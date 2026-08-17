GNW-News: Die Türkei startet ein wegweisendes Projekt zum Schutz von Wracks aus dem Ersten Weltkrieg in den Dardanellen

17.08.26 09:04 Uhr

^Bildnachweis: Alex Dawson Photography

ÇANAKKALE, Türkei, Aug. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Eine wegweisende Initiative

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zum Schutz der historischen Schiffswracks aus dem Ersten Weltkrieg in der

Dardanellen-Meerenge wurde ins Leben gerufen. Durch kathodischen

Korrosionsschutz sollen diese Wracks für künftige Generationen erhalten und

gleichzeitig der nachhaltige Tauchtourismus gefördert werden.

Das?Deep Heritage"-Projekt, das in Zusammenarbeit zwischen der Direktion der

historischen Stätte von Gallipoli und dem Projekt?1915 Çanakkale-Brücke und

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Autobahn" durchgeführt wird, zielt darauf ab, eine der weltweit bedeutendsten

Stätten des Unterwasser-Kulturerbes zu schützen. Das Projekt umfasst den

kathodischen Korrosionsschutz, die bathymetrische Kartierung sowie das 3D-

Scannen und die digitale Modellierung der Schiffswracks vor Gallipoli und trägt

damit zum Schutz der marinen Artenvielfalt und zu deren langfristiger Erhaltung

bei.

Projektpartner sind die Direktion der historischen Stätte von Gallipoli, eine

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Einrichtung des türkischen Ministeriums für Kultur und Tourismus, die für den

Schutz der historischen Stätte von Gallipoli zuständig ist, sowie das Projekt

?1915 Çanakkale-Brücke und -Autobahn", das von Limak, Yap? Merkezi, DL E&C und

SK ecoplant durchgeführt wird - den Partnern, die hinter der weltweit längsten

Hängebrücke mit der größten Spannweite stehen.

Der kathodische Korrosionsschutz verhindert Korrosion, ohne die Schiffswracks

physisch zu verändern. In der Nähe der Wracks installierte Zinkanoden

verlangsamen die Korrosion und tragen so sowohl zum Erhalt der historischen

Bauwerke als auch der Meereslebensräume bei, die sich seit mehr als einem

Jahrhundert um diese herum entwickelt haben.

Die erste Anwendung dieser Methode wurde an der HMS Louis durchgeführt, einem

82 Meter langen Zerstörer der britischen Royal Navy, der in 13 Metern Tiefe im

historischen Unterwasserpark von Gallipoli ruht. Das Wrack wurde zum ersten

Schiffswrack, das im Rahmen des?Deep Heritage Project" unter Schutz gestellt

wurde.

Das Projekt wurde am 23. und 24. Juni 2026 in Gallipoli, Çanakkale, Türkei,

offiziell gestartet, wobei die Initiative den türkischen und internationalen

Medien vorgestellt wurde. An dem Event nahmen?smail Ka?demir, Leiter der

Direktion der historischen Stätte von Gallipoli, und Murat Sar?kaya, CFO der

?1915 Çanakkale Bridge and Motorway", teil, während der international

renommierte schwedische Unterwasserfotograf Alex Dawson das unter Naturschutz

stehende Wrack dokumentierte.

Das Projekt wird dazu beitragen, eine der weltweit bedeutendsten Stätten des

Unterwasser-Kulturerbes zu erhalten und gleichzeitig die marine Artenvielfalt,

die wissenschaftliche Forschung sowie einen nachhaltigen Tauchtourismus zu

fördern, wodurch es zur ökologischen Nachhaltigkeit und zur wirtschaftlichen

Entwicklung der Region beiträgt.

Die?Çanakkale Motorway and Bridge Construction Investment and Operation Inc."

(ÇOK A.?.) wurde im Jahr 2017 gegründet, um das Projekt?1915 Çanakkale-Brücke

und -Autobahn" umzusetzen.

Für weitere Informationen klicken Sie bitte auf den folgenden Link:

https://www.dropbox.com/DeepHeritage

(https://www.dropbox.com/scl/fo/ebozl5is8l520ysxxjclt/AE4BL5Oz74j4fb4pzUNUcsc?rl

key=skmnc29w1n1f4ifjolhs937l0&st=dy0qulv8&dl=0)

Medienkontakt: corporate_communications@1915canakkale.com

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter

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b49f8454de90/de

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