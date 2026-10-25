GNW-News: Dormer Pramet bringt Lösungen für das Fräsen und das Gewindeschneiden für anspruchsvolle Fertigungsanforderungen auf den Markt
^SUMPERK, Czech Republic, Oct. 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dormer Pramet hat
sein Fräsen- und Gewindeschneiden-Portfolio um vier neue Produkte erweitert, die
Herstellern dabei helfen sollen, ihre Produktivität zu steigern, die
Prozesssicherheit zu verbessern und die Kosten pro Bauteil zu senken. Diese
Ergänzungen eignen sich für das Eckfräsen, das Entgraten, das Gewindeschneiden
in hochfestem Stahl sowie für das Schruppen mit hohem Vorschub.
Die Markteinführung umfasst die neuen Eckfräserserien STD11 und STD17, ein
erweitertes Sortiment an mehrschneidigen Vollhartmetall-Anfasfräsern,
zusätzliche Black-Shark-Gewindebohrergrößen sowie neue BNMX-10-
Wendeschneidplatten für das Schruppen mit hohem Vorschub.
Zusammen unterstützen diese Neuerungen Anwendungen in den Bereichen Allgemeiner
Maschinenbau, Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Werkzeug- und Formenbau,
Bergbau, Baumaschinen sowie in anderen anspruchsvollen Produktionsumgebungen.
Eckfräs-Serien STD11 und STD17
Die neuen Baureihen STD11 und STD17 vereinen vielseitige Fräser mit dreieckigen
Wendeschneidplatten, die über drei Schneidkanten verfügen. Interne Tests und
Kundentests haben eine höhere Produktivität, eine gleichmäßigere Schneidleistung
und geringere Kosten pro Werkstück gezeigt. Spezielle Geometrien decken
Schlicht-, mittlere und Schruppbearbeitung sowie die Bearbeitung von Aluminium
ab, wobei der STD11 Schnitttiefen von bis zu 7 mm und der STD17 von bis zu 11 mm
unterstützt. Mit Fräserdurchmessern von 20 bis 200 mm bieten diese Produktreihen
eine vielseitige Lösung für Anwendungen in den Bereichen Allgemeiner
Maschinenbau, Werkzeug- und Formenbau, Automobilindustrie und Luft- und
Raumfahrt bis hin zur Großserienfertigung.
Mehrschneidige Fasenfräser aus Vollhartmetall zum Fräsen von Fasen
Das erweiterte Sortiment an Vollhartmetall-Fasenfräsern bietet vielseitige
Lösungen zum Entgraten, Anfasen und zur Kantenformgebung bei Stahl, Edelstahl,
Gusseisen, Nichteisenmetallen, Superlegierungen und Titan. Erhältlich in
metrischen und Zoll-Abmessungen, mit Spitzenwinkeln von 60°, 90° und 120° sowie
Geometrien mit 3, 4, 5 und 6 Schneiden haben interne und kundenseitige Tests in
einer Vielzahl von Produktionsumgebungen einen reibungslosen Schneidvorgang,
einen effizienten Materialabtrag und eine verbesserte Schlichtoberfläche
nachgewiesen.
Die Black Shark Gewindebohrer-Serie für hochfeste Stähle wurde erweitert und
deckt nun den Durchmesserbereich von M3 bis M24 ab. Neu hinzugekommen sind die
Größen M16, M20 und M24.
Speziell entwickelt für die Bearbeitung von schwer zerspanbaren Werkstoffen wie
Hardox®, Toolox® und Armox®, bieten die Gewindebohrer eine zuverlässige
Standzeit sowie eine gleichbleibend hohe Gewindequalität in anspruchsvollen
Anwendungen.
Typische Einsatzbereiche sind:
Bergbau- und Baumaschinen
Schwermaschinenbau
Sicherheits- und Schutzanwendungen
BNMX-Wendeschneidplatten
Die neuen direktgepressten BNMX 10-Wendeschneidplatten bieten eine
wirtschaftliche Lösung für Hochvorschub-Schruppbearbeitungen in Stahl und
Gusseisen.
Mit ihrer M-Geometrie und einer robusten Schneidkante ergänzen sie das
bestehende Programm der geschliffenen BNGX-Wendeschneidplatten und erweitern das
Anwendungsspektrum für die gängigsten Bearbeitungsaufgaben.
Die BNMX 10-Wendeschneidplatten sind vollständig kompatibel mit den bestehenden
SBN10-Fräserkörpern und können in Fräsern mit Zylinderschaft, modularer Aufnahme
sowie Aufsteckfräser-Ausführung eingesetzt werden.
Brian Davis, Vizepräsident für Produktmanagement und Forschung und Entwicklung,
sagte:
?Diese neuen Lösungen für das Fräsen und Gewindeschneiden unterstreichen unser
Engagement für praxisorientierte Innovationen, die Herstellern helfen, ihre
Produktivität und Kosteneffizienz zu steigern. Durch die Kombination
vielseitiger Werkzeugkonstruktionen mit optimierten Geometrien ermöglichen wir
unseren Kunden zuverlässige Leistung und mehr Sicherheit bei einer Vielzahl von
Bearbeitungsanwendungen."
Die neuen Produkte sind weltweit über die Vertriebsmitarbeiter von Dormer Pramet
und autorisierte Händler erhältlich.
Weitere Informationen finden Sie unter dormerpramet.com.
Über Dormer Pramet
Dormer Pramet ist ein weltweit führender Anbieter von Zerspanungswerkzeugen und
damit verbundenen Dienstleistungen und unterstützt Hersteller in über 100
Märkten weltweit. Mit einem weltweiten Netzwerk aus Vertriebsniederlassungen und
Produktionsstätten vereinen wir Lösungen für das Drehen, Fräsen,
Gewindeschneiden und Bohren unter einer einheitlichen Marke.
Aufbauend auf einer über 100-jährigen Tradition arbeiten wir eng mit Händlern
und Endanwendern zusammen, um zuverlässige Werkzeuge, praktische Beratung und
leicht zugängliche Schulungen anzubieten, die Unternehmen dabei unterstützen,
ihre Bearbeitungsaufgaben souverän zu meistern. Durch die Kombination starker
Produktmarken und eines globalen Lieferantennetzwerks erleichtern wir unseren
Partnern den Zugang zu den richtigen Lösungen zum richtigen Zeitpunkt und
ermöglichen es ihnen so, effizient zu arbeiten und in jeder Situation sicher zu
wachsen.
Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ed418770-cb3c-406a-b106-
a13696ce4db6/de
Contact:
communications@dormerpramet.comÂ°