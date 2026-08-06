GNW-News: DP World erweitert Kühlkettenkapazitäten mit neuem Logistikzentrum in Antwerpen im Wert von 48 Mio. ?

06.08.26 16:32 Uhr

^ANTWERPEN, Belgien, Aug. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- DP World errichtet im

Hafen von Antwerpen ein neues temperaturgeführtes Logistikzentrum. Das Projekt

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startet mit einer Erstinvestition von 48 Millionen Euro. In späteren Bauphasen

sind weitere Investitionen in die Infrastruktur vorgesehen, sodass sich das

langfristige Gesamtinvestitionsvolumen auf rund 100 Millionen Euro belaufen

wird.

Mit dem neuen Standort baut DP World sein integriertes Logistikangebot gezielt

für Unternehmen aus dem Gesundheitswesen, der Pharmaindustrie sowie für Anbieter

von Frischeprodukten und andere Branchen mit komplexen Kühlkettenanforderungen

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aus.

Das Logistikzentrum entsteht in Zusammenarbeit mit dem

Logistikimmobilienspezialisten Montea und der Maatschappij Linkerscheldeoever

(MLSO). Es wird auf einem 83.000 m² großen Grundstück unmittelbar neben dem

Antwerp Gateway Terminal von DP World errichtet.

Nach der Inbetriebnahme stehen mehr als 55.000 m² speziell ausgestattete

Lagerbereiche zur Verfügung. Dank der direkten Anbindung an das Terminal und an

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multimodale Verkehrswege stärkt der Standort das End-to-End-Logistikangebot von

DP World an einem der wichtigsten Handels- und Logistikstandorte Europas.

Die Anlage umfasst Lager- und Büroflächen und ist in erster Linie auf die

Anforderungen der temperaturgeführten Logistik für das Gesundheitswesen und die

Pharmaindustrie ausgelegt.

Rund die Hälfte der Lagerkapazität ist für verderbliche Waren vorgesehen,

darunter Bananen und andere Frischprodukte. Mehrere temperaturgeführte

Lagerbereiche ermöglichen eine bedarfsgerechte Lagerung unterschiedlicher

Warengruppen. Darüber hinaus wird der Standort Unternehmen aus der Chemie- und

Technologiebranche bedienen. Damit entsteht ein zentrales Drehkreuz für

integrierte Kühlkettenlogistik, ergänzt durch Mehrwertdienstleistungen wie

Konsolidierung, Entkonsolidierung und weitere spezialisierte Umschlagservices.

Durch die unmittelbare Nähe zum Antwerp Gateway profitieren Kunden von

integrierten Hafen- und Logistikdienstleistungen aus einer Hand. Seetransport,

Terminalumschlag, Lagerhaltung und Inlandstransporte werden an einem Standort

gebündelt. Die direkte Anbindung an Straßen, Schienen und Binnenwasserstraßen

stärkt zudem die Vernetzung der Lieferkette in ganz Belgien und in ganz Europa.

Das Lager verfügt über temperaturgeführte Bereiche und ist auf eine

Zertifizierung nach BREEAM Excellent ausgelegt. Damit unterstreicht DP World

seinen Anspruch, eine leistungsfähige und nachhaltige Logistikinfrastruktur zu

entwickeln. Der Bau soll vorbehaltlich der erforderlichen Genehmigungen im

zweiten Quartal 2027 beginnen. Die Fertigstellung ist für das zweite Quartal

2028 vorgesehen.

Rainer Schmid, Chief Commercial Officer, DP World, Europa, erklärte:

?Lieferketten werden zunehmend spezialisierter und zeitkritischer. Deshalb

brauchen unsere Kunden Logistiklösungen, die Effizienz und Zuverlässigkeit

gleichermaßen gewährleisten. Mit dieser Investition erweitern wir unsere

Kapazitäten für temperaturgeführte Logistik in Antwerpen und schaffen moderne

Lagerflächen, die optimal auf die Anforderungen unserer Kunden zugeschnitten

sind. Durch den Standort in unmittelbarer Nähe zum Antwerp Gateway erhalten

unsere Kunden sämtliche integrierten Hafen-, Lager- und

Binnenverkehrsdienstleistungen aus einer Hand. So stärken wir unser Angebot

insbesondere für die Gesundheits- und Pharmaindustrie sowie für Unternehmen aus

dem Frischebereich mit leistungsfähigen, durchgängigen Kühlkettenlösungen."

Xavier Van Reeth, Country Director Belgium, Montea, sagte:?Dieses Projekt steht

beispielhaft für das, was Montea auszeichnet: Wir schaffen langfristigen

Mehrwert an strategisch wichtigen Logistikstandorten, an denen Nachfrage,

hervorragende Erreichbarkeit und Wachstumsperspektiven zusammenkommen. Der Hafen

von Antwerpen zählt zu den führenden Logistikdrehscheiben Europas. Mit diesem

Projekt entstehen an einem einzigartigen Hafenstandort zusätzliche hochwertige

Logistikflächen."

Boudewijn Vlegels, Vorsitzender der Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO),

erklärte:?Der Waaslandhaven zieht weiterhin hochwertige Logistikinvestitionen

an, die die Rolle des Hafens als führendes Drehkreuz für den internationalen

Handel stärken. Projekte wie dieses fördern eine nachhaltige wirtschaftliche

Entwicklung, indem sie strategisch gelegene Hafenflächen effizient nutzen und

die langfristige Wettbewerbsfähigkeit der Region stärken."

Das Projekt folgt auf die Vergabe der Konzession für das Entwicklungsgrundstück

und markiert den nächsten Schritt beim weiteren Ausbau der Logistikpräsenz von

DP World in Antwerpen.

Weitere Informationen darüber, wie DP World den globalen Handel neu gestaltet,

finden Sie auf unserer Website: www.dpworld.com (http://www.dpworld.com/)

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Über DP World

DP World gestaltet die Zukunft des globalen Handels neu, um das Leben überall zu

verbessern. Mit einem Team von über 125.000 Mitarbeitern auf sechs Kontinenten

kombinieren wir globale Infrastruktur und lokale Expertise, um nahtlose

Lieferkettenlösungen bereitzustellen. Von Häfen und Terminals über Marine

Services bis hin zu Logistik und Technologie nutzen wir Innovationen gezielt, um

effizientere Handelswege zu schaffen und Störungen vom Werk bis zum Endkunden zu

minimieren.

Das europäische Netzwerk von DP World umfasst mehr als 250 Standorte in über 30

Ländern, darunter Tiefseehäfen, Inlandterminals, Eisenbahnknotenpunkte sowie

Lagerstandorte. Durch kontinuierliche Investitionen in Infrastruktur,

Technologie und Mitarbeiter sichern wir mehr als 26.000 Arbeitsplätze und

ermöglichen einen intelligenteren, schnelleren und widerstandsfähigeren Handel

in ganz Europa.

WE MAKE TRADE FLOW (WIR BRINGEN DEN HANDEL IN FLUSS)

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039a-4e46-880d-81463ed01353

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