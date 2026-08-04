GNW-News: Die weltweit besten alternativen Reiseziele abseits des Massentourismus
^DUBLIN, Aug. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Manche Reiseziele wie Venedig, Aspen,
Kyoto oder Ibiza verlieren nie ihren Reiz. Gleichzeitig wächst seit Jahren der
Wunsch vieler Reisender, überlaufene Touristenhochburgen zu meiden. Immer mehr
Reisende möchten vergleichbare atemberaubende Landschaften und kulturelle
Erlebnisse genießen - jedoch ohne Menschenmassen, lange Warteschlangen und
überhöhte Preise.
In diesem Sommer zeigt sich ein neuer Reisetrend: Statt ein überlaufenes
Reiseziel durch ein ähnliches in der Nähe zu ersetzen, überschreiten Reisende
bewusst Landesgrenzen.
Mit dem ersten Travel Dupe Index hat Holafly die besten internationalen
Alternativen zu einigen der beliebtesten Reiseziele der Welt ermittelt. Dafür
wurden visuelle und kulturelle Ähnlichkeit, Unterkunftskosten, Übertourismus,
Erreichbarkeit und soziale Dynamik miteinander verglichen. Im Unterschied zu
herkömmlichen?Dupe"-Rankings befindet sich jede Alternative in einem anderen
Land als das ersetzte Reiseziel. So erhalten Reisende ein neues Urlaubserlebnis,
ohne auf den besonderen Charakter des Originals verzichten zu müssen.
Die Auswertung zeigt: Die überzeugendste Alternative zu Venedig liegt nicht in
Italien, sondern im belgischen Gent. Mittelalterliche Grachten und historische
Architektur vermitteln eine ganz ähnliche Atmosphäre - bei deutlich geringerem
Besucheraufkommen. Das Ranking hebt außerdem Alternativen wie Banff statt Aspen,
Jeonju statt Kyoto und Budva statt Ibiza hervor. Je nach Reiseziel lassen sich
dabei bis zu 83 % der Unterkunftskosten einsparen.
Alternative Reiseziele als Antwort auf Übertourismus
Angesichts des zunehmenden Übertourismus an vielen der bekanntesten Reiseziele
weltweit halten Reisende verstärkt Ausschau nach weniger überlaufenen
Alternativen. Reiseziele in anderen Ländern ermöglichen ein Reiseerlebnis mit
vergleichbaren Landschaften, architektonischen Besonderheiten und kulturellen
Eindrücken - oft günstiger und abseits der Touristenmassen.
Die besten alternativen Reiseziele weltweit
Rang Alternatives Reiseziel Anstatt
1 Gent, Belgien Venedig, Italien
2 Banff, Kanada Aspen, Vereinigte Staaten
3 Jeonju, Südkorea Kyoto, Japan
4 Budva, Montenegro Ibiza, Spanien
5 Cascais, Portugal Saint-Tropez, Frankreich
6 Ohridsee, Nordmazedonien Comer See, Italien
7 Las Terrenas, Dominikanische Republik Tulum, Mexiko
8 Menton, Frankreich Amalfiküste, Italien
9 Ciudad Perdida, Kolumbien Machu Picchu, Peru
10 Siargao, Philippinen Bali, Indonesien
Methodik
Für den Travel Dupe Index hat Holafly zehn beliebte Reiseziele mit
internationalen Alternativen anhand eines gewichteten Bewertungsmodells
verglichen. Jedes Reisezielpaar wurde anhand von fünf Kriterien bewertet:
visuelle und kulturelle Ähnlichkeit (25 %), also wie stark die Alternative den
Charakter des Originals widerspiegelt; Einsparpotenzial bei den
Unterkunftskosten (25 %) auf Basis durchschnittlicher Hotelpreise in der
Hauptsaison; Ausmaß des Übertourismus (20 %), gemessen am Besucheraufkommen;
Erreichbarkeit (15 %) unter Berücksichtigung von Flugverbindungen und
Reisezeiten; sowie soziale Dynamik (15 %), analysiert anhand von Instagram-,
TikTok- und Online-Suchtrends zur Identifizierung aufstrebender Reiseziele.
Damit das Ranking tatsächlich neue Reiseerlebnisse aufzeigt, musste jede
Alternative in einem anderen Land liegen als das jeweilige Original. Zudem
wurden höchstens zwei Reiseziele pro Land in die Rangliste aufgenommen. Die
Methodik berücksichtigt insbesondere Reiseziele, die ein vergleichbares
Reiseerlebnis, ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis und weniger
Besucherandrang bieten sowie die Möglichkeit eröffnen, neue Orte zu entdecken.
Medienkontakt: press@holafly.com (mailto:press@holafly.com)
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