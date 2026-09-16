GNW-News: DIVEVOLK bringt das SeaTouch 6 Pro mit vollständiger Touchscreen-Steuerung in Tiefen von bis zu 60 Metern auf den Markt
^ZHUHAI, China, Sept. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- DIVEVOLK hat heute
das SeaTouch 6 Pro (https://www.divevolkdiving.com/products/divevolk-seatouch-6-
pro-underwater-housing) vorgestellt, sein patentiertes Unterwasser-Smartphone-
Gehäuse mit Voll-Touchscreen. Mit der Schutzklasse IPX8 bis zu einer Tiefe von
60 m ermöglicht es Tauchern, über den integrierten Touchscreen des Smartphones
Fotos und Videos aufzunehmen, Objektive zu wechseln, Apps von Drittanbietern
auszuführen, Aufnahmen anzusehen, auf das GPS zuzugreifen und sogar Notrufe an
die Oberfläche zu tätigen.
Das SeaTouch 6 Pro bietet sechs Verbesserungen: eine Touchscreen-Membran der 6.
Generation, einen im Lieferumfang enthaltenen roten Schnorchelfilter,
Steckplätze für Trockenmittelpads, erweiterte Smartphone-Kompatibilität, eine
neu gestaltete Kuppellinsenstruktur sowie eine verbesserte Unterstützung für die
Wischgeste nach oben. Die neue Membran erhöht die Wischbeständigkeit auf
150.000 Zyklen und verbessert gleichzeitig die Empfindlichkeit und die Steuerung
an den Rändern.
Schnellere Einrichtung und verbesserter Schutz
Ohne den Aufwand einer herkömmlichen Installation dichtet das Gehäuse auch ohne
Vakuumpumpe ab. Die mehrschichtige Abdichtung und die knopflose Konstruktion
verringern die Anzahl der möglichen Undichtigkeiten, während Rahmen aus einer
Aluminiumlegierung den Touchscreen- und den Linsenbereich verstärken. Der
mitgelieferte Rotfilter trägt dazu bei, die Farben in einer Tiefe von 0 bis 10
Metern wiederherzustellen, während austauschbare Trockenmittelpads das
Beschlagen verhindern.
Der Innenabstand wurde von 15 mm auf 18 mm vergrößert, wodurch Smartphones mit
Abmessungen von bis zu 180,0 × 82,5 × 11,2 mm und Kameraausstülpungen von bis zu
18 mm unterstützt werden. Dies gilt für das iPhone, sogar für die iPhone-18-
Serie, sowie für Android-Flaggschiffmodelle von Marken wie Samsung, Huawei,
Xiaomi, vivo, OPPO, Google und OnePlus.
Erweitertes Unterwasserfotografie-System
Dank der neu gestalteten Kuppelhalterung ist die?AquaLock"-Technologie der
zweiten Generation von DIVEVOLK Dome Lens
(https://www.divevolkdiving.com/products/divevolk-seatouch-6-pro-dive-housing-
dome-lens) mit allen Kameras kompatibel. Ein modulares Befestigungssystem
unterstützt zudem Nasslinsen, Leuchten, Halterungen, Filter und einen externen
Bluetooth-Auslöser. GPS- und Mobilfunksignale stehen an der Oberfläche weiterhin
für die Navigation, Notrufe und den Austausch von Inhalten zur Verfügung.
?Mit SeaTouch 6 Pro funktioniert ein Smartphone unter Wasser fast genauso wie an
Land", erklärt das Marketing- und Kommunikationsteam von DIVEVOLK.?Das gesamte
System (https://www.divevolkdiving.com/products/divevolk-seatouch-6-pro-
underwater-housing) wurde neu gestaltet, um eine einfachere und
leistungsfähigere Benutzererfahrung zu bieten. Es sollte mehr sein als nur ein
wasserdichtes Gehäuse - Ihr intelligenter Tauchbegleiter."
Das SeaTouch 6 Pro ist ab sofort über die Website von DIVEVOLK
(http://www.divevolkdiving.com/) sowie bei autorisierten Händlern weltweit
erhältlich.
Über DIVEVOLK
Das Unternehmen DIVEVOLK mit Hauptsitz in Zhuhai, China, entwickelt
Unterwassergehäuse für Smartphones und Tauchzubehör. Die Touchscreen-Technologie
des Geräts wurde bereits zweimal mit dem?Boot Dive Award for Innovation"
ausgezeichnet, während die vorherige SeaTouch-Generation von ScubaLab als?Best
Buy" gewürdigt wurde.
Medienkontakt
DIVEVOLK Marketing & Communications
collaboration@divevolk.com
https://divevolkdiving.com/
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