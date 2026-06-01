GNW-News: Die Summer '26 Edition von Payhawk bietet Finanzteams Kontrolle auf Enterprise-Niveau - ohne Komplexität
^Native Integration in SAP S/4HANA®, rollenbasierte Sichtbarkeit von Feldern und
Werten, erweiterte globale Zahlungsabwicklung, neue Währungen, Beschaffungs-
Workflows, mehr Flexibilität bei Geschäftsreisen sowie über 30 weitere
Verbesserungen, die Finanzteams dabei unterstützen, ihre Abläufe zu skalieren,
ohne den Verwaltungsaufwand zu erhöhen.
LONDON, June 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Payhawk, die KI-native Plattform für
Ausgabenmanagement, hat heute die?Summer '26 Edition" veröffentlicht - ein
umfassendes Plattform-Update, das speziell für Finanzteams mit hochkomplexen
Betriebsabläufen entwickelt wurde. Kontrolle auf Unternehmensebene hatte bisher
oft einen Engpass: die Komplexität großer Organisationen. Eine neue Studie von
Payhawk unter 1.520 Führungskräften aus den Bereichen Finanzen und Wirtschaft
zeigt, dass nur 14 % der Unternehmen Ausgabenkontrolle, Konsolidierung und
Automatisierung erfolgreich miteinander verknüpft haben; dieser Anteil steigt
kaum, wenn Unternehmen wachsen und komplexer werden. Payhawk setzt deshalb auf
einen anderen Ansatz: umfassende Enterprise-Funktionalität - von ERP-Anbindung
über Zahlungsverkehr und Kreditorenbuchhaltung bis hin zum Reisemanagement -
??gepaart mit einer Software, die Anwender tatsächlich gerne nutzen.
?Finanzteams in Großunternehmen sollten nicht zwischen Benutzerfreundlichkeit
und operativer Tiefe wählen müssen", sagt Hristo Borisov, CEO und Mitgründer von
Payhawk.?Mit der Summer '26 Edition unterstützen wir Unternehmen dabei, auch in
hochkomplexen Finanzumgebungen effizient zu arbeiten, während die Arbeitsabläufe
für die täglichen Nutzer intuitiv, vernetzt und schnell bleiben."
Umfassende Enterprise-Funktionalität ohne bürokratische Hürden
Die native Integration in die SAP S/4HANA Public Cloud synchronisiert Ausgaben,
Zahlungen und Stammdaten direkt zwischen Payhawk und der SAP®-Software. Dies
reduziert den Abstimmungsaufwand erheblich und stellt sicher, dass das
Ausgabenmanagement stets mit dem ERP-System im Einklang steht. Dank
rollenbasierter Sichtbarkeit von Feldern und Werten können Finanzteams genau
festlegen, welche Informationen einzelne Mitarbeiter sehen und bearbeiten
dürfen. Dies ermöglicht eine striktere Funktionstrennung und eine präzisere
operative Kontrolle.
Kreditorenbuchhaltung, die jede Rechnung verarbeitet
Die zentrale Rechnungserfassung führt alle Rechnungen in Payhawk zusammen, ganz
gleich, auf welchem??Weg sie eingehen: rechtskonforme E-Rechnungen werden
automatisch verarbeitet, per E-Mail gesendete PDFs über ein intelligentes
Postfach erfasst und Rechnungen aus Lieferantenportalen mittels?AI Fetch"
abgerufen. Anschließend erfolgt die automatische Zuordnung zur jeweils richtigen
Unternehmenseinheit. Die neue E-Rechnungsfunktion ist EU-weit verfügbar und
unterstützt Unternehmen dabei, sich auf die europaweite Einführung der E-
Rechnungspflicht vorzubereiten.
Weltweiter Zahlungsverkehr ohne lokale Bankverbindungen
Erweiterte Funktionen für den globalen Zahlungsverkehr ermöglichen es Teams,
lokale Konten zu eröffnen, Gelder zu empfangen, Karten auszugeben und
Lieferanten zu bezahlen - und das alles in der jeweiligen Landeswährung, ohne in
jedem Markt eine eigene Bankverbindung einrichten zu müssen. Das Portfolio der
durchgängig unterstützten Währungen wurde um Schweizer Franken (CHF), Dänische
Kronen (DKK) und Polnische Z?oty (PLN) erweitert und ergänzt damit die bereits
bestehende Möglichkeit, Zahlungen in über 115 Währungen und mehr als 150 Länder
abzuwickeln.
Weniger isolierte Systeme
Die automatisierte Synchronisierung von ERP-Stammdaten sowie der erweiterte
Export von Spesenabrechnungen für NetSuite und Microsoft Dynamics sorgen für
konsistente Daten über verschiedene Systeme hinweg - bei gleichzeitig geringerem
manuellen Pflegeaufwand. Dank flexiblerer Reiseoptionen können Reisende ihre
Buchungen selbst anpassen, Buchungen für Kollegen vornehmen, richtlinienbasierte
Pauschalen anwenden und ausgehandelte Hotelraten nutzen. Zudem bringen KI-native
Workflows - wie etwa die Funktionen des?Financial Controller Agent" in
Microsoft Teams - Genehmigungsprozesse und Benachrichtigungen direkt dorthin, wo
Teams bereits arbeiten.
Dieses Release unterstreicht Payhawks Vision eines Finanzbetriebssystems der
Zukunft, das KI-native Workflows, integrierte Zahlungsfunktionen und
unternehmensweite Kontrollmechanismen vereint, damit Finanzteams schneller und
mit weniger administrativem Aufwand agieren können.
Melden Sie sich für das Webinar zur?Summer '26 Edition" an und erfahren Sie,
welche Vorteile sich daraus für komplexe Finanzstrukturen ergeben: [URL].
Über Payhawk
Payhawk ist eine KI-gestützte Ausgabenmanagement-Plattform, die globale
Zahlungsflüsse für Rechnungen, Karten, Spesen, Reisen und Beschaffung
koordiniert und so maximale Kontrolle, Automatisierung und Kosteneinsparungen
ermöglicht. Sie bietet ein globales Finanzkonto, das in Ihr ERP-System
integriert ist, und automatisierte Systeme, die Regeln, Richtlinien und Budgets
bei jeder Zahlung durchsetzen. Gleichzeitig profitieren Mitarbeiter von einem
reibungslosen Ausgabenmanagement.
Payhawk hat seinen Hauptsitz in London und Niederlassungen in ganz Europa und
den USA und betreut mittelständische und große Unternehmen in über 32 Ländern.
Zum vielfältigen Kundenstamm von Payhawk gehören große Namen wie Discordia,
Luxair, Billa, Vinted und Wagestream. Erfahren Sie mehr unter
https://payhawk.com/de
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