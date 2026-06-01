GNW-News: Die Summer '26 Edition von Payhawk bietet Finanzteams Kontrolle auf Enterprise-Niveau - ohne Komplexität

^Native Integration in SAP S/4HANA®, rollenbasierte Sichtbarkeit von Feldern und

Werten, erweiterte globale Zahlungsabwicklung, neue Währungen, Beschaffungs-

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Workflows, mehr Flexibilität bei Geschäftsreisen sowie über 30 weitere

Verbesserungen, die Finanzteams dabei unterstützen, ihre Abläufe zu skalieren,

ohne den Verwaltungsaufwand zu erhöhen.

LONDON, June 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Payhawk, die KI-native Plattform für

Ausgabenmanagement, hat heute die?Summer '26 Edition" veröffentlicht - ein

umfassendes Plattform-Update, das speziell für Finanzteams mit hochkomplexen

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Betriebsabläufen entwickelt wurde. Kontrolle auf Unternehmensebene hatte bisher

oft einen Engpass: die Komplexität großer Organisationen. Eine neue Studie von

Payhawk unter 1.520 Führungskräften aus den Bereichen Finanzen und Wirtschaft

zeigt, dass nur 14 % der Unternehmen Ausgabenkontrolle, Konsolidierung und

Automatisierung erfolgreich miteinander verknüpft haben; dieser Anteil steigt

kaum, wenn Unternehmen wachsen und komplexer werden. Payhawk setzt deshalb auf

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einen anderen Ansatz: umfassende Enterprise-Funktionalität - von ERP-Anbindung

über Zahlungsverkehr und Kreditorenbuchhaltung bis hin zum Reisemanagement -

??gepaart mit einer Software, die Anwender tatsächlich gerne nutzen.

?Finanzteams in Großunternehmen sollten nicht zwischen Benutzerfreundlichkeit

und operativer Tiefe wählen müssen", sagt Hristo Borisov, CEO und Mitgründer von

Payhawk.?Mit der Summer '26 Edition unterstützen wir Unternehmen dabei, auch in

hochkomplexen Finanzumgebungen effizient zu arbeiten, während die Arbeitsabläufe

für die täglichen Nutzer intuitiv, vernetzt und schnell bleiben."

Umfassende Enterprise-Funktionalität ohne bürokratische Hürden

Die native Integration in die SAP S/4HANA Public Cloud synchronisiert Ausgaben,

Zahlungen und Stammdaten direkt zwischen Payhawk und der SAP®-Software. Dies

reduziert den Abstimmungsaufwand erheblich und stellt sicher, dass das

Ausgabenmanagement stets mit dem ERP-System im Einklang steht. Dank

rollenbasierter Sichtbarkeit von Feldern und Werten können Finanzteams genau

festlegen, welche Informationen einzelne Mitarbeiter sehen und bearbeiten

dürfen. Dies ermöglicht eine striktere Funktionstrennung und eine präzisere

operative Kontrolle.

Kreditorenbuchhaltung, die jede Rechnung verarbeitet

Die zentrale Rechnungserfassung führt alle Rechnungen in Payhawk zusammen, ganz

gleich, auf welchem??Weg sie eingehen: rechtskonforme E-Rechnungen werden

automatisch verarbeitet, per E-Mail gesendete PDFs über ein intelligentes

Postfach erfasst und Rechnungen aus Lieferantenportalen mittels?AI Fetch"

abgerufen. Anschließend erfolgt die automatische Zuordnung zur jeweils richtigen

Unternehmenseinheit. Die neue E-Rechnungsfunktion ist EU-weit verfügbar und

unterstützt Unternehmen dabei, sich auf die europaweite Einführung der E-

Rechnungspflicht vorzubereiten.

Weltweiter Zahlungsverkehr ohne lokale Bankverbindungen

Erweiterte Funktionen für den globalen Zahlungsverkehr ermöglichen es Teams,

lokale Konten zu eröffnen, Gelder zu empfangen, Karten auszugeben und

Lieferanten zu bezahlen - und das alles in der jeweiligen Landeswährung, ohne in

jedem Markt eine eigene Bankverbindung einrichten zu müssen. Das Portfolio der

durchgängig unterstützten Währungen wurde um Schweizer Franken (CHF), Dänische

Kronen (DKK) und Polnische Z?oty (PLN) erweitert und ergänzt damit die bereits

bestehende Möglichkeit, Zahlungen in über 115 Währungen und mehr als 150 Länder

abzuwickeln.

Weniger isolierte Systeme

Die automatisierte Synchronisierung von ERP-Stammdaten sowie der erweiterte

Export von Spesenabrechnungen für NetSuite und Microsoft Dynamics sorgen für

konsistente Daten über verschiedene Systeme hinweg - bei gleichzeitig geringerem

manuellen Pflegeaufwand. Dank flexiblerer Reiseoptionen können Reisende ihre

Buchungen selbst anpassen, Buchungen für Kollegen vornehmen, richtlinienbasierte

Pauschalen anwenden und ausgehandelte Hotelraten nutzen. Zudem bringen KI-native

Workflows - wie etwa die Funktionen des?Financial Controller Agent" in

Microsoft Teams - Genehmigungsprozesse und Benachrichtigungen direkt dorthin, wo

Teams bereits arbeiten.

Dieses Release unterstreicht Payhawks Vision eines Finanzbetriebssystems der

Zukunft, das KI-native Workflows, integrierte Zahlungsfunktionen und

unternehmensweite Kontrollmechanismen vereint, damit Finanzteams schneller und

mit weniger administrativem Aufwand agieren können.

Melden Sie sich für das Webinar zur?Summer '26 Edition" an und erfahren Sie,

welche Vorteile sich daraus für komplexe Finanzstrukturen ergeben: [URL].

Über Payhawk

Payhawk ist eine KI-gestützte Ausgabenmanagement-Plattform, die globale

Zahlungsflüsse für Rechnungen, Karten, Spesen, Reisen und Beschaffung

koordiniert und so maximale Kontrolle, Automatisierung und Kosteneinsparungen

ermöglicht. Sie bietet ein globales Finanzkonto, das in Ihr ERP-System

integriert ist, und automatisierte Systeme, die Regeln, Richtlinien und Budgets

bei jeder Zahlung durchsetzen. Gleichzeitig profitieren Mitarbeiter von einem

reibungslosen Ausgabenmanagement.

Payhawk hat seinen Hauptsitz in London und Niederlassungen in ganz Europa und

den USA und betreut mittelständische und große Unternehmen in über 32 Ländern.

Zum vielfältigen Kundenstamm von Payhawk gehören große Namen wie Discordia,

Luxair, Billa, Vinted und Wagestream. Erfahren Sie mehr unter

https://payhawk.com/de

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