GNW-News: Die weltweit bedeutendsten Aufenthalts- und Staatsbürgerschaftsprogramme im Jahr 2026
^LONDON, Feb. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Während europäische Programme weltweit
weiterhin den Maßstab setzen, offenbaren die neuesten Rankings in der Ausgabe
2026 des Berichts Residence and Citizenship Programs
(https://www.henleyglobal.com/publications/residence-citizenship-programs-2026)
von Henley & Partners (https://www.henleyglobal.com/) eine deutliche
Neuausrichtung im Marktumfeld für Residenz- und Staatsbürgerschaftsprogramme.
Der Vorsprung Europas wird zunehmend von dynamischen Konkurrenten aus dem Nahen
Osten, dem asiatisch-pazifischen Raum sowie Lateinamerika und der Karibik
infrage gestellt. Es zeichnet sich ein klarer Trend ab: Global mobiles Kapital
und Top-Talente suchen neue Standorte für die Zukunft.
Während Malta (https://www.henleyglobal.com/citizenship-investment/malta) im
Global Citizenship Program Index
(https://www.henleyglobal.com/publications/citizenship-program-index-2026) 2026
bereits zum elften Mal in Folge auf Platz 1 bleibt, führt Griechenland
(https://www.henleyglobal.com/residence-investment/greece) erneut den Global
Residence Program Index (https://www.henleyglobal.com/publications/residence-
program-index-2026) an. Die Ranglisten gelten als die fundierteste
Vergleichsinstanz für Residenz- und Staatsbürgerschaftsmodelle. Sie basieren auf
der unabhängigen Analyse eines Expertenrats aus international renommierten
Einwanderungs- und Staatsbürgerschaftsspezialisten, Ökonomen und
Risikoanalysten.
Neue Marktteilnehmer und schnelle Aufsteiger mischen die Rangliste auf
Der spektakulärste Sprung des Jahres gelang den VAE
(https://www.henleyglobal.com/residence-investment/united-arab-emirates): Sie
stiegen von Platz 5 direkt auf den 2. Rang des Global Residence Program Index
(https://www.henleyglobal.com/publications/residence-program-index-2026) vor und
kamen zum ersten Mal unter die Top 3. Auch im asiatisch-pazifischen Raum und in
Mittelamerika ist Bewegung im Markt. Costa Rica
(https://www.henleyglobal.com/residence-investment/costa-rica), Neuseeland
(https://www.henleyglobal.com/residence-investment/new-zealand), Panama
(https://www.henleyglobal.com/residence-investment/panama) und Singapur
(https://www.henleyglobal.com/residence-investment/singapore) konnten
aufsteigen, während auch Malaysia (https://www.henleyglobal.com/residence-
investment/malaysia), Mauritius (https://www.henleyglobal.com/residence-
investment/mauritius) und Thailand (https://www.henleyglobal.com/residence-
investment/thailand) kontinuierlich Boden gutmachen.
Gleich drei Länder feiern ein starkes Debüt im Global Residence Program Index:
Uruguay (https://www.henleyglobal.com/residence-investment/uruguay) steigt
direkt auf Platz 5 ein, Saudi-Arabien belegt Platz 9 und die Malediven
(https://www.henleyglobal.com/residence-investment/maldives) landen auf Platz
11. Dies unterstreicht die zunehmende geografische Bandbreite attraktiver
Residenzprogramme.
Ein ähnliches Bild zeigt sich beim Global Citizenship Program Index: Hier
verbesserten mehrere etablierte Programme aus der Karibik und der MENA-Region
ihre Positionen, während mit Samoa und São Tomé und Príncipe
(https://www.henleyglobal.com/citizenship-investment/sao-tome-principe) zwei
neue Akteure erstmals in die Rangliste aufgenommen wurden.
Dr. Christian H. Kaelin (https://chriskalin.com/), Vorsitzender von Henley &
Partners, ist der Meinung, dass die Ergebnisse einen entscheidenden Wendepunkt
für politische Entscheidungsträger darstellen:?Die Ergebnisse von 2026 spiegeln
eine strukturelle Evolution wider - Europa bleibt hochattraktiv, verliert aber
an relativer Dominanz. Fortschrittliche Staaten wie Singapur und die VAE setzen
auf strategische Beziehungen zu global mobilen Investoren. In Zeiten, in denen
ausländische Direktinvestitionen, Unternehmertum und fiskalische Stabilität
kritisch sind, werden politische Planungssicherheit und Offenheit zu
entscheidenden Wettbewerbsvorteilen."
Staaten im Wettbewerb um Kapital und Talente
Die Prognosen für 2026 zeichnen das Bild einer massiven Neuorientierung:
Wohlhabende Familien verlagern ihren Lebensmittelpunkt in einem bisher nie
dagewesenen Ausmaß ins Ausland. Die attraktivsten Standorte zeichnen sich dabei
dadurch aus, dass sie rechtssichere Residenz-
(https://www.henleyglobal.com/residence-investment) oder
Staatsbürgerschaftsprogramme (https://www.henleyglobal.com/citizenship-
investment), die gezielt auf die Bedürfnisse internationaler Investoren und
Entrepreneure zugeschnitten sind. Wie intensiv dieser Wettbewerb geworden ist,
zeigt die Bilanz von Henley & Partners: In nur einem Jahr wurden Kunden aus
95 verschiedenen Ländern beraten. Ein strategisches?Wohnsitz-Portfolio" gehört
für global agierende Familien heute schlicht zum guten Ton.
Die beiden heute veröffentlichten Indizes vergleichen 40 Top-Programme -
ausgewählt aus über 100 weltweiten Optionen. Bewertet werden Schlüsselkriterien
wie Renommee, Lebensqualität, Compliance, Investitionsanforderungen,
Steuereffizienz, Bearbeitungsstandards und Mobilität. Auf diese Weise lässt sich
vergleichend feststellen, wie gut sich die Länder positionieren, um global
mobile Investoren und Talente anzuziehen und zu halten.
Dr. Juerg Steffen (https://www.henleyglobal.com/about/key-people/dr-juerg-
steffen), CEO von Henley & Partners, betont den Wandel der Aufenthalts- und
Staatsangehörigkeitsprogramme: weg von der bloßen Einnahmequelle, hin zum
strategischen Wirtschaftsinstrument.?Regierungen setzen diese Programme ein, um
sich langfristige Vorteile zu sichern - sie ziehen Unternehmer, Investoren und
international mobile Familien an, die zu Innovation und Wachstum beitragen. Für
Familien wiederum ist Mobilitätsplanung heute ein Teil des Risikomanagements und
der Chancengestaltung. Diejenigen Länder, die Klarheit, Stabilität und
attraktive Aufenthalts- und Staatsbürgerschaftsmodelle bieten, sind im Vorteil."
Wohlstand sucht neue Heimat
Für Investoren und wohlhabende Familien, die ihre Optionen genau abwägen wollen,
stehen interaktive digitale
(https://www.henleyglobal.com/publications/citizenship-program-index-2026)
Vergleichstools (https://www.henleyglobal.com/publications/residence-program-
index-2026) für alle 40 Programme bereit.
Dominic Volek (https://www.henleyglobal.com/about/key-people/dominic-volek),
Group Head of Private Clients bei Henley & Partners, sieht eine fundamentale
Verschiebung:?Vermögen verlagert sich heute schneller als je zuvor. Wo es sich
am Ende konzentriert, entscheidet die Glaubwürdigkeit der staatlichen Angebote
für Investoren, Unternehmer und vermögende Familien. Länder, die ökonomische
Dynamik, Rechtssicherheit, politische Stabilität, eine starke Infrastruktur und
klare Richtlinien für Antragsteller vereinen, werden die Gewinner der Migration
sein. Kapital und Talent folgen dorthin, wo die Tür für Mobilität offensteht."
Volek ergänzt, dass dies auch ein neues Verständnis von Sicherheit und
Beständigkeit widerspiegelt:?Aufenthalts- und Staatsbürgerschaftsrechte werden
in zunehmendem Maße nicht mehr vererbt, sondern erworben - man baut sich ein
Portfolio an Zugangsrechten auf, um über Generationen hinweg flexibel zu
bleiben. Wer Mobilität als langfristige Strategie anstatt als Notfallplan
begreift, kann in einer Welt, in der sowohl Kapital als auch Talente stark
fluktuieren, Krisen besser bewältigen, Chancen nutzen und sich Optionen offen
halten."
Lesen Sie die vollständige Pressemitteilung
(https://www.henleyglobal.com/newsroom/press-releases/residence-citizenship-
programs-report-2026)
Sarah Nicklin
Group Head of PR
sarah.nicklin@henleyglobal.com
+27 72 464 8965
Â°