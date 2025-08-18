GNW-News: EAACI startet globale Aufklärungskampagne zu Antibiotikaallergien auf dem EAACI-Kongress 2025 (EAACI Congress 2025)

^ZÜRICH, Aug. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die EAACI hat im Rahmen ihres

Kongresses 2025 in Glasgow ihre Aufklärungskampagne zum Thema

Antibiotikaallergien gestartet. Die Initiative ist der Beginn einer weltweiten

Kampagne gegen falsche Kennzeichnung und deren Zusammenhang mit

Antibiotikaresistenzen (AMR).

Ein weltweiter Aufruf zum Handeln

Die falsche Kennzeichnung von Antibiotika-Allergien betrifft Millionen Menschen

weltweit. Ungenaue Kennzeichnungen führen dazu, dass Erstlinienbehandlungen

vermieden und Zweitlinienantibiotika übermäßig eingesetzt werden, was die AMR

begünstigt. Die EAACI fordert alle Stakeholder auf, eine genaue Diagnose und

einen verantwortungsvollen Einsatz von Antibiotika sicherzustellen.

?Wir starten eine Bewegung - nicht nur eine Momentaufnahme", erklärte Maria

Torres, Präsidentin der EAACI.?Zu viele Leben werden durch unbestätigte

Allergiehinweise beeinträchtigt, die die Behandlungsmöglichkeiten einschränken

und die Gesundheitsergebnisse verschlechtern. Diese Kampagne schafft Impulse, um

Kennzeichnungen zu korrigieren, die Sicherheit zu verbessern und Antibiotika für

künftige Generationen zu erhalten. Beschriftungen zu korrigieren bedeutet, Leben

zu retten - jetzt und in Zukunft."

Die Ziele der Kampagne:

* Sensibilisierung für die Gefahren falscher Angaben zu Antibiotikaallergien

* Stärken der Patienten und des medizinischen Fachpersonals mit Tools und

Schulungen

* Förderung evidenzbasierter Protokolle zur Allergieuntersuchung

* Förderung einer rationalen Verschreibung von Antibiotika zum Schutz der

langfristigen Wirksamkeit

Barrieren überwinden

Viele Patienten tragen veraltete, nicht verifizierte oder selbst erstellte

Allergiehinweise bei sich, was die Behandlungsmöglichkeiten einschränkt und das

Risiko erhöht. Die Kampagne befasst sich mit diesen Themen durch Aufklärung,

Schulungen und Interessenvertretung.

Ressourcen für Veränderungen

Ein zentraler Bestandteil der Kampagne ist ein kurzes Informationsvideo, in dem

Antibiotikaallergien erklärt werden und dargelegt wird, warum korrekte

Kennzeichnungen wichtig sind. Das Werbekit 2025 enthält Instrumente, mit denen

die Kampagne auf allen Plattformen verstärkt werden kann.

Werden Sie Teil der Bewegung

Die Kampagne wurde unter dem Motto?Correct Labels, Better Lives" (Korrekte

Kennzeichnungen, besseres Leben) ins Leben gerufen und lädt Fachleute,

Pädagogen, Institutionen und Einzelpersonen dazu ein, sich den weltweiten

Bemühungen zur Sensibilisierung anzuschließen. Gemeinsam können wir die

Wirksamkeit von Antibiotika schützen.

Entdecken Sie die Kampagne und laden Sie Ressourcen herunter:

https://eaaci.org/eaaci-antibiotic-allergy-awareness-campaign/

Über die EAACI

Die Europäische Akademie für Allergien und klinische Immunologie (The European

Academy of Allergy and Clinical Immunology, EAACI) ist Europas größter

Berufsverband in diesem Bereich und engagiert sich für die Förderung der

Forschung und Versorgung von Menschen, die von allergischen Erkrankungen

betroffen sind.

Erfahren Sie mehr: https://eaaci.org (https://eaaci.org/)

Kontakt: communications@eaaci.org | +41 44 205 55 33

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f2d7cd4b-

652b-4207-9c07-315528446450

