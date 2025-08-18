GNW-News: Digitaler Kompass für gezielte Zielgruppen-Insights: vivenu stellt Customer Segments vor

^DÜSSELDORF, Deutschland, Aug. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- vivenu, die führende

Enterprise-Ticketingplattform für Live-Entertainment, präsentiert vivenu

Customer Segments - das Feature, das grundlegend verändert, wie Veranstalter

ihre Zielgruppen verstehen, ansprechen und monetarisieren. Mit diesem

strategischen Schritt positioniert sich vivenu klar über das klassische

Ticketing hinaus als ganzheitliche Event Experience Platform (EXP).

Die neue Funktion befasst sich mit dem weit verbreiteten Problem fragmentierter

Kundendaten, das personalisierte Ansprache und Kundenbindung erschwert. Um das

volle Potenzial des Live-Entertainment-Marktes zu erschließen, der bis 2030

voraussichtlich 270,29 Milliarden USD erreichen wird, müssen Veranstalter über

einfache Transaktionen hinausgehen und Fanverhalten genau verstehen.

Herausforderungen bei der Einführung von CRM-Systemen und Usability-Probleme

verdeutlichen den dringenden Bedarf an integrierten, intuitiven Lösungen.

Hier setzt vivenu Customer Segments an: als intelligenter, digitaler Echtzeit-

Kompass für Zielgruppen. Veranstalter können komplexe Kundendaten mühelos in

ihren entscheidenden Wettbewerbsvorteil verwandeln - und das direkt innerhalb

der vivenu-Plattform.

?Der Großteil von Zielgruppendaten im Live-Entertainment bleibt viel zu oft

ungenutzt - verborgen hinter komplexen Integrationen und externen Tools", sagt

Jens Teichert, CTO von vivenu.?Mit vivenu Customer Segments geben wir unseren

Kunden die Präzision und Unabhängigkeit, die sie brauchen, um nachhaltiges

Wachstum zu erzielen und langfristige Loyalität aufzubauen."

Die wichtigsten Vorteile:

* Dynamische Echtzeit-Segmente:

Anders als statische Listen, aktualisieren sich Segmente kontinuierlich.

Neue Kunden werden automatisch zu relevanten Gruppen hinzugefügt, sobald

sich ihr Verhalten ändert - ohne manuelle Exporte.

* Sofort verfügbare Insights:

Direkt im Tool sehen Veranstalter voranalysierte Kennzahlen wie Gesamtwert,

durchschnittlichen Warenkorbwert, Ausgabenniveaus, Top-Standorte oder

Überschneidungen mit anderen Segmenten - ganz ohne aufwendige Daten-

Pipelines oder externe BI-Tools.

* Native Integration mit Secret Shops:

Ein Alleinstellungsmerkmal, das hochpräzise Benefits und exklusive Angebote

für bestimmte Segmente ermöglicht - oft unerreichbar für klassische CRM-

Systeme.

* Umfassende Daten - ohne externe Tools:

Einfache Abfrage sämtlicher Daten, um einen vollständigen 360°-Blick auf

Kunden zu erhalten. Das macht komplexe, externe CRMs überflüssig und liefert

Enterprise-Leistung ohne technische Hürden.

Dieser Launch bringt eine richtungsweisende Veränderung mit sich: Ticketing wird

von reiner Verkaufsplattform zur strategischen Marketing-Ebene. Veranstalter

maximieren ihren ROI und schaffen tiefere Fanbindungen - schließlich steigert

eine personalisierte Ansprache die Kaufwahrscheinlichkeit um bis zu 80 %.

Über vivenu

vivenu ist die führende Ticketing-Technologieplattform für Veranstalter

weltweit. Mit einem flexiblen, skalierbaren und vollständig anpassbaren System

unterstützt vivenu 800+ Veranstalter in 40+ Ländern - darunter Grammy Awards,

Stanford Athletics, HYROX und The Special Olympics. Für weitere Informationen

besuchen Sie vivenu.com

(https://vivenu.com/de?utm_source=press_release&utm_medium=news_article_de&utm_c

ampaign=customer_segments&utm_term=none&utm_content=customer_segments_announceme

nt&campaign_id=c_15&content_id=ct_369&traffic_type=paid), oder senden Sie eine

Presseanfrage an media@vivenu.com (mailto:media@vivenu.com).

