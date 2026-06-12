GNW-News: EAACI fordert eine Zukunft im Sinne von "Vision Zero", frei von Allergien und Asthma

^ZÜRICH, June 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Da allergische Erkrankungen weiterhin

Hunderte Millionen Menschen weltweit betreffen und die Gesundheitssysteme

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zunehmend belasten, fordert die European Academy of Allergy and Clinical

Immunology (EAACI) ein neues Ziel für die globale Gesundheit:?Vision Zero" -

eine Zukunft ohne die Belastung durch Allergien und Asthma.

Diese Vision wird das zentrale Thema des EAACI-Jahreskongresses 2026 sein, der

vom 12. bis 15. Juni 2026 in Istanbul (Türkei) stattfindet. Dort werden sich

Tausende von Klinikern, Forschern und Fachkräften aus dem Gesundheitswesen

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versammeln, um die neuesten wissenschaftlichen Fortschritte und die Zukunft der

Allergie- und Asthmabehandlung zu erörtern.

Anstatt allergische und Atemwegserkrankungen als unvermeidbare und zunehmende

Herausforderung für die öffentliche Gesundheit hinzunehmen, ist die EAACI der

Ansicht, dass wissenschaftliche Innovationen, Präventionsstrategien und

koordinierte politische Maßnahmen deren Auswirkungen auf Einzelpersonen,

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Familien und Gesellschaften erheblich verringern können.

?Vision Zero spiegelt unsere Entschlossenheit wider, über die Behandlung von

Krankheiten hinauszugehen und uns der Prävention sowie der Verringerung der

Krankheitslast zuzuwenden", so María Torres, Präsidentin der EAACI.?Der

wissenschaftliche Fortschritt, den wir heute erleben, gibt uns Anlass, ehrgeizig

zu sein. Durch die Zusammenarbeit zwischen Forschung, klinischer Praxis und dem

öffentlichen Gesundheitswesen können wir auf eine Zukunft hinarbeiten, in der

Allergien und Asthma das Leben von Millionen Menschen nicht mehr einschränken."

Der Kongress wird aktuelle Forschungsergebnisse und klinische Entwicklungen in

den Bereichen Immuntherapie, Umwelt- und genetische Faktoren, digitale

Gesundheitstechnologien, Präzisionsmedizin und präventive Ansätze vorstellen. Im

Mittelpunkt der Diskussionen stehen zudem die gesundheitliche Chancengleichheit

und die Notwendigkeit, dafür zu sorgen, dass Fortschritte in der Allergie- und

Asthmabehandlung Patienten weltweit zugänglich sind.

Allergische Erkrankungen gehören weltweit zu den häufigsten chronischen

Erkrankungen, wobei ihre Prävalenz in vielen Regionen weiter zunimmt. Die

Belastung geht über das Gesundheitswesen hinaus und wirkt sich auf Bildung,

Produktivität, Lebensqualität und psychisches Wohlbefinden aus. Vor diesem

Hintergrund zielt die?Vision Zero"-Initiative der EAACI darauf ab, ein

langfristiges Denken darüber anzuregen, was möglich ist, wenn wissenschaftliche

Erkenntnisse mit einer wirksamen Umsetzung und politischer Unterstützung

einhergehen.

?Das Konzept von Vision Zero fordert uns heraus, anders zu denken", so André

Moreira, Vice President of Congresses der EAACI.?Es regt die Allergie-Fachwelt

dazu an, sich nicht nur auf die Behandlung von Krankheiten zu konzentrieren,

sondern auch auf deren Prävention, die Minderung ihrer Auswirkungen und die

Schaffung gesünderer Lebensumfelder für künftige Generationen."

Istanbul, das an der Schnittstelle zwischen Europa und Asien liegt, bietet den

perfekten Rahmen für internationale Zusammenarbeit und Wissensaustausch. Der

Kongress soll Experten aus aller Welt zusammenbringen, um die Fortschritte auf

dem Weg zu einer Zukunft zu beschleunigen, in der die Belastung durch Allergien

und Asthma deutlich verringert wird.

Über die EAACI

Die European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) ist die führende

Fachorganisation, die sich für Exzellenz in Allergie und Immunologie einsetzt.

Die EAACI setzt sich durch Forschung, Aufklärung, Interessenvertretung und die

Förderung einer hochwertigen Patientenversorgung für die Verbesserung der

Gesundheit von Menschen ein, die von allergischen Erkrankungen betroffen sind.

Medienkontakt: communications@eaaci.org (mailto:communications@eaaci.org)

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