieversorgung von
Rechenzentren für die Künstliche Intelligenz, für Elektromotoren oder für
saubere und sichere Antriebe von Schiffen."
Bis 2030 wird die RENK Group den Anteil des Defense-Geschäfts am Gesamtumsatz
auf rund 90 Prozent steigern. Der Verkauf des Geschäfts Slide Bearings schafft
die Voraussetzungen dafür, Kapital und Kapazitäten noch gezielter auf die
Wachstumsmärkte für Verteidigungslösungen zu Land und auf See auszurichten.
Die Transaktion hat keine Auswirkungen auf das zivile Geschäft in der Division
Marine & Industry (M&I). Dieses ist produktionsseitig eng mit dem Defense-
Bereich verzahnt und bietet zugleich attraktive Wachstumsperspektiven in den
Bereichen Power Generation und Infrastruktur.
Die Produkte des Geschäftsfeldes Slide Bearings umfassen standardisierte
Gleitlager für Elektromotoren, Generatoren und Pumpen und finden ihren Einsatz
vorwiegend in industriellen und zivilen Märkten. Das Gleitlagergeschäft ist am
Standort Hannover angesiedelt und wird seit Oktober 2025 als eigenständige
Gesellschaft unter dem Namen RENK Bearings GmbH geführt.
Infolge des Verkaufs wird der Geschäftsbereich Slide Bearings gemäß IFRS 5 ab
dem vierten Quartal 2026 als nicht fortgeführter Geschäftsbereich
(Discontinued Operation) ausgewiesen. Die RENK Group wird ihre Guidance daher
künftig ausschließlich auf Basis der fortgeführten Geschäftsaktivitäten
berichten. Diese umfassen die Divisionen Vehicle Mobility Solutions (VMS) und
M&I. Daraus ergibt sich für das Geschäftsjahr 2026 die folgende aktualisierte
Guidance für Umsatz von ~1,4 Mrd. EUR und bereinigtes EBIT von 240 Mio. EUR bis
255 Mio. EUR.
Die Parteien haben sich auf Verschwiegenheit hinsichtlich des Kaufpreises
geeinigt. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der üblichen
regulatorischen Genehmigungen.
Über die RENK Group AG
Die RENK Group AG mit Hauptsitz in Augsburg ist ein weltweit führender
Hersteller von missionskritischen Antriebslösungen für verschiedene
militärische und zivile Endmärkte. Unser Produktportfolio umfasst Getriebe,
Antriebsstränge, Power-Packs, Hybrid- Antriebssysteme, Federungssysteme,
Gleitlager, Kupplungen und Testanlagen. Mit diesem breiten Produktportfolio
bedient die RENK Group AG insbesondere Kunden aus den Bereichen
Militärfahrzeuge, Marine, zivile Schifffahrt und energieorientierte
Industrieanwendungen. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte die RENK Group AG einen
Umsatz von rund 1,4 Mrd. EUR. Die RENK Group AG ist seit dem 7. Februar 2024 an
der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und seit dem 24. März 2025 Mitglied
des MDAX.
Weitere Informationen finden Sie unter www.RENK.com (http://www.renk.com/).
Über die Miba AG
Die Miba AG zählt zu Österreichs führenden Industrie- und
Technologieunternehmen. Sie ist weltweit mit 30 Produktionsstandorten in
Europa, Asien, Nord- und Südamerika in allen wichtigen Kundenmärkten vertreten
und beschäftigt rund 7.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Miba
entwickelt und produziert funktionskritische Komponenten für Anwendungen
entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette. Ihre Produkte leisten einen
wichtigen Beitrag zur effizienten und nachhaltigen Gewinnung, Übertragung,
Speicherung und Verwendung von Energie. Miba Gleitlager, Sinterformteile,
Reibbeläge, Leistungselektronik-Komponenten und Beschichtungen sind weltweit
etwa in Wind- und Wasserkraftanlagen, Stromnetzen, Fahrzeugen, Schiffen,
Flugzeugen, Bau- und Landmaschinen, zu finden. Im Geschäftsjahr 2025/26 betrug
der Umsatz der Miba mehr als 1,2 Milliarden Euro. 62 Prozent davon
erwirtschaftete das Unternehmen im Industriegütergeschäft, 38 Prozent im
Automotive-Segment.
Weitere Informationen finden Sie unter www.miba.com (http://www.miba.com).
Haftungsausschluss
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Plänen,
Erwartungen, Schätzungen und Prognosen der Geschäftsführung der RENK-Gruppe
zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Pläne, Erwartungen,
Schätzungen und Prognosen hängen von einer Vielzahl von Annahmen ab und
unterliegen unvorhersehbaren Ereignissen, Unsicherheiten, bekannten und
unbekannten Risiken sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die
tatsächlichen Ergebnisse oder die tatsächliche Finanzlage, Entwicklung oder
Leistung von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder
implizierten Ergebnissen abweichen. Die RENK-Gruppe übernimmt keine
Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder
anzupassen, um Ereignisse oder Entwicklungen nach dem Datum dieser
Pressemitteilung widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich
vorgeschrieben.
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RENK Group AG Medienanfragen bitte an: Investorenanfragen bitte an:
Gögginger Str. 73 Fabian Klee Team Investor Relations
D-86159 Augsburg Chief Communications and investors@renk.com
Deutschland Marketing Officer (mailto:fabian.klee@renk.com
www.renk.com fabian.klee@renk.com )
(https://www.renk.com/ (mailto:fabian.klee@renk.c
) om)
+49 160 7154 647
Über die RENK Group AG
Die RENK Group AG mit Hauptsitz in Augsburg ist ein weltweit führender
Hersteller von einsatzkritischen Antriebstechniken in verschiedenen
militärischen und zivilen Endmärkten. Das Produktportfolio umfasst Getriebe,
Fahrzeugantriebe, Powerpacks, hybride Antriebe, Federungssysteme, Gleitlager,
Kupplungen und Prüfsysteme. Die RENK Group AG bedient mit diesem breiten
Produktportfolio insbesondere die Märkte für Militärfahrzeuge, Marine, zivile
Seefahrt und industrielle Applikationen mit Schwerpunkt auf
Energieanwendungen. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte die RENK Group AG einen
Umsatz von rund 1,4 Mrd. EUR. Die RENK Group AG ist seit dem 7. Februar 2024 an
der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und seit dem 24. März 2025 Mitglied
des MDAX.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.renk.com
(http://www.renk.com/)
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zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Pläne, Erwartungen,
Schätzungen und Prognosen hängen von einer Vielzahl von Annahmen ab und
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