GNW-News: Die von Stonepeak unterstützte Kingdom Energy Storage Platform schließt ihre erste Projektfinanzierung ab

^SINGAPUR, April 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kingdom, eine von Stonepeak - einem

führenden alternativen Investmentunternehmen, das sich auf Infrastruktur und

Wer­bung Wer­bung

Sachwerte spezialisiert hat - gegründete Plattform für Batterie-

Energiespeichersysteme (?BESS"), gab heute bekannt, dass sie ihre erste

langfristige Projektfinanzierungsfazilität für ihr Mimasaka-Projekt

abgeschlossen hat, ein 29-MW-Batterie-Energiespeicherprojekt in Mimasaka,

Präfektur Okayama, Chugoku, Japan. Die MUFG Bank, Ltd. ist der ursprüngliche

Kreditgeber und der beauftragte Hauptarrangeur. Bei diesem Projekt kommen

Wer­bung Wer­bung

Batterien von CATL zum Einsatz, dem weltweit größten Batteriehersteller.

Kingdom besitzt und betreibt in Japan neun BESS-Projekte, für die jeweils ein

20-jähriger Vertrag über die Erlösgarantie im Kapazitätsmarkt abgeschlossen

wurde; diese Verträge wurden in den ersten beiden Runden der japanischen

Langfristauktion zur Dekarbonisierung gewonnen. Die neun Projekte haben eine

Gesamtbruttoleistung von 479 MW. Das Mimasaka-Projekt ist das erste dieser

Wer­bung Wer­bung

Projekte, bei dem eine Projektfinanzierung durchgeführt wird.

?Kingdom setzt sich entschlossen dafür ein, Japan bei der Erreichung seiner

Ziele im Bereich der Energiewende zu unterstützen", so Jay Guo, Chief Executive

Officer bei Kingdom.?Wir freuen uns sehr über diese Zusammenarbeit mit CATL und

MUFG und werden gleichzeitig die Entwicklung der übrigen Teile unseres BESS-

Portfolios zügig vorantreiben."

?Erfreulich ist auch der Abschluss dieser wegweisenden Transaktion, die die

Position von Kingdom als wichtiger Akteur auf dem japanischen

Energiespeichermarkt festigt", fügte Ryan Chua, Senior Managing Director bei

Stonepeak, hinzu.?Wir freuen uns darauf, weitere unserer Projekte finanziell

abzuschließen und in die Bauphase zu überführen, um Japans Ziele im Bereich der

Energiewende zu unterstützen."

Über Kingdom

Kingdom ist ein Projektentwicklungsunternehmen von BESS mit Hauptsitz in

Singapur und Niederlassungen in Tokio und Chengdu. Kingdom ist über den gesamten

Projektlebenszyklus hinweg tätig, um BESS-Anlagen in Japan und anderen Märkten

zu errichten, zu halten und zu betreiben, mit dem Ziel, die Energiewende

voranzutreiben und die Widerstandsfähigkeit moderner Stromnetze zu stärken.

Über Stonepeak

Stonepeak ist ein führendes Unternehmen für alternative Anlagen, das sich auf

Infrastruktur und Sachwerte spezialisiert hat und ein verwaltetes Vermögen von

rund 84 Milliarden US-Dollar aufweist. Durch Investitionen in defensive,

realwirtschaftlich orientierte Unternehmen weltweit strebt Stonepeak danach,

Wert für seine Investoren und Portfoliounternehmen zu schaffen, wobei der

Schwerpunkt auf Absicherung gegen Kursverluste und starken risikobereinigten

Renditen liegt. Als Sponsor von Private-Equity- und Kreditinvestitionsvehikeln

stellt Stonepeak Kapital, operative Unterstützung und eine engagierte

Partnerschaft bereit, um Investitionen in seinen Zielbranchen zu fördern. Zu

diesen zählen Transport und Logistik, digitale Infrastruktur, Energie und

Energiewende sowie Immobilien. Stonepeak hat seinen Hauptsitz in New York und

verfügt über Niederlassungen in Houston, Washington, D.C., London, Hongkong,

Seoul, Singapur, Sydney, Tokio, Abu Dhabi und Riad. Weitere Informationen finden

Sie unter www.stonepeak.com (http://www.stonepeak.com).

Kontakte

Kingdom

Jay Guo / Tian Kai (TK) Ling

corporatecomms@kingdom-bess.com (mailto:corporatecomms@kingdom-bess.com)

Stonepeak

Kate Beers / Maya Brounstein

corporatecomms@stonepeak.com (mailto:corporatecomms@stonepeak.com)

+1 (212) 907-5100

Â°