GNW-News: Die weltweit bedeutendsten Aufenthalts- und Staatsbürgerschaftsprogramme im Jahr 2026

LONDON, Feb. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Während europäische Programme weltweit

weiterhin den Maßstab setzen, offenbaren die neuesten Rankings in der Ausgabe

2026 des Berichts Residence and Citizenship Programs

(https://www.henleyglobal.com/publications/residence-citizenship-programs-2026)

von Henley & Partners (https://www.henleyglobal.com/) eine deutliche

Neuausrichtung im Marktumfeld für Residenz- und Staatsbürgerschaftsprogramme.

Der Vorsprung Europas wird zunehmend von dynamischen Konkurrenten aus dem Nahen

Osten, dem asiatisch-pazifischen Raum sowie Lateinamerika und der Karibik

infrage gestellt. Es zeichnet sich ein klarer Trend ab: Global mobiles Kapital

und Top-Talente suchen neue Standorte für die Zukunft.

Während Malta (https://www.henleyglobal.com/citizenship-investment/malta) im

Global Citizenship Program Index

(https://www.henleyglobal.com/publications/citizenship-program-index-2026) 2026

bereits zum elften Mal in Folge auf Platz 1 bleibt, führt Griechenland

(https://www.henleyglobal.com/residence-investment/greece) erneut den Global

Residence Program Index (https://www.henleyglobal.com/publications/residence-

program-index-2026) an. Die Ranglisten gelten als die fundierteste

Vergleichsinstanz für Residenz- und Staatsbürgerschaftsmodelle. Sie basieren auf

der unabhängigen Analyse eines Expertenrats aus international renommierten

Einwanderungs- und Staatsbürgerschaftsspezialisten, Ökonomen und

Risikoanalysten.

Neue Marktteilnehmer und schnelle Aufsteiger mischen die Rangliste auf

Der spektakulärste Sprung des Jahres gelang den VAE

(https://www.henleyglobal.com/residence-investment/united-arab-emirates): Sie

stiegen von Platz 5 direkt auf den 2. Rang des Global Residence Program Index

(https://www.henleyglobal.com/publications/residence-program-index-2026) vor und

kamen zum ersten Mal unter die Top 3. Auch im asiatisch-pazifischen Raum und in

Mittelamerika ist Bewegung im Markt. Costa Rica

(https://www.henleyglobal.com/residence-investment/costa-rica), Neuseeland

(https://www.henleyglobal.com/residence-investment/new-zealand), Panama

(https://www.henleyglobal.com/residence-investment/panama) und Singapur

(https://www.henleyglobal.com/residence-investment/singapore) konnten

aufsteigen, während auch Malaysia (https://www.henleyglobal.com/residence-

investment/malaysia), Mauritius (https://www.henleyglobal.com/residence-

investment/mauritius) und Thailand (https://www.henleyglobal.com/residence-

investment/thailand) kontinuierlich Boden gutmachen.

Gleich drei Länder feiern ein starkes Debüt im Global Residence Program Index:

Uruguay (https://www.henleyglobal.com/residence-investment/uruguay) steigt

direkt auf Platz 5 ein, Saudi-Arabien belegt Platz 9 und die Malediven

(https://www.henleyglobal.com/residence-investment/maldives) landen auf Platz

11. Dies unterstreicht die zunehmende geografische Bandbreite attraktiver

Residenzprogramme.

Ein ähnliches Bild zeigt sich beim Global Citizenship Program Index: Hier

verbesserten mehrere etablierte Programme aus der Karibik und der MENA-Region

ihre Positionen, während mit Samoa und São Tomé und Príncipe

(https://www.henleyglobal.com/citizenship-investment/sao-tome-principe) zwei

neue Akteure erstmals in die Rangliste aufgenommen wurden.

Dr. Christian H. Kaelin (https://chriskalin.com/), Vorsitzender von Henley &

Partners, ist der Meinung, dass die Ergebnisse einen entscheidenden Wendepunkt

für politische Entscheidungsträger darstellen:?Die Ergebnisse von 2026 spiegeln

eine strukturelle Evolution wider - Europa bleibt hochattraktiv, verliert aber

an relativer Dominanz. Fortschrittliche Staaten wie Singapur und die VAE setzen

auf strategische Beziehungen zu global mobilen Investoren. In Zeiten, in denen

ausländische Direktinvestitionen, Unternehmertum und fiskalische Stabilität

kritisch sind, werden politische Planungssicherheit und Offenheit zu

entscheidenden Wettbewerbsvorteilen."

Staaten im Wettbewerb um Kapital und Talente

Die Prognosen für 2026 zeichnen das Bild einer massiven Neuorientierung:

Wohlhabende Familien verlagern ihren Lebensmittelpunkt in einem bisher nie

dagewesenen Ausmaß ins Ausland. Die attraktivsten Standorte zeichnen sich dabei

dadurch aus, dass sie rechtssichere Residenz-

(https://www.henleyglobal.com/residence-investment) oder

Staatsbürgerschaftsprogramme (https://www.henleyglobal.com/citizenship-

investment), die gezielt auf die Bedürfnisse internationaler Investoren und

Entrepreneure zugeschnitten sind. Wie intensiv dieser Wettbewerb geworden ist,

zeigt die Bilanz von Henley & Partners: In nur einem Jahr wurden Kunden aus

95 verschiedenen Ländern beraten. Ein strategisches?Wohnsitz-Portfolio" gehört

für global agierende Familien heute schlicht zum guten Ton.

Die beiden heute veröffentlichten Indizes vergleichen 40 Top-Programme -

ausgewählt aus über 100 weltweiten Optionen. Bewertet werden Schlüsselkriterien

wie Renommee, Lebensqualität, Compliance, Investitionsanforderungen,

Steuereffizienz, Bearbeitungsstandards und Mobilität. Auf diese Weise lässt sich

vergleichend feststellen, wie gut sich die Länder positionieren, um global

mobile Investoren und Talente anzuziehen und zu halten.

Dr. Juerg Steffen (https://www.henleyglobal.com/about/key-people/dr-juerg-

steffen), CEO von Henley & Partners, betont den Wandel der Aufenthalts- und

Staatsangehörigkeitsprogramme: weg von der bloßen Einnahmequelle, hin zum

strategischen Wirtschaftsinstrument.?Regierungen setzen diese Programme ein, um

sich langfristige Vorteile zu sichern - sie ziehen Unternehmer, Investoren und

international mobile Familien an, die zu Innovation und Wachstum beitragen. Für

Familien wiederum ist Mobilitätsplanung heute ein Teil des Risikomanagements und

der Chancengestaltung. Diejenigen Länder, die Klarheit, Stabilität und

attraktive Aufenthalts- und Staatsbürgerschaftsmodelle bieten, sind im Vorteil."

Wohlstand sucht neue Heimat

Für Investoren und wohlhabende Familien, die ihre Optionen genau abwägen wollen,

stehen interaktive digitale

(https://www.henleyglobal.com/publications/citizenship-program-index-2026)

Vergleichstools (https://www.henleyglobal.com/publications/residence-program-

index-2026) für alle 40 Programme bereit.

Dominic Volek (https://www.henleyglobal.com/about/key-people/dominic-volek),

Group Head of Private Clients bei Henley & Partners, sieht eine fundamentale

Verschiebung:?Vermögen verlagert sich heute schneller als je zuvor. Wo es sich

am Ende konzentriert, entscheidet die Glaubwürdigkeit der staatlichen Angebote

für Investoren, Unternehmer und vermögende Familien. Länder, die ökonomische

Dynamik, Rechtssicherheit, politische Stabilität, eine starke Infrastruktur und

klare Richtlinien für Antragsteller vereinen, werden die Gewinner der Migration

sein. Kapital und Talent folgen dorthin, wo die Tür für Mobilität offensteht."

Volek ergänzt, dass dies auch ein neues Verständnis von Sicherheit und

Beständigkeit widerspiegelt:?Aufenthalts- und Staatsbürgerschaftsrechte werden

in zunehmendem Maße nicht mehr vererbt, sondern erworben - man baut sich ein

Portfolio an Zugangsrechten auf, um über Generationen hinweg flexibel zu

bleiben. Wer Mobilität als langfristige Strategie anstatt als Notfallplan

begreift, kann in einer Welt, in der sowohl Kapital als auch Talente stark

fluktuieren, Krisen besser bewältigen, Chancen nutzen und sich Optionen offen

halten."

