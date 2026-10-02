GNW-News: Dresser Utility Solutions unterzeichnet Vertrag zur Übernahme von RMG

02.10.26 15:19 Uhr

^HOUSTON, Oct. 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dresser Utility Solutions, ein

führender Anbieter von Infrastrukturtechnologien für den globalen Markt,

Werbung

darunter Lösungen für Messtechnik, Instrumentierung, Verbindungstechnik und

Reparatur sowie Druck- und Durchflussregelung für Wasser- und Gasversorger und

Industriekunden, hat eine Vereinbarung zur Übernahme der RMG Messtechnik GmbH,

einem weltweit tätigen Anbieter von Ultraschall-Gasmesstechnik, unterzeichnet.

RMG entwickelt und fertigt Hochdruck-Ultraschall-Gaszähler, Turbinenzähler,

Gaschromatographen, Durchflussrechner, Datenlogger und Kommunikationsgeräte

Werbung

sowie Gasmesstechnik. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 230

Mitarbeitende und ist sowohl in Europa als auch auf anderen internationalen

Märkten stark vertreten.

Mit der Übernahme erweitert Dresser sein Produktportfolio im Bereich der

Gasmesstechnik und kann seinen Kunden künftig ein noch breiteres Angebot an

Produkten und Lösungen bieten. Die Technologie und das Know-how von RMG ergänzen

Werbung

das bestehende Messportfolio von Dresser. Damit vereinen sich zwei Unternehmen

mit langjähriger Tradition und umfassender Erfahrung in der Gasmesstechnik.

David Evans, President und CEO von Dresser Utility Solutions, erklärte:?RMG

bringt umfassende technische Expertise, ein starkes Portfolio an

Gasmesstechnologien und eine lange Tradition in der Betreuung von Kunden

weltweit mit. Durch die Bündelung der Stärken unserer beiden Unternehmen können

wir unseren Kunden ein noch breiteres Spektrum an Lösungen anbieten und zugleich

neue Wachstumschancen erschließen. Wir freuen uns darauf, das RMG-Team nach

Abschluss der Transaktion bei Dresser willkommen zu heißen."

RMG hat seinen Hauptsitz in Butzbach, Deutschland, und unterhält weitere

Standorte in Deutschland sowie Niederlassungen in den Vereinigten Staaten,

Indien, China, Dubai und Österreich.

Thorsten Dietz, CEO von RMG, erklärte:?RMG und Dresser sind seit Jahrzehnten in

der Erdgasbranche tätig. Wir freuen uns sehr darauf, künftig zusammenzuarbeiten

und unsere Kunden mit führenden Messlösungen zu unterstützen."

Die Transaktion wird voraussichtlich nach Erhalt der üblichen behördlichen

Genehmigungen und der Erfüllung weiterer marktüblicher Abschlussbedingungen

abgeschlossen. Bis zum Abschluss der Transaktion werden Dresser und RMG

weiterhin als getrennte und unabhängige Unternehmen tätig sein.

Über Dresser Utility Solutions

Mit mehr als einem Jahrhundert Erfahrung in der Entwicklung innovativer Lösungen

ist Dresser Utility Solutions ein etablierter Marktführer für sichere und

zuverlässige Infrastrukturtechnologien, die Versorgungsunternehmen weltweit

unterstützen. Das Unternehmen setzt sich kontinuierlich dafür ein, die

Versorgungsinfrastruktur zu stärken und zu modernisieren. So erhalten Kunden

leistungsstarke Technologien, die einen sicheren Betrieb gewährleisten,

Emissionen und Produktverluste reduzieren und die Betriebskosten senken. Das

Portfolio von Dresser umfasst Gasmesstechnik, digitale Messgeräte und Software,

Lösungen zur Druck- und Durchflussregelung sowie Produkte zur Instandsetzung von

Gas- und Wasserinfrastrukturen. Zusammen decken diese Lösungen den gesamten

Lebenszyklus der Versorgungsinfrastruktur ab - von Messung und Steuerung bis hin

zu Reparatur und Wartung. Weitere Informationen finden Sie unter

dresserutility.com.

Über RMG

RMG ist ein weltweit tätiger Anbieter von Gasmesstechnik, darunter Ultraschall-

und Turbinengaszähler, Gaschromatographen, Durchflussrechner, Datenlogger und

Kommunikationsgeräte sowie Gasmesstechnik. Mit mehr als 100 Jahren Erfahrung hat

sich RMG einen hervorragenden Ruf für Qualität, Innovation und technisches

Fachwissen erarbeitet. RMG hat seinen Hauptsitz in Butzbach, Deutschland, und

verfügt über Standorte sowie Vertriebs- und Servicepartner weltweit. Das

Unternehmen unterstützt seine Kunden mit bewährten Technologien und umfassender

Fachkompetenz bei einer Vielzahl von Anwendungen im Bereich der Gasmessung.

Weitere Informationen finden Sie unter rmg.com.

MEDIENKONTAKT:

Für Dresser Utility:

Leigh Ramirez

Marketingkommunikation

leigh.ramirez@dresserutility.comÂ°