GNW-News: Dormer Pramet bringt Lösungen für das Fräsen und das Gewindeschneiden für anspruchsvolle Fertigungsanforderungen auf den Markt

25.10.26 21:24 Uhr

^SUMPERK, Czech Republic, Oct. 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dormer Pramet hat

sein Fräsen- und Gewindeschneiden-Portfolio um vier neue Produkte erweitert, die

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Herstellern dabei helfen sollen, ihre Produktivität zu steigern, die

Prozesssicherheit zu verbessern und die Kosten pro Bauteil zu senken. Diese

Ergänzungen eignen sich für das Eckfräsen, das Entgraten, das Gewindeschneiden

in hochfestem Stahl sowie für das Schruppen mit hohem Vorschub.

Die Markteinführung umfasst die neuen Eckfräserserien STD11 und STD17, ein

erweitertes Sortiment an mehrschneidigen Vollhartmetall-Anfasfräsern,

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zusätzliche Black-Shark-Gewindebohrergrößen sowie neue BNMX-10-

Wendeschneidplatten für das Schruppen mit hohem Vorschub.

Zusammen unterstützen diese Neuerungen Anwendungen in den Bereichen Allgemeiner

Maschinenbau, Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Werkzeug- und Formenbau,

Bergbau, Baumaschinen sowie in anderen anspruchsvollen Produktionsumgebungen.

Eckfräs-Serien STD11 und STD17

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Die neuen Baureihen STD11 und STD17 vereinen vielseitige Fräser mit dreieckigen

Wendeschneidplatten, die über drei Schneidkanten verfügen. Interne Tests und

Kundentests haben eine höhere Produktivität, eine gleichmäßigere Schneidleistung

und geringere Kosten pro Werkstück gezeigt. Spezielle Geometrien decken

Schlicht-, mittlere und Schruppbearbeitung sowie die Bearbeitung von Aluminium

ab, wobei der STD11 Schnitttiefen von bis zu 7 mm und der STD17 von bis zu 11 mm

unterstützt. Mit Fräserdurchmessern von 20 bis 200 mm bieten diese Produktreihen

eine vielseitige Lösung für Anwendungen in den Bereichen Allgemeiner

Maschinenbau, Werkzeug- und Formenbau, Automobilindustrie und Luft- und

Raumfahrt bis hin zur Großserienfertigung.

Mehrschneidige Fasenfräser aus Vollhartmetall zum Fräsen von Fasen

Das erweiterte Sortiment an Vollhartmetall-Fasenfräsern bietet vielseitige

Lösungen zum Entgraten, Anfasen und zur Kantenformgebung bei Stahl, Edelstahl,

Gusseisen, Nichteisenmetallen, Superlegierungen und Titan. Erhältlich in

metrischen und Zoll-Abmessungen, mit Spitzenwinkeln von 60°, 90° und 120° sowie

Geometrien mit 3, 4, 5 und 6 Schneiden haben interne und kundenseitige Tests in

einer Vielzahl von Produktionsumgebungen einen reibungslosen Schneidvorgang,

einen effizienten Materialabtrag und eine verbesserte Schlichtoberfläche

nachgewiesen.

Die Black Shark Gewindebohrer-Serie für hochfeste Stähle wurde erweitert und

deckt nun den Durchmesserbereich von M3 bis M24 ab. Neu hinzugekommen sind die

Größen M16, M20 und M24.

Speziell entwickelt für die Bearbeitung von schwer zerspanbaren Werkstoffen wie

Hardox®, Toolox® und Armox®, bieten die Gewindebohrer eine zuverlässige

Standzeit sowie eine gleichbleibend hohe Gewindequalität in anspruchsvollen

Anwendungen.

Typische Einsatzbereiche sind:

Bergbau- und Baumaschinen

Schwermaschinenbau

Sicherheits- und Schutzanwendungen

BNMX-Wendeschneidplatten

Die neuen direktgepressten BNMX 10-Wendeschneidplatten bieten eine

wirtschaftliche Lösung für Hochvorschub-Schruppbearbeitungen in Stahl und

Gusseisen.

Mit ihrer M-Geometrie und einer robusten Schneidkante ergänzen sie das

bestehende Programm der geschliffenen BNGX-Wendeschneidplatten und erweitern das

Anwendungsspektrum für die gängigsten Bearbeitungsaufgaben.

Die BNMX 10-Wendeschneidplatten sind vollständig kompatibel mit den bestehenden

SBN10-Fräserkörpern und können in Fräsern mit Zylinderschaft, modularer Aufnahme

sowie Aufsteckfräser-Ausführung eingesetzt werden.

Brian Davis, Vizepräsident für Produktmanagement und Forschung und Entwicklung,

sagte:

?Diese neuen Lösungen für das Fräsen und Gewindeschneiden unterstreichen unser

Engagement für praxisorientierte Innovationen, die Herstellern helfen, ihre

Produktivität und Kosteneffizienz zu steigern. Durch die Kombination

vielseitiger Werkzeugkonstruktionen mit optimierten Geometrien ermöglichen wir

unseren Kunden zuverlässige Leistung und mehr Sicherheit bei einer Vielzahl von

Bearbeitungsanwendungen."

Die neuen Produkte sind weltweit über die Vertriebsmitarbeiter von Dormer Pramet

und autorisierte Händler erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie unter dormerpramet.com.

Über Dormer Pramet

Dormer Pramet ist ein weltweit führender Anbieter von Zerspanungswerkzeugen und

damit verbundenen Dienstleistungen und unterstützt Hersteller in über 100

Märkten weltweit. Mit einem weltweiten Netzwerk aus Vertriebsniederlassungen und

Produktionsstätten vereinen wir Lösungen für das Drehen, Fräsen,

Gewindeschneiden und Bohren unter einer einheitlichen Marke.

Aufbauend auf einer über 100-jährigen Tradition arbeiten wir eng mit Händlern

und Endanwendern zusammen, um zuverlässige Werkzeuge, praktische Beratung und

leicht zugängliche Schulungen anzubieten, die Unternehmen dabei unterstützen,

ihre Bearbeitungsaufgaben souverän zu meistern. Durch die Kombination starker

Produktmarken und eines globalen Lieferantennetzwerks erleichtern wir unseren

Partnern den Zugang zu den richtigen Lösungen zum richtigen Zeitpunkt und

ermöglichen es ihnen so, effizient zu arbeiten und in jeder Situation sicher zu

wachsen.

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ed418770-cb3c-406a-b106-

a13696ce4db6/de

Contact:

communications@dormerpramet.comÂ°