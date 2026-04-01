GNW-News: Die von Stonepeak unterstützte Kingdom Energy Storage Platform schließt ihre erste Projektfinanzierung ab
^SINGAPUR, April 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kingdom, eine von Stonepeak - einem
führenden alternativen Investmentunternehmen, das sich auf Infrastruktur und
Sachwerte spezialisiert hat - gegründete Plattform für Batterie-
Energiespeichersysteme (?BESS"), gab heute bekannt, dass sie ihre erste
langfristige Projektfinanzierungsfazilität für ihr Mimasaka-Projekt
abgeschlossen hat, ein 29-MW-Batterie-Energiespeicherprojekt in Mimasaka,
Präfektur Okayama, Chugoku, Japan. Die MUFG Bank, Ltd. ist der ursprüngliche
Kreditgeber und der beauftragte Hauptarrangeur. Bei diesem Projekt kommen
Batterien von CATL zum Einsatz, dem weltweit größten Batteriehersteller.
Kingdom besitzt und betreibt in Japan neun BESS-Projekte, für die jeweils ein
20-jähriger Vertrag über die Erlösgarantie im Kapazitätsmarkt abgeschlossen
wurde; diese Verträge wurden in den ersten beiden Runden der japanischen
Langfristauktion zur Dekarbonisierung gewonnen. Die neun Projekte haben eine
Gesamtbruttoleistung von 479 MW. Das Mimasaka-Projekt ist das erste dieser
Projekte, bei dem eine Projektfinanzierung durchgeführt wird.
?Kingdom setzt sich entschlossen dafür ein, Japan bei der Erreichung seiner
Ziele im Bereich der Energiewende zu unterstützen", so Jay Guo, Chief Executive
Officer bei Kingdom.?Wir freuen uns sehr über diese Zusammenarbeit mit CATL und
MUFG und werden gleichzeitig die Entwicklung der übrigen Teile unseres BESS-
Portfolios zügig vorantreiben."
?Erfreulich ist auch der Abschluss dieser wegweisenden Transaktion, die die
Position von Kingdom als wichtiger Akteur auf dem japanischen
Energiespeichermarkt festigt", fügte Ryan Chua, Senior Managing Director bei
Stonepeak, hinzu.?Wir freuen uns darauf, weitere unserer Projekte finanziell
abzuschließen und in die Bauphase zu überführen, um Japans Ziele im Bereich der
Energiewende zu unterstützen."
Über Kingdom
Kingdom ist ein Projektentwicklungsunternehmen von BESS mit Hauptsitz in
Singapur und Niederlassungen in Tokio und Chengdu. Kingdom ist über den gesamten
Projektlebenszyklus hinweg tätig, um BESS-Anlagen in Japan und anderen Märkten
zu errichten, zu halten und zu betreiben, mit dem Ziel, die Energiewende
voranzutreiben und die Widerstandsfähigkeit moderner Stromnetze zu stärken.
Über Stonepeak
Stonepeak ist ein führendes Unternehmen für alternative Anlagen, das sich auf
Infrastruktur und Sachwerte spezialisiert hat und ein verwaltetes Vermögen von
rund 84 Milliarden US-Dollar aufweist. Durch Investitionen in defensive,
realwirtschaftlich orientierte Unternehmen weltweit strebt Stonepeak danach,
Wert für seine Investoren und Portfoliounternehmen zu schaffen, wobei der
Schwerpunkt auf Absicherung gegen Kursverluste und starken risikobereinigten
Renditen liegt. Als Sponsor von Private-Equity- und Kreditinvestitionsvehikeln
stellt Stonepeak Kapital, operative Unterstützung und eine engagierte
Partnerschaft bereit, um Investitionen in seinen Zielbranchen zu fördern. Zu
diesen zählen Transport und Logistik, digitale Infrastruktur, Energie und
Energiewende sowie Immobilien. Stonepeak hat seinen Hauptsitz in New York und
verfügt über Niederlassungen in Houston, Washington, D.C., London, Hongkong,
Seoul, Singapur, Sydney, Tokio, Abu Dhabi und Riad. Weitere Informationen finden
Sie unter www.stonepeak.com (http://www.stonepeak.com).
Kontakte
Kingdom
Jay Guo / Tian Kai (TK) Ling
corporatecomms@kingdom-bess.com (mailto:corporatecomms@kingdom-bess.com)
Stonepeak
Kate Beers / Maya Brounstein
corporatecomms@stonepeak.com (mailto:corporatecomms@stonepeak.com)
+1 (212) 907-5100
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