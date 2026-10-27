GNW-News: DP World eröffnet erstes Kontraktlogistikzentrum für schnelldrehende Konsumgüter in Italien

27.10.26 19:17 Uhr

^BOLOGNA, Italien, Oct. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- DP World hat in Italien

erstmals einen Geschäftsbereich für die Kontraktlogistik von schnelldrehenden

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Konsumgütern (Fast Moving Consumer Goods, FMCG) eröffnet. Die 22.000 m² große,

temperaturgeführte Anlage nahe Bologna steht mehreren Kunden zur Verfügung und

ist auf die Anforderungen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie des E-

Commerce- und Konsumgütersektors ausgerichtet.

Mit diesem Schritt baut DP World seine bestehende Logistikpräsenz in einem der

größten Konsum- und Produktionsmärkte Europas weiter aus und stärkt seine

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Kompetenzen in der Kontraktlogistik für den Lebensmittel- und Getränkesektor. Am

Standort Castel San Pietro Terme nahe Bologna bündelt DP World Lagerhaltung,

Transport, E-Commerce-Fulfillment und Mehrwertlogistik. So entstehen integrierte

End-to-End-Lieferkettenlösungen für Kunden in Italien und ganz Europa.

Der Betrieb wurde im Rahmen einer strategischen Partnerschaft mit Alce Nero

aufgebaut, einem italienischen Bio-Lebensmittelunternehmen, das zugleich als

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Ankerkunde am Standort fungiert. Im Rahmen der Partnerschaft übernimmt DP World

zentrale Teile der Logistik von Alce Nero, darunter Lagerhaltung, E-Commerce-

Fulfillment und Transport. Dadurch kann sich Alce Nero vollkommen auf sein

Kerngeschäft und das weitere Wachstum konzentrieren.

Rainer Schmid, CCO von DP World Europe, erklärt:?Die Eröffnung unseres ersten

FMCG-Kontraktlogistikbetriebs in Italien ist ein wichtiger Meilenstein für DP

World. Italien ist ein bedeutender europäischer Markt. Der Ausbau unserer

Kompetenzen vor Ort stärkt unser Netzwerk und eröffnet zugleich neue Chancen im

Lebensmittel- und Getränkesektor.

Unsere Partnerschaft mit Alce Nero zeigt beispielhaft, wie wir wachsen wollen:

Wir setzen bei den konkreten Bedürfnissen unserer Kunden an, entwickeln

passgenaue Lösungen und bauen darauf Kompetenzen auf, die anschließend auch

andere Unternehmen im Markt unterstützen können."

Der Betrieb verfügt über temperaturgeführte Lagerbereiche mit einer Temperatur

von 18 bis 20 °C, spezielle Infrastruktur für die Handhabung von Bio-Produkten

sowie integrierte Logistiktechnologie. Damit kann der Standort

unterschiedlichste Unternehmen aus dem Konsumgüterbereich unterstützen, darunter

Premium- und Biomarken sowie Kunden aus den Bereichen E-Commerce, Konsumgüter

und Technologie.

Der 22.000 m² große, von mehreren Kunden genutzte Komplex bietet rund 30.000

Palettenstellplätze und zusätzliche Kapazitäten für weitere Kunden. Dank seiner

Lage nahe Bologna ist der Standort an den italienischen Binnenmarkt und wichtige

europäische Transportkorridore angebunden. Damit schafft er eine solide

Grundlage für DP World, das Angebot an Kontraktlogistiklösungen entsprechend der

wachsenden Kundennachfrage weiter auszubauen.

Renzo Patelli, General Manager von Alce Nero Spa, erklärt:?Wir freuen uns sehr

über den Start unserer Partnerschaft mit DP World. Die Suche nach dem richtigen

Logistikpartner war für Alce Nero ein wichtiger Prozess. Unser Geschäftsmodell

ist komplex: Es verbindet unterschiedliche Lieferketten, Mitglieder, Partner und

Kunden über verschiedene Vertriebskanäle hinweg, die jeweils eigene

Anforderungen und Logistikabläufe mit sich bringen.

Diese Partnerschaft ermöglicht uns einen stärker integrierten Umgang mit dieser

Komplexität. Sie wird dazu beitragen, unsere Logistik effizienter, flexibler und

reaktionsfähiger zu gestalten, während wir unser Wachstum in Italien und auf

internationalen Märkten weiter vorantreiben. Zugleich können wir uns noch

stärker auf unser Kerngeschäft konzentrieren: hochwertige Bio-Lebensmittel

herzustellen und auf den Markt zu bringen, die den Werten entsprechen, von denen

sich Alce Nero seit jeher leiten lässt."

Der Ausbau knüpft an die bestehende Logistikpräsenz von DP World in Italien an

und stärkt zugleich das europaweite Netzwerk des Unternehmens. Damit unterstützt

er die Strategie von DP World, Kunden zunehmend integrierte End-to-End-

Lieferkettenlösungen anzubieten.

Hinweise für Redakteure

Über den Standort

* Erster Kontraktlogistikbetrieb von DP World in Italien

* 22.000 m² großer, von mehreren Kunden genutzter Komplex in Castel San Pietro

Terme nahe Bologna

* Rund 30.000 Palettenstellplätze

* Temperaturgeführte Lagerung bei 18 bis 20 °C

* Spezielle Infrastruktur für die Handhabung von Bio-Produkten

* Integrierte Dienstleistungen in den Bereichen Lagerhaltung, E-Commerce-

Fulfillment und Transport

* Kapazitäten für weitere Kunden aus der Lebensmittel- und Getränkeindustrie

sowie den Bereichen Konsumgüter, E-Commerce und Technologie

Weitere Einblicke, wie DP World den globalen Handel neu gestaltet, finden Sie

auf unserer Website: www.dpworld.com (http://www.dpworld.com/)

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:

Kris Thieren

Communications Director, West Europe, DP World

Kris. (mailto:Kris.thieren@dpworld.com)thieren

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Über DP World

DP World gestaltet die Zukunft des globalen Handels neu, um das Leben überall zu

verbessern. Mit einem Team von über 125.000 Mitarbeitern auf sechs Kontinenten

kombinieren wir globale Infrastruktur und lokale Expertise, um nahtlose

Lieferkettenlösungen bereitzustellen. Von Häfen und Terminals über Marine

Services bis hin zu Logistik und Technologie nutzen wir die Hebelwirkung von

Innovationen, um bessere Handelswege zu schaffen und Störungen vom Werk bis zur

Haustür des Kunden zu minimieren.

Das europäische Netzwerk von DP World umfasst mehr als 250 Standorte in über 30

Ländern, darunter Tiefseehäfen, Inlandterminals, Eisenbahnknotenpunkte sowie

Lagerstandorte. Durch kontinuierliche Investitionen in Infrastruktur,

Technologie und Mitarbeiter sichern wir mehr als 26.000 Arbeitsplätze und

ermöglichen einen intelligenteren, schnelleren und widerstandsfähigeren Handel

in ganz Europa.

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