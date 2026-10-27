GNW-News: DP World eröffnet erstes Kontraktlogistikzentrum für schnelldrehende Konsumgüter in Italien
^BOLOGNA, Italien, Oct. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- DP World hat in Italien
erstmals einen Geschäftsbereich für die Kontraktlogistik von schnelldrehenden
Konsumgütern (Fast Moving Consumer Goods, FMCG) eröffnet. Die 22.000 m² große,
temperaturgeführte Anlage nahe Bologna steht mehreren Kunden zur Verfügung und
ist auf die Anforderungen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie des E-
Commerce- und Konsumgütersektors ausgerichtet.
Mit diesem Schritt baut DP World seine bestehende Logistikpräsenz in einem der
größten Konsum- und Produktionsmärkte Europas weiter aus und stärkt seine
Kompetenzen in der Kontraktlogistik für den Lebensmittel- und Getränkesektor. Am
Standort Castel San Pietro Terme nahe Bologna bündelt DP World Lagerhaltung,
Transport, E-Commerce-Fulfillment und Mehrwertlogistik. So entstehen integrierte
End-to-End-Lieferkettenlösungen für Kunden in Italien und ganz Europa.
Der Betrieb wurde im Rahmen einer strategischen Partnerschaft mit Alce Nero
aufgebaut, einem italienischen Bio-Lebensmittelunternehmen, das zugleich als
Ankerkunde am Standort fungiert. Im Rahmen der Partnerschaft übernimmt DP World
zentrale Teile der Logistik von Alce Nero, darunter Lagerhaltung, E-Commerce-
Fulfillment und Transport. Dadurch kann sich Alce Nero vollkommen auf sein
Kerngeschäft und das weitere Wachstum konzentrieren.
Rainer Schmid, CCO von DP World Europe, erklärt:?Die Eröffnung unseres ersten
FMCG-Kontraktlogistikbetriebs in Italien ist ein wichtiger Meilenstein für DP
World. Italien ist ein bedeutender europäischer Markt. Der Ausbau unserer
Kompetenzen vor Ort stärkt unser Netzwerk und eröffnet zugleich neue Chancen im
Lebensmittel- und Getränkesektor.
Unsere Partnerschaft mit Alce Nero zeigt beispielhaft, wie wir wachsen wollen:
Wir setzen bei den konkreten Bedürfnissen unserer Kunden an, entwickeln
passgenaue Lösungen und bauen darauf Kompetenzen auf, die anschließend auch
andere Unternehmen im Markt unterstützen können."
Der Betrieb verfügt über temperaturgeführte Lagerbereiche mit einer Temperatur
von 18 bis 20 °C, spezielle Infrastruktur für die Handhabung von Bio-Produkten
sowie integrierte Logistiktechnologie. Damit kann der Standort
unterschiedlichste Unternehmen aus dem Konsumgüterbereich unterstützen, darunter
Premium- und Biomarken sowie Kunden aus den Bereichen E-Commerce, Konsumgüter
und Technologie.
Der 22.000 m² große, von mehreren Kunden genutzte Komplex bietet rund 30.000
Palettenstellplätze und zusätzliche Kapazitäten für weitere Kunden. Dank seiner
Lage nahe Bologna ist der Standort an den italienischen Binnenmarkt und wichtige
europäische Transportkorridore angebunden. Damit schafft er eine solide
Grundlage für DP World, das Angebot an Kontraktlogistiklösungen entsprechend der
wachsenden Kundennachfrage weiter auszubauen.
Renzo Patelli, General Manager von Alce Nero Spa, erklärt:?Wir freuen uns sehr
über den Start unserer Partnerschaft mit DP World. Die Suche nach dem richtigen
Logistikpartner war für Alce Nero ein wichtiger Prozess. Unser Geschäftsmodell
ist komplex: Es verbindet unterschiedliche Lieferketten, Mitglieder, Partner und
Kunden über verschiedene Vertriebskanäle hinweg, die jeweils eigene
Anforderungen und Logistikabläufe mit sich bringen.
Diese Partnerschaft ermöglicht uns einen stärker integrierten Umgang mit dieser
Komplexität. Sie wird dazu beitragen, unsere Logistik effizienter, flexibler und
reaktionsfähiger zu gestalten, während wir unser Wachstum in Italien und auf
internationalen Märkten weiter vorantreiben. Zugleich können wir uns noch
stärker auf unser Kerngeschäft konzentrieren: hochwertige Bio-Lebensmittel
herzustellen und auf den Markt zu bringen, die den Werten entsprechen, von denen
sich Alce Nero seit jeher leiten lässt."
Der Ausbau knüpft an die bestehende Logistikpräsenz von DP World in Italien an
und stärkt zugleich das europaweite Netzwerk des Unternehmens. Damit unterstützt
er die Strategie von DP World, Kunden zunehmend integrierte End-to-End-
Lieferkettenlösungen anzubieten.
Hinweise für Redakteure
Über den Standort
* Erster Kontraktlogistikbetrieb von DP World in Italien
* 22.000 m² großer, von mehreren Kunden genutzter Komplex in Castel San Pietro
Terme nahe Bologna
* Rund 30.000 Palettenstellplätze
* Temperaturgeführte Lagerung bei 18 bis 20 °C
* Spezielle Infrastruktur für die Handhabung von Bio-Produkten
* Integrierte Dienstleistungen in den Bereichen Lagerhaltung, E-Commerce-
Fulfillment und Transport
* Kapazitäten für weitere Kunden aus der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
sowie den Bereichen Konsumgüter, E-Commerce und Technologie
Weitere Einblicke, wie DP World den globalen Handel neu gestaltet, finden Sie
auf unserer Website: www.dpworld.com (http://www.dpworld.com/)
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Über DP World
DP World gestaltet die Zukunft des globalen Handels neu, um das Leben überall zu
verbessern. Mit einem Team von über 125.000 Mitarbeitern auf sechs Kontinenten
kombinieren wir globale Infrastruktur und lokale Expertise, um nahtlose
Lieferkettenlösungen bereitzustellen. Von Häfen und Terminals über Marine
Services bis hin zu Logistik und Technologie nutzen wir die Hebelwirkung von
Innovationen, um bessere Handelswege zu schaffen und Störungen vom Werk bis zur
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Das europäische Netzwerk von DP World umfasst mehr als 250 Standorte in über 30
Ländern, darunter Tiefseehäfen, Inlandterminals, Eisenbahnknotenpunkte sowie
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ermöglichen einen intelligenteren, schnelleren und widerstandsfähigeren Handel
in ganz Europa.
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