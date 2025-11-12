GNW-News: DP World wickelt 60 % der Avocado-Exporte Perus über den Hafen von Callao ab
^CALLAO, Peru, Nov. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- DP World
(http://www.dpworld.com) hat seine Position als führender Umschlagplatz für
peruanische Agrarexporte gefestigt und in der Saison 2025 60 % der Avocado-
Lieferungen des Landes über den Hafen von Callao abgewickelt. Zwischen Januar
und September wurden am South Pier Terminal von DP World 22.600 TEU Avocados
umgeschlagen, ein Rekordvolumen, das die Rolle von Callao als Perus wichtigstem
Exportzentrum für Frischwaren unterstreicht.
Insgesamt wickelte DP World Avocado-Exporte im Wert von 438,3 Millionen US-
Dollar (gemessen auf FOB-Basis) ab, was den größten Anteil der 736,8 Millionen
US-Dollar ausmacht, die während der Saison 2025 über Callao umgeschlagen wurden.
Peru hat seine Position als weltweit zweitgrößter Avocado-Exporteur hinter
Mexiko gefestigt, was auf die starke globale Nachfrage und zunehmend effiziente
Logistiknetzwerke zurückzuführen ist. Laut der Vereinigung der Produzenten und
Exporteure von Hass-Avocados aus Peru (https://prohass.com.pe/) (ProHass)
erreichten die nationalen Avocado-Exporte im Jahr 2025 690.000 Tonnen, was einem
Anstieg von 37 % gegenüber der vorangegangenen Saison entspricht.
Diese Leistung unterstreicht die strategische Bedeutung des Hafens von Callao
für den Erfolg Perus im Bereich der Agrarexporte. Im Jahr 2024 wurden insgesamt
32.400 TEU Avocados über Callao umgeschlagen, die Hälfte davon wurde von DP
World abgewickelt. Bis Ende September 2025 stieg der Umschlag auf 37.678 TEU,
wobei DP World den größten Anteil verwaltete.
Carlos Merino, CEO von DP World in Peru, Ecuador und Kolumbien, erklärte:?Diese
Leistung bestätigt erneut die führende Rolle von Callao als wichtiges
Logistikzentrum für den Export peruanischer Avocados in internationale Märkte.
Wir bei DP World sind stolz darauf, dazu beizutragen, dass dieses
symbolträchtige Produkt der peruanischen Landwirtschaft Verbraucher auf der
ganzen Welt effizient und sicher erreicht - wodurch die Wertschöpfungskette des
Agrarexports des Landes gestärkt und ein Beitrag zur nationalen
Wettbewerbsfähigkeit geleistet wird."
Die Hauptzielmärkte für peruanische Avocado-Exporte waren Europa (67,5 %),
gefolgt von Nordamerika (15,35 %), Südamerika (7,75 %), Asien (7,71 %),
Mittelamerika (1,28 %) und Afrika (0,40 %).
Ausweitung der Logistik für verderbliche Güter über den Seefrachtverkehr hinaus
Die Führungsposition von DP World in der Agrarlogistik erstreckt sich nun auch
auf den Luftfrachtbereich. Im vergangenen Monat koordinierte das Unternehmen
erfolgreich seine ersten speziellen Charterflüge
(https://www.globenewswire.com/news-release/2025/10/30/3177456/0/en/DP-World-
Delivers-400-Tons-of-Fresh-Peruvian-Blueberries-to-the-U-S.html), mit denen mehr
als 400 Tonnen frisch geerntete Blaubeeren von Chiclayo und Trujillo nach New
York transportiert wurden. Mit dieser Maßnahme erfolgte der Einstieg von DP
World in die Luftfrachtlogistik in Peru, wobei Kühlkettenlogistik, Spedition und
durchgängige Mehrwertdienste für Exporteure integriert wurden.
Mit einer fortschrittlichen Hafeninfrastruktur, digitalisierten Frachtabläufen
und spezialisierten Kühlkettenkapazitäten spielt DP World weiterhin eine
entscheidende Rolle bei der Anbindung peruanischer Produzenten an globale Märkte
und unterstützt damit das langfristige Wachstum und die Widerstandsfähigkeit der
Agrarwirtschaft des Landes.
Weitere Informationen darüber, wie DP World den globalen Handel neu gestaltet,
finden Sie auf unserer Website: www.dpworld.com (http://www.dpworld.com)
Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/414805b3-3826-4dae-a343-
7d7e07b197c9
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/26022dbc-
76dd-4874-838a-875f41983702
