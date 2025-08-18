GNW-News: EAACI startet globale Aufklärungskampagne zu Antibiotikaallergien auf dem EAACI-Kongress 2025 (EAACI Congress 2025)
^ZÜRICH, Aug. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die EAACI hat im Rahmen ihres
Kongresses 2025 in Glasgow ihre Aufklärungskampagne zum Thema
Antibiotikaallergien gestartet. Die Initiative ist der Beginn einer weltweiten
Kampagne gegen falsche Kennzeichnung und deren Zusammenhang mit
Antibiotikaresistenzen (AMR).
Ein weltweiter Aufruf zum Handeln
Die falsche Kennzeichnung von Antibiotika-Allergien betrifft Millionen Menschen
weltweit. Ungenaue Kennzeichnungen führen dazu, dass Erstlinienbehandlungen
vermieden und Zweitlinienantibiotika übermäßig eingesetzt werden, was die AMR
begünstigt. Die EAACI fordert alle Stakeholder auf, eine genaue Diagnose und
einen verantwortungsvollen Einsatz von Antibiotika sicherzustellen.
?Wir starten eine Bewegung - nicht nur eine Momentaufnahme", erklärte Maria
Torres, Präsidentin der EAACI.?Zu viele Leben werden durch unbestätigte
Allergiehinweise beeinträchtigt, die die Behandlungsmöglichkeiten einschränken
und die Gesundheitsergebnisse verschlechtern. Diese Kampagne schafft Impulse, um
Kennzeichnungen zu korrigieren, die Sicherheit zu verbessern und Antibiotika für
künftige Generationen zu erhalten. Beschriftungen zu korrigieren bedeutet, Leben
zu retten - jetzt und in Zukunft."
Die Ziele der Kampagne:
* Sensibilisierung für die Gefahren falscher Angaben zu Antibiotikaallergien
* Stärken der Patienten und des medizinischen Fachpersonals mit Tools und
Schulungen
* Förderung evidenzbasierter Protokolle zur Allergieuntersuchung
* Förderung einer rationalen Verschreibung von Antibiotika zum Schutz der
langfristigen Wirksamkeit
Barrieren überwinden
Viele Patienten tragen veraltete, nicht verifizierte oder selbst erstellte
Allergiehinweise bei sich, was die Behandlungsmöglichkeiten einschränkt und das
Risiko erhöht. Die Kampagne befasst sich mit diesen Themen durch Aufklärung,
Schulungen und Interessenvertretung.
Ressourcen für Veränderungen
Ein zentraler Bestandteil der Kampagne ist ein kurzes Informationsvideo, in dem
Antibiotikaallergien erklärt werden und dargelegt wird, warum korrekte
Kennzeichnungen wichtig sind. Das Werbekit 2025 enthält Instrumente, mit denen
die Kampagne auf allen Plattformen verstärkt werden kann.
Werden Sie Teil der Bewegung
Die Kampagne wurde unter dem Motto?Correct Labels, Better Lives" (Korrekte
Kennzeichnungen, besseres Leben) ins Leben gerufen und lädt Fachleute,
Pädagogen, Institutionen und Einzelpersonen dazu ein, sich den weltweiten
Bemühungen zur Sensibilisierung anzuschließen. Gemeinsam können wir die
Wirksamkeit von Antibiotika schützen.
Entdecken Sie die Kampagne und laden Sie Ressourcen herunter:
https://eaaci.org/eaaci-antibiotic-allergy-awareness-campaign/
Über die EAACI
Die Europäische Akademie für Allergien und klinische Immunologie (The European
Academy of Allergy and Clinical Immunology, EAACI) ist Europas größter
Berufsverband in diesem Bereich und engagiert sich für die Förderung der
Forschung und Versorgung von Menschen, die von allergischen Erkrankungen
betroffen sind.
Erfahren Sie mehr: https://eaaci.org (https://eaaci.org/)
Kontakt: communications@eaaci.org | +41 44 205 55 33
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f2d7cd4b-
652b-4207-9c07-315528446450
