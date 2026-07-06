GNW-News: DP World unterstreicht die wachsende Bedeutung der Türkei für Handelskorridore zwischen Europa und den Golfstaaten

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^ISTANBUL, July 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Immer mehr Unternehmen nutzen die

Türkei als Drehscheibe für Warenlieferungen in die Golfstaaten. Hintergrund sind

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geopolitische Unsicherheiten und anhaltende Störungen auf etablierten

Schifffahrtsrouten, die viele Unternehmen dazu veranlassen, ihre Lieferketten

breiter aufzustellen, wie DP World heute mitteilte. Damit festigt die Türkei

ihre Rolle als strategisches Handels- und Logistikdrehkreuz an der Schnittstelle

zwischen Europa, Asien und dem Nahen Osten.

Auf dem 5. Türkiye Maritime Summit in Istanbul erklärte Abdulla Al Hashmi,

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Global Chief Operating Officer, Parks & Economic Zones bei DP World, dass

Unternehmen zunehmend nach alternativen Transportkorridoren suchen, die

bestehende Seeverbindungen sinnvoll ergänzen und ihre Lieferketten

widerstandsfähiger machen. Die jüngsten Beeinträchtigungen wichtiger

Schifffahrtsrouten haben deutlich gemacht, wie entscheidend widerstandsfähige

und flexibel aufgestellte Lieferketten inzwischen sind. Deshalb setzen immer

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mehr Unternehmen auf eine Kombination aus See- und Landtransport, um

Transportzeiten zu verkürzen und ihre Lieferketten robuster zu gestalten.

?Wir verzeichnen einen deutlichen Anstieg des Frachtaufkommens, das über die

Türkei abgewickelt wird. Immer mehr Unternehmen nutzen das Land als

Transportkorridor, um Waren in die Golfstaaten zu bringen. Diese Entwicklung ist

branchenübergreifend zu beobachten und verläuft in beide Richtungen - sowohl von

Europa in die Golfregion als auch aus Fernost über die Türkei in weitere

Absatzmärkte", sagte Abdulla Al Hashmi.

DP World unterstützt bereits Kunden aus der Automobilindustrie sowie den

Konsumgüter- und Industriesektoren dabei, die Türkei verstärkt als Tor zu den

Märkten der Golfregion zu nutzen. Mit seinem integrierten multimodalen

Transportkorridor verbindet DP World See- und Straßentransporte und verkürzt die

Transitzeiten zwischen Europa und den Golfstaaten von rund 55 Tagen auf dem

Seeweg auf etwa 22 bis 29 Tage. Kunden erhalten damit eine deutlich schnellere

und zugleich widerstandsfähigere Transportlösung für zeitkritische Sendungen.

Laut Al Hashmi stärken die strategisch günstige Lage der Türkei sowie die

kontinuierlichen Investitionen in Häfen, Spedition, Straßengüterverkehr,

Schienenanbindungen und Logistikinfrastruktur die Position des Landes als eines

der wichtigsten Handelsdrehkreuze der Region.

?Die Türkei ist längst mehr als ein reines Transitland. Sie entwickelt sich zu

einem strategischen Logistikdrehkreuz, das Europa, Asien und die Golfregion

miteinander verbindet. Während Unternehmen ihre Lieferketten neu ausrichten,

bietet sich der Türkei die Chance, ihre Bedeutung als Drehscheibe des

Welthandels weiter auszubauen", fügte er hinzu.

DP World verfolgt das Ziel, in der Türkei ein ganzheitliches Logistik-Ökosystem

zu etablieren. Dafür werden Häfen, Spedition, Kontraktlogistik und multimodale

Transportlösungen zu einer durchgängigen End-to-End-Lieferkette zusammengeführt.

DP World hat mehr als 600 Millionen US-Dollar in der Türkei investiert und damit

eine der am stärksten integrierten Logistikplattformen des Landes aufgebaut. Mit

der Gründung von DP World Evyap im Jahr 2024 wurden die Terminals Yar?mca und

Körfez zusammengeführt. Dadurch entstand der größte Hafenbetrieb in der Region

Ostmarmara sowie der zweitgrößte Hafenbetrieb der Türkei. Gleichzeitig wurden

die Kapazitäten erweitert und die Anbindung des Landes an die regionalen und

internationalen Märkte weiter gestärkt.

Darüber hinaus war DP World der erste private Hafenbetreiber in der Türkei, der

sein Terminal durch eigene Investitionen an das nationale Schienennetz

angeschlossen hat. Über diese Anbindung ist die Türkei an den Baku-Tiflis-Kars-

Korridor sowie an das übergeordnete Netzwerk der Seidenstraße angebunden.

Zugleich verbindet DP World Evyap die Industrieregionen des Landes über eine

direkte Autobahnanbindung und die Bahnstrecke Istanbul-Ankara mit den

internationalen Märkten. Zusammen bilden diese Investitionen ein integriertes

Logistiknetzwerk, das schnellere Transport- und Verteilprozesse im Binnenland

ermöglicht, die Widerstandsfähigkeit der Lieferketten erhöht und die

Wettbewerbsfähigkeit der Türkei als Drehscheibe des internationalen Handels

weiter stärkt.

Um diesen Wandel im Welthandel zu unterstützen, wird DP World sein integriertes

Logistiknetzwerk in der Türkei weiter ausbauen, erklärte Al Hashmi. Ziel sei es,

Häfen, Spedition, Kontraktlogistik und multimodale Transportlösungen zu einem

nahtlosen End-to-End-Angebot entlang der gesamten Lieferkette zu verbinden.

?In Zeiten anhaltender Störungen werden leistungsfähige Verkehrs- und

Logistikverbindungen zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil, sagte er. In einem

von Unsicherheit geprägten Umfeld ist Integration eine wesentliche Stärke. Und

in einer Welt, deren Komplexität stetig zunimmt, bietet sich der Türkei die

Chance, ihre zentrale Rolle im globalen Warenverkehr weiter auszubauen. DP World

wird diesen Weg aktiv begleiten und unterstützen."

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Weitere Einblicke dazu, wie DP World den globalen Handel neu gestaltet, finden

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Über DP World

DP World gestaltet die Zukunft des globalen Handels neu, um die Lebensqualität

weltweit zu verbessern. Mit einem Team von über 125.000 Mitarbeitern auf sechs

Kontinenten verbinden wir globale Infrastruktur mit lokaler Expertise, um

nahtlose Lieferkettenlösungen anzubieten. Von Häfen und Terminals über Marine

Services bis hin zu Logistik und Technologie setzen wir auf Innovation, um den

Handel effizienter zu gestalten und Unterbrechungen entlang der gesamten

Lieferkette - von der Produktion bis zur Auslieferung an den Kunden - auf ein

Minimum zu reduzieren.

Das europäische Netzwerk von DP World umfasst mehr als 250 Standorte in über 30

Ländern, darunter Tiefseehäfen, Inlandterminals, Schienengüterverkehrszentren

und Lagerstandorte. Mit kontinuierlichen Investitionen in Infrastruktur,

Technologie und unsere Mitarbeiter sichern wir mehr als 26.000 Arbeitsplätze und

schaffen die Voraussetzungen für einen intelligenteren, schnelleren und

widerstandsfähigeren Warenverkehr in ganz Europa.

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