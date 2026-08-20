GNW-News: DP World: Europas Lieferketten richten sich neu aus - multimodale Korridore gewinnen an Dynamik

20.08.26 17:17 Uhr

^LONDON, Aug. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Angesichts zunehmender Störungen auf

wichtigen europäischen Handelsrouten unterstützt DP World seine Kunden dabei,

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ihre Warenströme aufrechtzuerhalten. Dafür verknüpft das Unternehmen See-,

Schienen- und Straßentransporte zu integrierten Netzwerken, die für

widerstandsfähige Lieferketten in Europa immer wichtiger werden.

Ob überlastete Häfen in Nordeuropa oder klimabedingte Beeinträchtigungen der

Binnenwasserstraßen: Unternehmen, die in Europa tätig sind oder den Kontinent

als Handelsdrehscheibe nutzen, stehen vor immer komplexeren Herausforderungen.

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Als Antwort darauf entstehen multimodale Korridore, die Lieferketten

widerstandsfähiger und flexibler machen.

Branchenprognosen zufolge wird der globale Markt für multimodalen Transport bis

2032 auf nahezu 160 Milliarden US-Dollar wachsen. Damit eröffnet sich eine

Wachstumschance von 60,7 Milliarden US-Dollar, die nicht zuletzt durch die

steigende Nachfrage in Europa nach flexibleren, transparenteren und

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zuverlässigeren Logistiknetzwerken getrieben wird.

Die europäischen Lieferketten befinden sich in einem grundlegenden strukturellen

Wandel. Unternehmen in der Eurozone setzen zunehmend auf?Friendshoring" und

beziehen Waren und Vorprodukte verstärkt aus politisch nahestehenden oder

geografisch näher gelegenen Märkten. Damit wollen sie Risiken reduzieren und

ihre Lieferketten widerstandsfähiger machen. Diese Entwicklung beschleunigt den

Wandel weg von linearen, weit verzweigten Lieferketten hin zu stärker regional

ausgerichteten Handelsnetzen, die sich an multimodalen Korridoren orientieren.

DP World baut integrierte Lösungen für See-, Schienen- und Straßentransporte

aus, die europäische Märkte mit den wichtigsten globalen Handelsrouten

verbinden. Das Netzwerk verbindet Europa mit dem Nahen Osten, dem indischen

Subkontinent, Südostasien, Afrika und den Amerikas. Küsten- und Zubringer-

Netzwerke stärken dabei die regionale Anbindung der Häfen und verbessern den

Zugang zu kleineren und nachgelagerten Märkten.

Über den Geschäftsbereich Marine Services unter der Leitung von Ganesh Raj,

Global COO von DP World, verbindet das Unternehmen inzwischen mehr als 200 Häfen

weltweit und unterstützt jährlich über 23.500 Schiffsabfahrten. Der

Geschäftsbereich Shipping Solutions wickelt zudem rund 6 Millionen TEU ab. Das

Unternehmen ist mit seiner Einheit Multimodal Solutions außerdem an 20

Standorten in 13 europäischen Ländern aktiv und verfügt über mehr als 100

Schienenverkehrsangebote sowie 14 Inlandterminals in Europa und im Vereinigten

Königreich.

Die kürzlich eingerichtete direkte Bahnverbindung zwischen Seebrügge und

Barcelona verbindet beispielsweise die Gateway-Häfen an der Nordsee mit den

Märkten am Mittelmeer. Damit können Verlader ihre Routen diversifizieren und

ihre Abhängigkeit von überlasteten Straßennetzen verringern. In Verbindung mit

dem globalen Netzwerk von Shipping Solutions, das mehr als 200 Häfen verbindet,

werden diese Kapazitäten zunehmend mit Schienen- und Straßennetzen im Inland

verzahnt. So entsteht ein nahtloserer, durchgängiger Warenverkehr entlang der

europäischen Korridore.

DP World investiert weiterhin in die Infrastruktur in Europa, unter anderem in

den Ausbau von Terminals und Kapazitäten im Vereinigten Königreich. Damit stärkt

das Unternehmen die Anbindung und unterstützt effizientere Warenströme zwischen

Häfen und Zielen im Inland. Diese Investitionen unterstreichen das anhaltende

Vertrauen in die Rolle Europas als zentraler Knotenpunkt des Welthandels,

während sich die Lieferketten weiterentwickeln.

Rashid Abdulla, MD und CEO von DP World Europe, sagt:?Europäische Lieferketten

stehen aufgrund zunehmender Überlastungen und sich wandelnder Handelsstrukturen

unter wachsendem Druck. Die Möglichkeit, maritime Dienstleistungen sowie

Schienen- und Straßentransporte zu integrierten Korridoren zu verbinden, wird

immer wichtiger. DP World unterstützt seine Kunden dabei, Zuverlässigkeit und

Effizienz zu gewährleisten, indem das Unternehmen flexiblere und besser

vernetzte Warenströme in Europa und darüber hinaus ermöglicht."

Beim Übergang von linearen Modellen zu miteinander vernetzten regionalen

Systemen gewinnt die korridorbasierte Logistik zunehmend an Bedeutung.

Unternehmen benötigen Verkehrsnetze, über die sich Waren flexibel zwischen

verschiedenen Verkehrsträgern transportieren lassen und dabei Zuverlässigkeit,

Transparenz und Geschwindigkeit gewährleisten. DP World reagiert darauf mit

einer stärkeren Integration seiner Häfen, Marine Services und Inlandlogistik -

durch den Ausbau von Zubringer-Netzwerken, die Verbesserung der Anbindung an das

Inland und eine stärkere Koordination entlang der gesamten Transportkette.

Der Geschäftsbereich Marine Services von DP World beleuchtet diese Entwicklungen

ausführlicher in seinem Whitepaper

(https://www.dpworld.com/en/insights/multimodal-transport-future-of-trade) A

$60.7 Billion Opportunity: Multimodal Transport and the Future of Global Trade

und untersucht darin, wie integrierte Verkehrsnetze den Handel auf regionalen

und globalen Märkten neu definieren.

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Weitere Informationen dazu, wie DP World den Welthandel neu gestaltet, finden

Sie auf unserer Website: www.dpworld.com (http://)

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:

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Über DP World

DP World gestaltet die Zukunft des globalen Handels neu, um das Leben überall zu

verbessern. Mit einem Team von über 125.000 Mitarbeitern auf sechs Kontinenten

kombinieren wir globale Infrastruktur und lokale Expertise, um nahtlose

Lieferkettenlösungen bereitzustellen. Von Häfen und Terminals über Marine

Services bis hin zu Logistik und Technologie nutzen wir die Hebelwirkung von

Innovationen, um bessere Handelsrouten zu schaffen und Störungen vom Werk bis

zur Haustür des Kunden zu minimieren.

Das europäische Netzwerk von DP World umfasst mehr als 250 Standorte in über 30

Ländern, darunter Tiefseehäfen, Inlandterminals, Bahnknotenpunkte sowie

Lagerstandorte. Durch kontinuierliche Investitionen in Infrastruktur,

Technologie und Mitarbeiter sichern wir mehr als 26.000 Arbeitsplätze und

ermöglichen einen intelligenteren, schnelleren und widerstandsfähigeren Handel

in ganz Europa.

WE MAKE TRADE FLOW (WIR BRINGEN DEN HANDEL IN FLUSS)

Ein Foto zu dieser Meldung ist verfügbar

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