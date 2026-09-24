GNW-News: DIVEVOLK kündigt SeaTouch 6 Pro an - ein Unterwasser-Smartphone-Gehäuse mit Voll-Touchscreen für die iPhone-18-Serie und Android-Geräte, das Aufnah...

24.09.26 15:04 Uhr

^ZHUHAI, China, Sept. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- DIVEVOLK hat heute

bekanntgegeben, dass sein SeaTouch 6 Pro-Unterwassergehäuse für Smartphones mit

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Volltouchscreen mit der neu vorgestellten iPhone-18-Serie kompatibel ist. Mit

der Schutzklasse IPX8 bis zu einer Tiefe von 60 Metern ermöglicht es Tauchern

den uneingeschränkten Zugriff über den Touchscreen auf die Kamera-App des iPhone

18, die variable Blende und die Dual-Capture-Funktion.

Die Hülle ist für Mobiltelefone mit Abmessungen von bis zu 180,0 × 82,5 × 11,2

mm und einer Kameraausbuchtung von bis zu 17 mm geeignet. Das iPhone 18 Pro und

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das Pro Max passen ebenso wie andere Flaggschiff-Smartphones in diese

Aussparung.

Variable Blende und Doppelaufnahme unter Wasser

Die iPhone 18 Pro-Serie verfügt bei ihrer 48-MP-Fusion-Hauptkamera nun über eine

mechanische variable Blende mit Einstellmöglichkeiten von?/1,48 bis?/4,0. Über

den SeaTouch 6 Pro-Touchscreen können Taucher die Blende schließen, um bei

Makroaufnahmen eine größere Schärfentiefe zu erzielen, oder die Blende in tiefen

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Gewässern und bei schlechten Lichtverhältnissen öffnen. Die direkte

Bildschirmsteuerung ermöglicht zudem den Zugriff auf den Weißabgleich,

Histogramme und die Motivverfolgung.

Mit der?Dual Capture"-Funktion werden Aufnahmen gleichzeitig mit der 18-MP-

Frontkamera und der 48-MP-Rückkamera aufgezeichnet. Taucher können

Meereslebewesen filmen und gleichzeitig ihre eigenen Reaktionen aufzeichnen. Die

Lehrer können die Schüler ebenfalls aufzeichnen und dabei ihre Handzeichen im

Bildausschnitt belassen. Über den Touchscreen können Nutzer den Modus aktivieren

und die Bild-in-Bild-Fenster unter Wasser neu positionieren. Die

Bildstabilisierung?Cinema" und die intelligente Fokussierung sorgen für ruhige

Aufnahmen und halten sich bewegende Motive scharf im Bild. Dank der

vollständigen Touchscreen-Steuerung unter Wasser können Sie für Ihre kreative

Arbeit auch beliebige Foto-Apps von Drittanbietern nutzen.

Ein modulares Unterwasser-Bildgebungssystem

Das knopflose Gehäuse unterstützt einen optionalen externen Bluetooth-5.4-

Auslöser (https://www.divevolkdiving.com/products/divevolk-underwater-external-

shutter-for-seatouch-4-max-plus-housing) mit einer Tauchtiefe von bis zu 60

Metern. Über die modulare Halterung lassen sich Unterwasserobjektive, Rotfilter,

Videoleuchten, Doppelgriffe sowie ein Kuppelobjektiv der zweiten Generation

befestigen, das die Haupt- und die Ultraweitwinkelkamera abdeckt. An der

Oberfläche stehen GPS- und Mobilfunksignale weiterhin für die Navigation und

Notrufe zur Verfügung.

?Die iPhone-18-Serie setzt neue Maßstäbe in der mobilen Bildgebung mit variabler

Blende und Dual-Aufnahme, doch in 60 Metern Tiefe unter Wasser sind diese

Funktionen nur dann von Bedeutung, wenn man sie auch steuern kann", erklärte das

Marketing- und Kommunikationsteam von DIVEVOLK.

Über DIVEVOLK

Das Unternehmen DIVEVOLK mit Hauptsitz in Zhuhai, China, entwickelt

Unterwassergehäuse für Smartphones und Tauchzubehör. Die Touchscreen-Technologie

des Geräts wurde von ScubaLab als?Best Buy" ausgezeichnet und hat bereits

zweimal den Deutschen Tauchpreis für Innovation gewonnen. Die Produkte sind über

divevolkdiving.com (https://www.divevolkdiving.com/) sowie bei autorisierten

Händlern weltweit erhältlich.

Ansprechpartner für Medien

DIVEVOLK Marketing & Communications

E-Mail: collaboration@divevolk.com

Website: https://divevolkdiving.com/ (https://www.divevolkdiving.com/)

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