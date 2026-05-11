GNW-News: Drei internationale Zertifizierungen für VIKPRO: Euromonitor bestätigt zweifache Marktführerschaft, ORIVO bescheinigt sechs Jahre fehlerfreie Qualität
^BARCELONA, Spanien, May 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die deutsche Marke für
medizinische Nährstoffe VIKPRO erhielt am 6. Mai im Rahmen der Vitafoods Europe
2026 drei renommierte Zertifizierungen der beiden maßgeblichen Organisationen
Euromonitor und ORIVO.
Marktposition:
Euromonitor zeichnete VIKPRO als?Führende Marke im Online-Vertrieb von
reduziertem Coenzym Q10" aus. Damit hat VIKPRO bereits im dritten Jahr in Folge
seine führende Marktposition in der Kategorie Coenzym Q10 behauptet. Außerdem
wurde das Unternehmen als?Führende Marke im Quercetin-Vertrieb in drei
aufeinanderfolgenden Jahren" ausgezeichnet. Dank deutscher Technologie und einer
zellulären Phospholipid-Transfer-Technologie behauptet VIKPRO seine
Führungsposition in zwei wichtigen Kategorien.
Qualitätsnachweis:
ORIVO ist eine weltweit führende Institution zur Verifizierung der
Produktherkunft. ORIVO hat VIKPRO in der Kategorie Krillöl die Zertifizierung
für?6 Jahre in Folge ohne Qualitätsmängel" verliehen. In den USA und der EU
liegt die Fälschungsrate bei Omega-3-Produkten bei etwa 37 %, in Asien bei rund
47 %. Im Gegensatz dazu hat VIKPRO sechs Jahre in Folge eine 100-prozentige
Konformität aufrechterhalten und damit eine lückenlose Qualitätssicherung unter
Beweis gestellt.
Wissenschaftlicher Kern:
VIKPRO ist fest im deutschen Modell der Zusammenarbeit zwischen Industrie,
Hochschulen und Forschung verankert. Prof. Nicole Teusch von der Universität
Düsseldorf fungiert als leitende wissenschaftliche Beraterin für die Entwicklung
der zellulären Phospholipid-Transfer-Technologie. Alle Produkte verfügen über
deutsche PZN-Nummern und unterliegen der Aufsicht des Bundesinstituts für
Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM).
Dirk Sachon, Geschäftsführer von VIKPRO, erklärte, dass die drei
Zertifizierungen ein Beleg für die konsequente Einhaltung deutscher Standards in
der medizinischen Ernährung seien. VIKPRO wird sein Engagement weiter ausbauen
und dabei deutsche Technologie sowie internationale Zertifizierungen als Maßstab
nutzen, um einen lückenlosen Kreislauf aus überprüfbarer Forschung,
rückverfolgbaren Rohstoffen und kontrollierbarer Qualität zu schaffen.
Unternehmen: VIKPRO
Website: https://www.vikbio.de
Kontakt: William Bayer
E-Mail: vikpro@vikbio.de
Ort: Barcelona
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