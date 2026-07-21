GNW-News: Die Society for Medical Decision Making ehrt UMIT TIROL- und Harvard-Professor Uwe Siebert mit dem "Career Achievement Award 2026"

21.07.26 22:06 Uhr

^OSLO, Norwegen, July 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Society for Medical

Decision Making (SMDM) (https://smdm.org/) verlieh ihre höchste Auszeichnung für

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das Lebenswerk, den 2026 Career Achievement Award (https://smdm.org/career-

achievement-award/), an Professor Uwe Siebert, MPH, MSc, ScD, von der UMIT TIROL

(http://www.umit-tirol.at/) und der Harvard University

(http://www.hsph.harvard.edu/), in Anerkennung seiner jahrzehntelangen

bahnbrechenden Beiträge zur medizinischen Entscheidungsfindung durch wegweisende

Forschung, internationale Führungsarbeit, Lehre und Engagement.

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Die Auszeichnung wurde im Rahmen der?Leadership Awards Session" auf der 48.

Jahrestagung der SMDM (https://smdm.org/conference-archive/) in Oslo, Norwegen,

von Professor Mark Bounthavong, PharmD, PhD, Vorsitzender des SMDM-

Auszeichnungskomitees und Professor für Klinische Pharmazie an der Skaggs School

of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences der University of California, San Diego,

überreicht.

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Mit dem SMDM Career Achievement Award werden herausragende leitende

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gewürdigt, deren nachhaltige Beiträge

die Wissenschaft und Praxis der medizinischen Entscheidungsfindung maßgeblich

vorangebracht haben. Die Preisträgerinnen und Preisträger werden im Rahmen eines

wettbewerbsorientierten Nominierungsverfahrens nach einer öffentlichen

Ausschreibung ausgewählt und vom Preiskomitee der Fachgesellschaft bewertet.

?Es war mir eine große Ehre, Professor Uwe Siebert den Career Achievement Award

2026 der Society for Medical Decision Making zu überreichen", sagte Professor

Bounthavong.?Im Laufe seiner gesamten Laufbahn hat Professor Siebert die Werte

verkörpert, die mit dieser Auszeichnung gewürdigt werden: wissenschaftliche

Exzellenz, methodische Innovation, visionäre Führungsstärke und ein

unerschütterliches Engagement für die Verbesserung von Entscheidungen im

Gesundheitswesen auf der Grundlage fundierter wissenschaftlicher Evidenz. Seine

Arbeit hat Forschende, Klinikerinnen und Kliniker, politische

Entscheidungsträger sowie Generationen von Auszubildenden auf der ganzen Welt

geprägt, weshalb er diese Anerkennung in besonderem Maße verdient hat."

Professor Siebert ist Professor für Public Health, medizinische

Entscheidungsfindung und Gesundheitstechnologiebewertung sowie Leiter des

Instituts für Public Health, Medical Decision Making und Health Technology

Assessment (https://www.umit-

tirol.at/page.cfm?vpath=departments/public_health/institute-of-public-

health&switchLocale=en_US) an der UMIT TIROL - Universität für

Gesundheitswissenschaften und -technologie in Tirol, Österreich. Er ist zudem

Adjunct Professor für Health Policy und Management sowie Epidemiologie an der

Harvard T.H. Chan School of Public Health und affiliierter Forscher am Center

for Health Technology Assessment am Mass General Brigham an der Harvard Medical

School.

Als ausgebildeter Mediziner begann Professor Siebert seine berufliche Laufbahn

mit der Mitarbeit in internationalen Public Health Projekten in Westafrika,

Brasilien und Deutschland, bevor er sich in den Bereichen öffentliche

Gesundheit, Epidemiologie und Entscheidungswissenschaften spezialisierte. Er

erwarb seinen Magister in Public Health an der medizinischen Fakultät der

Ludwig-Maximilians-Universität München sowie seinen Master of Science in

Epidemiology und seinen Doctor of Science in Health Policy and Management an der

Harvard School of Public Health.

Im Laufe von mehr als drei Jahrzehnten hat sich Professor Siebert zu einer der

weltweit führenden Persönlichkeiten auf dem Gebiet der medizinischen

Entscheidungswissenschaft entwickelt. Seine Pionierarbeit in den Bereichen

medizinische Entscheidungsanalyse, Nutzen-Schaden-Abwägung,

gesundheitsökonomische Evaluation, entscheidungsanalytische Modellierung,

Bewertung von Gesundheitstechnologien, Epidemiologie und Kausalinferenz hat die

evidenzbasierte Gesundheitsversorgung entscheidend vorangebracht und

gleichzeitig weltweit direkten Einfluss auf klinische Leitlinien,

Krebsfrüherkennungsprogramme, Health Technology Assessments,

Erstattungsentscheidungen sowie nationale Gesundheitspolitik genommen.

Sein Einfluss reicht weit über die Forschung hinaus. Professor Siebert ist

ehemaliger Präsident der SMDM und war zuletzt Präsident der ISPOR - The

Professional Society for Health Economics and Outcomes Research

(https://www.ispor.org/). Im Laufe seiner Karriere beriet er Regierungsgremien,

Health Technology Assessment Institutionen, Fachgesellschaften und

internationale Gesundheitsorganisationen bei Fragen der evidenzbasierten

Politikgestaltung und Entscheidungsfindung im Gesundheitswesen. Er ist Autor von

mehr als 500 Publikationen, darunter wissenschaftliche Fachartikel,

Lehrbuchkapitel, Policy Briefs und HTA-Berichte, und wirkt in leitenden

Herausgeberfunktionen in mehreren international renommierten wissenschaftlichen

Fachzeitschriften mit.

Professor Siebert engagiert sich zudem intensiv in der Lehre. Er hält

Lehrveranstaltungen zu den Themen Heath Technology Assessment,

Entscheidungswissenschaften und kausale Schlussfolgerungen aus Daten aus der

Praxis im Rahmen des HTADS-Programms (http://www.htads.org/) der UMIT TIROL

sowie zum Thema Entscheidungsanalyse in der klinischen Forschung

(https://locator.tlt.harvard.edu/course/hsph-191107) im Sommerprogramm der

Harvard T.H. Chan School of Public Health.

In seiner Dankesrede würdigte Professor Siebert die Mentorinnen und Mentoren,

Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeitenden, Studierenden sowie

Kooperationspartner, die seine Karriere geprägt haben, und betonte, dass

wissenschaftlicher Fortschritt nicht allein auf Ideen beruhe, sondern vor allem

auf den Menschen, die einander inspirieren, herausfordern und unterstützen.

?Ich fühle mich zutiefst geehrt, diese Auszeichnung entgegenzunehmen, und bin

für diese besondere Anerkennung von Herzen dankbar", so Professor Siebert.

?Diese Auszeichnung würdigt nicht nur meine eigene Arbeit, sondern auch das

Engagement und die Fachkompetenz meines gesamten Teams. Sie spiegelt zudem die

Unterstützung, Ermutigung und Inspiration wider, die ich währen meiner gesamten

Laufbahn von meinen Studierenden, Fellows, Mitarbeitenden, Mentorinnen und

Mentoren, Freunden sowie meiner Familie erfahren durfte. Die SMDM war für mich

eine außergewöhnliche intellektuelle Heimat, und ich bin dieser Gemeinschaft

dankbar für die vielen Möglichkeiten, die sie mir geboten hat, zu lernen,

zusammenzuarbeiten und mich weiterzuentwickeln."

Einer der bewegendsten Momente in Professor Sieberts Rede war, als er über den

tiefgreifenden Einfluss seines langjährigen Mentors Milton Weinstein, PhD,

reflektierte, dessen Kurs an der Harvard University ihn erstmals mit der

Entscheidungsanalyse vertraut machte und letztendlich die Richtung seiner

wissenschaftlichen Laufbahn prägte. Professor Weinstein wurde 1996 mit dem

?Career Achievement Award" der SMDM ausgezeichnet, weshalb die Ehrung von

Professor Siebert eine besondere Bedeutung erhält, da sie genau dreißig Jahre

nach der Verleihung der höchsten Auszeichnung der Fachgesellschaft an seinen

Mentor erfolgt.

?Karrieren entstehen nicht allein durch Ideen", erklärte Professor Siebert in

seiner Dankesrede,?sondern auch durch die Menschen, die uns inspirieren, an uns

glauben und uns Türen öffnen."

Während seiner Rede hob Professor Siebert die Bedeutung interdisziplinärer

Zusammenarbeit sowie der engen Kooperation mit Entscheidungsträgern im

Gesundheitswesen hervor, um Forschungsergebnisse in konkrete Verbesserungen der

Patientenversorgung umzusetzen. Anhand von Beispielen aus seiner eigenen

wissenschaftlichen Arbeit beschrieb er, wie die kollaborative

Entscheidungsmodellierung nationale COVID-19-Impfstrategien und die

Krebsfrüherkennungsprogramme unterstützt haben, und veranschaulichte damit, wie

fundierte Entscheidungswissenschaft das Gesundheitswesen und die Gesundheit der

Bevölkerung nachhaltig verbessern kann.

Abschließend ermutigte er die nächste Generation von Wissenschaftlerinnen und

Wissenschaftlern, aktiv die Zusammenarbeit über Regionen und Fachgrenzen hinweg

zu suchen und sich stets vor Augen zu halten, dass eine der wertvollsten

Fähigkeiten in der Wissenschaft darin besteht, zuzuhören - den Kolleginnen und

Kollegen, Patientinnen und Patienten, Entscheidungsträgern und im Team einander.

Mit dieser Auszeichnung reiht sich Professor Siebert in eine hochkarätige Gruppe

von Preisträgerinnen und Preisträgern des?Career Achievement Award" ein, deren

Arbeit das Fachgebiet der medizinischen Entscheidungsfindung in den letzten drei

Jahrzehnten maßgeblich geprägt und weiterentwickelt hat. Zu den bisherigen

Preisträgern zählen Anne Stiggelbout, John B. Wong, Dawn Stacey, Michael Kattan,

Doug Coyle, Karen Kuntz, Murray Krahn, M.G. Myriam Hunink, Valerie Reyna, Ivar

Kristiansen, Alvin Mushlin, Mark Roberts, Donald Redelmeier, Annette O'Connor,

Howard Raiffa, J. Sanford (Sandy) Schwartz, Alan Garber, Barbara J. McNeil,

Peter Wakker, David J. Spiegelhalter, Allan Detsky, Joseph Pliskin, Jerome P.

Kassirer, Daniel Kahneman, George Torrance, John Eisenberg, Dennis Fryback,

Harold Sox, Arthur Elstein, Milton Weinstein und Stephen Pauker.

Über die Society for Medical Decision Making

Die 1979 gegründete Society for Medical Decision Making (SMDM) ist eine

internationale wissenschaftliche Fachgesellschaft, die sich der Verbesserung der

Gesundheit durch fundiertere Entscheidungsfindung im Gesundheitswesen

verschrieben hat. Die Fachgesellschaft bringt Forschende, klinisch Tätige,

Lehrende, politische Entscheidungsträger, Patientinnen und Patienten sowie

führende Vertretende der Industrie zusammen, um die Wissenschaft und die

Anwendung der medizinischen Entscheidungsfindung durch Forschung, Ausbildung,

Zusammenarbeit und die Verbreitung evidenzbasierter Methoden voranzubringen.

Medienkontakt

Wendy Weber

Communications & Membership Director

Society for Medical Decision Making (SMDM)

info@smdm.org

Foto: Beate Jahn, PhD, SMDM-Präsidentin (2025-2026); Professor Uwe Siebert, MPH,

MSc, ScD, Preisträger des SMDM Career Achievement Awards 2026; Mark Bounthavong,

PharmD, PhD, Vorsitzender des SMDM-Auszeichnungskomitees; und Milton Weinstein,

PhD, Preisträger des SMDM Career Achievement Awards 1996 und langjähriger Mentor

von Professor Siebert, nach der Verleihung der höchsten SMDM-Auszeichnung für

das Lebenswerk im Rahmen der 48. Jahrestagung der SMDM am 30. Juni 2026 in Oslo,

Norwegen.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ab9069d2-20fe-42ae-a183-

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