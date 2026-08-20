GNW-News: DP World: Europas Lieferketten richten sich neu aus - multimodale Korridore gewinnen an Dynamik
^LONDON, Aug. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Angesichts zunehmender Störungen auf
wichtigen europäischen Handelsrouten unterstützt DP World seine Kunden dabei,
ihre Warenströme aufrechtzuerhalten. Dafür verknüpft das Unternehmen See-,
Schienen- und Straßentransporte zu integrierten Netzwerken, die für
widerstandsfähige Lieferketten in Europa immer wichtiger werden.
Ob überlastete Häfen in Nordeuropa oder klimabedingte Beeinträchtigungen der
Binnenwasserstraßen: Unternehmen, die in Europa tätig sind oder den Kontinent
als Handelsdrehscheibe nutzen, stehen vor immer komplexeren Herausforderungen.
Als Antwort darauf entstehen multimodale Korridore, die Lieferketten
widerstandsfähiger und flexibler machen.
Branchenprognosen zufolge wird der globale Markt für multimodalen Transport bis
2032 auf nahezu 160 Milliarden US-Dollar wachsen. Damit eröffnet sich eine
Wachstumschance von 60,7 Milliarden US-Dollar, die nicht zuletzt durch die
steigende Nachfrage in Europa nach flexibleren, transparenteren und
zuverlässigeren Logistiknetzwerken getrieben wird.
Die europäischen Lieferketten befinden sich in einem grundlegenden strukturellen
Wandel. Unternehmen in der Eurozone setzen zunehmend auf?Friendshoring" und
beziehen Waren und Vorprodukte verstärkt aus politisch nahestehenden oder
geografisch näher gelegenen Märkten. Damit wollen sie Risiken reduzieren und
ihre Lieferketten widerstandsfähiger machen. Diese Entwicklung beschleunigt den
Wandel weg von linearen, weit verzweigten Lieferketten hin zu stärker regional
ausgerichteten Handelsnetzen, die sich an multimodalen Korridoren orientieren.
DP World baut integrierte Lösungen für See-, Schienen- und Straßentransporte
aus, die europäische Märkte mit den wichtigsten globalen Handelsrouten
verbinden. Das Netzwerk verbindet Europa mit dem Nahen Osten, dem indischen
Subkontinent, Südostasien, Afrika und den Amerikas. Küsten- und Zubringer-
Netzwerke stärken dabei die regionale Anbindung der Häfen und verbessern den
Zugang zu kleineren und nachgelagerten Märkten.
Über den Geschäftsbereich Marine Services unter der Leitung von Ganesh Raj,
Global COO von DP World, verbindet das Unternehmen inzwischen mehr als 200 Häfen
weltweit und unterstützt jährlich über 23.500 Schiffsabfahrten. Der
Geschäftsbereich Shipping Solutions wickelt zudem rund 6 Millionen TEU ab. Das
Unternehmen ist mit seiner Einheit Multimodal Solutions außerdem an 20
Standorten in 13 europäischen Ländern aktiv und verfügt über mehr als 100
Schienenverkehrsangebote sowie 14 Inlandterminals in Europa und im Vereinigten
Königreich.
Die kürzlich eingerichtete direkte Bahnverbindung zwischen Seebrügge und
Barcelona verbindet beispielsweise die Gateway-Häfen an der Nordsee mit den
Märkten am Mittelmeer. Damit können Verlader ihre Routen diversifizieren und
ihre Abhängigkeit von überlasteten Straßennetzen verringern. In Verbindung mit
dem globalen Netzwerk von Shipping Solutions, das mehr als 200 Häfen verbindet,
werden diese Kapazitäten zunehmend mit Schienen- und Straßennetzen im Inland
verzahnt. So entsteht ein nahtloserer, durchgängiger Warenverkehr entlang der
europäischen Korridore.
DP World investiert weiterhin in die Infrastruktur in Europa, unter anderem in
den Ausbau von Terminals und Kapazitäten im Vereinigten Königreich. Damit stärkt
das Unternehmen die Anbindung und unterstützt effizientere Warenströme zwischen
Häfen und Zielen im Inland. Diese Investitionen unterstreichen das anhaltende
Vertrauen in die Rolle Europas als zentraler Knotenpunkt des Welthandels,
während sich die Lieferketten weiterentwickeln.
Rashid Abdulla, MD und CEO von DP World Europe, sagt:?Europäische Lieferketten
stehen aufgrund zunehmender Überlastungen und sich wandelnder Handelsstrukturen
unter wachsendem Druck. Die Möglichkeit, maritime Dienstleistungen sowie
Schienen- und Straßentransporte zu integrierten Korridoren zu verbinden, wird
immer wichtiger. DP World unterstützt seine Kunden dabei, Zuverlässigkeit und
Effizienz zu gewährleisten, indem das Unternehmen flexiblere und besser
vernetzte Warenströme in Europa und darüber hinaus ermöglicht."
Beim Übergang von linearen Modellen zu miteinander vernetzten regionalen
Systemen gewinnt die korridorbasierte Logistik zunehmend an Bedeutung.
Unternehmen benötigen Verkehrsnetze, über die sich Waren flexibel zwischen
verschiedenen Verkehrsträgern transportieren lassen und dabei Zuverlässigkeit,
Transparenz und Geschwindigkeit gewährleisten. DP World reagiert darauf mit
einer stärkeren Integration seiner Häfen, Marine Services und Inlandlogistik -
durch den Ausbau von Zubringer-Netzwerken, die Verbesserung der Anbindung an das
Inland und eine stärkere Koordination entlang der gesamten Transportkette.
Der Geschäftsbereich Marine Services von DP World beleuchtet diese Entwicklungen
ausführlicher in seinem Whitepaper
(https://www.dpworld.com/en/insights/multimodal-transport-future-of-trade) A
$60.7 Billion Opportunity: Multimodal Transport and the Future of Global Trade
und untersucht darin, wie integrierte Verkehrsnetze den Handel auf regionalen
und globalen Märkten neu definieren.
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Weitere Informationen dazu, wie DP World den Welthandel neu gestaltet, finden
Sie auf unserer Website: www.dpworld.com (http://)
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Über DP World
DP World gestaltet die Zukunft des globalen Handels neu, um das Leben überall zu
verbessern. Mit einem Team von über 125.000 Mitarbeitern auf sechs Kontinenten
kombinieren wir globale Infrastruktur und lokale Expertise, um nahtlose
Lieferkettenlösungen bereitzustellen. Von Häfen und Terminals über Marine
Services bis hin zu Logistik und Technologie nutzen wir die Hebelwirkung von
Innovationen, um bessere Handelsrouten zu schaffen und Störungen vom Werk bis
zur Haustür des Kunden zu minimieren.
Das europäische Netzwerk von DP World umfasst mehr als 250 Standorte in über 30
Ländern, darunter Tiefseehäfen, Inlandterminals, Bahnknotenpunkte sowie
Lagerstandorte. Durch kontinuierliche Investitionen in Infrastruktur,
Technologie und Mitarbeiter sichern wir mehr als 26.000 Arbeitsplätze und
ermöglichen einen intelligenteren, schnelleren und widerstandsfähigeren Handel
in ganz Europa.
WE MAKE TRADE FLOW (WIR BRINGEN DEN HANDEL IN FLUSS)
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a606-9b6cb133abce
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