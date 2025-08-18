GNW-News: Digitaler Kompass für gezielte Zielgruppen-Insights: vivenu stellt Customer Segments vor
^DÜSSELDORF, Deutschland, Aug. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- vivenu, die führende
Enterprise-Ticketingplattform für Live-Entertainment, präsentiert vivenu
Customer Segments - das Feature, das grundlegend verändert, wie Veranstalter
ihre Zielgruppen verstehen, ansprechen und monetarisieren. Mit diesem
strategischen Schritt positioniert sich vivenu klar über das klassische
Ticketing hinaus als ganzheitliche Event Experience Platform (EXP).
Die neue Funktion befasst sich mit dem weit verbreiteten Problem fragmentierter
Kundendaten, das personalisierte Ansprache und Kundenbindung erschwert. Um das
volle Potenzial des Live-Entertainment-Marktes zu erschließen, der bis 2030
voraussichtlich 270,29 Milliarden USD erreichen wird, müssen Veranstalter über
einfache Transaktionen hinausgehen und Fanverhalten genau verstehen.
Herausforderungen bei der Einführung von CRM-Systemen und Usability-Probleme
verdeutlichen den dringenden Bedarf an integrierten, intuitiven Lösungen.
Hier setzt vivenu Customer Segments an: als intelligenter, digitaler Echtzeit-
Kompass für Zielgruppen. Veranstalter können komplexe Kundendaten mühelos in
ihren entscheidenden Wettbewerbsvorteil verwandeln - und das direkt innerhalb
der vivenu-Plattform.
?Der Großteil von Zielgruppendaten im Live-Entertainment bleibt viel zu oft
ungenutzt - verborgen hinter komplexen Integrationen und externen Tools", sagt
Jens Teichert, CTO von vivenu.?Mit vivenu Customer Segments geben wir unseren
Kunden die Präzision und Unabhängigkeit, die sie brauchen, um nachhaltiges
Wachstum zu erzielen und langfristige Loyalität aufzubauen."
Die wichtigsten Vorteile:
* Dynamische Echtzeit-Segmente:
Anders als statische Listen, aktualisieren sich Segmente kontinuierlich.
Neue Kunden werden automatisch zu relevanten Gruppen hinzugefügt, sobald
sich ihr Verhalten ändert - ohne manuelle Exporte.
* Sofort verfügbare Insights:
Direkt im Tool sehen Veranstalter voranalysierte Kennzahlen wie Gesamtwert,
durchschnittlichen Warenkorbwert, Ausgabenniveaus, Top-Standorte oder
Überschneidungen mit anderen Segmenten - ganz ohne aufwendige Daten-
Pipelines oder externe BI-Tools.
* Native Integration mit Secret Shops:
Ein Alleinstellungsmerkmal, das hochpräzise Benefits und exklusive Angebote
für bestimmte Segmente ermöglicht - oft unerreichbar für klassische CRM-
Systeme.
* Umfassende Daten - ohne externe Tools:
Einfache Abfrage sämtlicher Daten, um einen vollständigen 360°-Blick auf
Kunden zu erhalten. Das macht komplexe, externe CRMs überflüssig und liefert
Enterprise-Leistung ohne technische Hürden.
Dieser Launch bringt eine richtungsweisende Veränderung mit sich: Ticketing wird
von reiner Verkaufsplattform zur strategischen Marketing-Ebene. Veranstalter
maximieren ihren ROI und schaffen tiefere Fanbindungen - schließlich steigert
eine personalisierte Ansprache die Kaufwahrscheinlichkeit um bis zu 80 %.
Über vivenu
vivenu ist die führende Ticketing-Technologieplattform für Veranstalter
weltweit. Mit einem flexiblen, skalierbaren und vollständig anpassbaren System
unterstützt vivenu 800+ Veranstalter in 40+ Ländern - darunter Grammy Awards,
Stanford Athletics, HYROX und The Special Olympics. Für weitere Informationen
besuchen Sie vivenu.com
(https://vivenu.com/de?utm_source=press_release&utm_medium=news_article_de&utm_c
ampaign=customer_segments&utm_term=none&utm_content=customer_segments_announceme
nt&campaign_id=c_15&content_id=ct_369&traffic_type=paid), oder senden Sie eine
Presseanfrage an media@vivenu.com (mailto:media@vivenu.com).
