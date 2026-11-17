GNW-News: EAACI fordert Berücksichtigung von Allergien und Gesundheit der Atemwege bei Klimaschutzmaßnahmen bei der COP31
^ZÜRICH, Schweiz, Nov. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die European Academy of
Allergy and Clinical Immunology (EAACI) wird das Thema Allergien und
Atemwegsgesundheit auf die Tagesordnung der COP31 setzen und sich für
klimapolitische Maßnahmen einsetzen, die Patienten besser schützen und
Ungleichheiten beseitigen.
Längere Pollensaisons, Waldbrände und Luftverschmutzung verdeutlichen, wie eng
Umweltbedingungen und die Gesundheit der Atemwege miteinander verbunden sind.
Für Menschen, die mit Allergien und Atemwegserkrankungen leben, hat der
Klimaschutz Auswirkungen auf ihren Alltag.
Die Beteiligung der EAACI spiegelt ihr Engagement für Vision Zero wider: eine
Zukunft, die frei von den Belastungen durch Allergien und Asthma ist. Um dieses
Ziel zu erreichen, sind wissenschaftliche Fortschritte und eine wirksame
Gesundheitsversorgung ebenso erforderlich wie Präventionsmaßnahmen und
politische Strategien, die ein gesünderes Umfeld fördern.
Im Rahmen ihres Symposiums mit dem Titel?How the Implementation of the Paris
Agreement Integrates Health Concerns - The Case of Allergic and Respiratory
Diseases" wird die EAACI untersuchen, ob nationale Klimaschutzverpflichtungen
und Anpassungspläne dieser gesundheitlichen Belastung angemessen Rechnung
tragen.
Im Rahmen der Diskussion werden wissenschaftliche Erkenntnisse erörtert, Lücken
in der Politik aufgezeigt und praktische Empfehlungen zur Einbeziehung von
Gesundheitsaspekten in den Klimaschutz geprüft. Besonderes Augenmerk wird auf
Ungleichheiten hinsichtlich der Umweltbelastung und des Zugangs zur
Gesundheitsversorgung gelegt.
Für die EAACI bietet dieser Dialog die Gelegenheit, die Forschung mit
Entscheidungen zu verknüpfen, die sich auf die öffentliche Gesundheit auswirken.
Die Einbeziehung von Fachwissen zu Allergien und Atemwegserkrankungen in
Klimadiskussionen kann dazu beitragen, dass die Bedürfnisse der Patienten in die
Politik einfließen und dass Prävention zu einer sektorübergreifenden Priorität
wird.
Im Rahmen des Symposiums werden auch Beiträge von Interessengruppen eingeholt,
um den kontinuierlichen Dialog zwischen Wissenschaftlern, Fachkräften im
Gesundheitswesen, politischen Entscheidungsträgern und den Communities zu
fördern.
Mit Mohamed Shamji, Maria Torres und Isabella Annesi-Maesano sowie Mitwirkenden
aus den Bereichen Gesundheits- und Klimapolitik:
* Datum: Dienstag, 17. November 2026
* Zeit: 11:30-12:30 Uhr (Ortszeit Antalya) / 09:30-10:30 Uhr MEZ
* Veranstaltungsort: Pavillon der Frankophonie, Antalya, Türkei
* Sprache: Französisch/Englisch
* Online: Live-Übertragung über die Event-Seite
Sehen Sie sich das Programm an und nutzen Sie den Live-Stream
(https://epavillonclimatique.francophonie.org/en/programmes/cdp31-antalya-
2026/atelier-sur-mettre-en-oeuvre-l-accord-de-paris-pour-la-sante-le-cas-des-
maladies-allergiques-et-respiratoires-how-the-implementation-of-the-paris-agre)
Über die EAACI
Die EAACI fördert die Allergologie und klinische Immunologie durch Forschung,
Ausbildung, Zusammenarbeit und Interessenvertretung und setzt sich dafür ein,
die Lebensqualität von Menschen zu verbessern, die von allergischen und
immunologischen Erkrankungen betroffen sind.
Medienanfragen: communications@eaaci.org (mailto:communications@eaaci.org)
Â°