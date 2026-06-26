GNW-News: Direct Drive Tech präsentiert TITA-Roboter mit Rädern und Beinen für Liefer-, Inspektions- und öffentliche Serviceanwendungen
^PEKING, June 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das Direct Drive Team stellt fest,
dass viele städtische Serviceroboter durch Steigungen, unebenen Boden oder
andere alltägliche Infrastrukturprobleme eingeschränkt sein können. Direct Drive
Tech hat TITA für den städtischen Einsatz entwickelt, der über ebene Strecken in
Innenräumen hinausgeht. Der Roboter vereint die Effizienz eines Radfahrzeugs mit
der Anpassungsfähigkeit eines Laufroboters, eine Gelenktechnologie mit
Direktantrieb sowie eine integrierte KI-Rechenleistung von 100 TOPS. Dadurch
verfügt er über die Mobilität und Reaktionsfähigkeit, die für Gehwege,
Bordsteinkanten, Steigungen, unebenen Untergrund sowie für Liefer- und
Inspektions- sowie öffentliche Serviceaufgaben erforderlich sind. Aufbauend auf
der Zusammenarbeit von Direct Drive Tech mit staatlichen Behörden in China und
der Anerkennung in öffentlichen und kommunalen Anwendungsszenarien unterstützt
TITA Teams dabei, wichtige Güter und Dienstleistungen näher an die Bewohner
heranzubringen und so unnötige Wege für ältere Menschen, Kinder und Menschen mit
eingeschränkter Mobilität zu reduzieren. Zudem bietet TITA eine flexible
Plattform für Smart-City- und Stadt-Automatisierungsinitiativen in Campus-,
Forschungs- und Technologiepark-Anwendungen.
Mit einer dynamischen Nutzlast von bis zu 10?kg und einer agilen Fortbewegung
auf Rädern und Beinen kann TITA praktische Liefer- und Inspektionsaufgaben
unterstützen und dabei in unterschiedlichen Umgebungen einen stabilen Betrieb
gewährleisten.
Acht integrierte Quasi-Direktantriebs-Gelenkmodule verleihen TITA acht
Freiheitsgrade und ein Spitzendrehmoment von bis zu 120?N·m für stabile und
agile Bewegungen. Eine Konstruktion aus Magnesiumlegierung unterstützt
Langlebigkeit, Dauerbetrieb bei Temperaturen von?10?°C bis 45?°C und im
laufenden Betrieb austauschbare Akkus, was die Wartung vor Ort erleichtert.
Für Entwickler und Integratoren bietet Direct Drive Tech eine offene Plattform
für die Weiterentwicklung - mit offenem Linux-Kernel-Quellcode, vollständigem
API-Zugriff, Unterstützung für Schnittstellen auf Motorebene und ROS-2-
Kompatibilität. Diese Funktionen unterstützen die Zustellung auf der?letzten
Meile" und die Logistik, industrielle Inspektionen, die digitale Landwirtschaft,
Forschung und Entwicklung sowie die Robotik für öffentliche Dienste.
Mit anpassungsfähiger Mobilität, integrierter Intelligenz und offener
Integration bietet TITA Serviceteams einen praktischen Weg zu intelligenteren
und besser zugänglichen städtischen Betriebsabläufen.
Informieren Sie sich über die technischen Daten von TITA
unter https://shop.directdrive.com/ und https://shop.directdrive.com/products/ti
ta.
Über Direct Drive Tech
Direct Drive Tech konzentriert sich auf Robotersysteme mit Direktantrieb, die
die Effizienz, Reaktionsfähigkeit und Langlebigkeit in praktischen Anwendungen
verbessern. Das Unternehmen entwickelt komplette Robotikplattformen wie DIABLO,
TITA und D1 für öffentliche Dienste, Inspektionsaufgaben, Logistik und
Forschungsanwendungen.
Pressekontakt
Unternehmen: Direct Drive Tech
Ansprechpartner: Robotics BU
E-Mail: Hello@directdrivetech.comÂ°