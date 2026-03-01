GNW-News: EarthDaily erfüllt die Anforderungen für CEOS Analysis Ready Data (CEOS-ARD)

^VANCOUVER, British Columbia und NEW YORK, March 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

EarthDaily gab heute bekannt, dass seine Datenprodukte die CEOS Analysis Ready

Data (CEOS-ARD) (https://ceos.org/ard/)-Konformität erreicht haben, einen

weltweit anerkannten Standard, der vom Committee on Earth Observation Satellites

(CEOS) festgelegt wurde.

Die CEOS-ARD-Konformität bestätigt, dass die Daten von EarthDaily den strengen

internationalen Anforderungen hinsichtlich radiometrischer Kalibrierung und

geometrischer Korrekturverfahren, Vollständigkeit der Metadaten sowie

Interoperabilität über Zeiträume und Datensätze hinweg entsprechen und somit

eine sofortige quantitative Analyse mit minimalem zusätzlichem

Bearbeitungsaufwand seitens der Nutzer ermöglichen.

Es ist von Bedeutung, dass EarthDaily die CEOS-ARD-Konformität bereits vor der

vollständigen kommerziellen Verfügbarkeit seiner gesamten Konstellation erreicht

hat, was für ein kommerzielles Erdbeobachtungssystem ein seltener Meilenstein

ist.

?Diese Leistung bestätigt die wissenschaftliche Grundlage unserer Daten",

erklärte Don Osborne, Chief Executive Officer von EarthDaily.?Wir haben die

EarthDaily-Konstellation zunächst als Messsystem entwickelt. Die tägliche

Berichterstattung ist nur dann von Bedeutung, wenn die Daten über einen längeren

Zeitraum hinweg stabil, vergleichbar und vertrauenswürdig sind. Die CEOS-ARD-

Konformität bestätigt, dass wir wissenschaftlich fundierte Daten in

kommerziellem Umfang bereitstellen."

CEOS-Analyse-Ready-Datenstandards sind für die Interoperabilität

wissenschaftlicher Missionen von Bedeutung und umfassen eine Reihe öffentlicher

Regierungsmissionen, darunter Sentinel- und Landsat-Produkte. Das Framework

wurde entwickelt, um eine anhaltende Herausforderung in der Erdbeobachtung

anzugehen: Angesichts des weltweit wachsenden Datenvolumens fehlt es den Nutzern

häufig an der erforderlichen Infrastruktur und dem Fachwissen, um Rohbilder für

wissenschaftliche und operative Anwendungen zu verarbeiten. Die systematische

Bereitstellung von CEOS-ARD reduziert diese Belastung und unterstützt eine

effektivere Entscheidungsfindung.

Die Architektur von EarthDaily wurde bewusst so konzipiert, dass die Kontinuität

mit etablierten wissenschaftlichen Archiven gewährleistet ist. Sein

radiometrischer Kalibrierungsansatz, seine spektrale Konfiguration und seine

geometrischen Korrekturstandards ermöglichen die Vergleichbarkeit und

Kompatibilität mit Landsat- und Sentinel-Datensätzen. Dieses Design ermöglicht

es Benutzern, EarthDaily-Daten nahtlos in bestehende Zeitreihenanalysen zu

integrieren und gleichzeitig von einer verbesserten spektralen Vielfalt und

täglichen Wiederholungsraten zu profitieren.

Die von EarthDaily bereitgestellten Compliance-Signale:

* Radiometrische und geometrische Korrektur auf wissenschaftlichem Niveau

* Interoperable Datensätze, strukturiert für eine zuverlässige

Zeitreihenanalyse

* Sofortige Einsatzbereitschaft für erweiterte Analysen und KI-Workflows

* Reduzierter Aufwand bei der Vorverarbeitung und verbesserte Zuverlässigkeit

der Analyse

Die EarthDaily-Konstellation wurde von Anfang an auf Messintegrität ausgelegt.

Wie in einem kürzlich erschienenen Artikel von SpaceNews

(https://spacenews.com/engineering-behind-earthdaily-solving-for-global-daily-

coverage-scientific-quality-and-high-spectral-diversity/) über die Entwicklung

und die Leistung des Systems im Orbit hervorgehoben wurde, umfasst die

EarthDaily-Konstellation:

* Strenge radiometrische Kalibrierung

* Thermische Charakterisierung für spektrale Stabilität

* Gleichzeitige Erfassung über 22 Spektralbänder

* Konsistente lokale Erfassungszeitpunkte

* Architektur, die auf Interoperabilität mit Landsat- und Sentinel-Archiven

ausgerichtet ist

Diese Gestaltungsprinzipien gewährleisten, dass die Daten von EarthDaily

weltweit konsistent und wissenschaftlich zuverlässig sind, um langfristige

Veränderungen zu erkennen.

Mit dem Start von sechs weiteren Satelliten im Mai und der fortgesetzten

Erweiterung im Laufe dieses Jahres wird die EarthDaily-Konstellation im Sommer

2026 den kommerziellen Betrieb aufnehmen und täglich eine konsistente globale

Abdeckung liefern, die durch CEOS-ARD-konforme wissenschaftliche Daten

unterstützt wird.

Dieser Meilenstein festigt die Position von EarthDaily als kommerzieller

Anbieter, der wissenschaftliche Genauigkeit mit einer skalierbaren, KI-fähigen

Erdbeobachtungsinfrastruktur verbindet.

Über EarthDaily

EarthDaily ist ein weltweit tätiges Erdbeobachtungsunternehmen, das sich auf die

Bereitstellung wissenschaftlicher Daten und Analysen für die Erkennung von

Veränderungen in großen Gebieten und für entscheidungsorientierte Informationen

spezialisiert hat. Mit der bevorstehenden Einführung der EarthDaily-

Konstellation schafft das Unternehmen eine Grundlage für tägliche, weltweit

konsistente Erdbeobachtungsdaten, um Regierungen und Unternehmen zu

unterstützen, die in komplexen, hochwirksamen Umgebungen tätig sind.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte earthdaily.com

(http://earthdaily.com/) und folgen Sie EarthDaily auf LinkedIn (@EarthDaily)

und X (@EarthDailyA).

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a00964c1-

54f3-418d-800e-2c09394a2aa3

Ansprechpartner

Tanya Cross

Vice President, Global Marketing and Communications

EarthDaily

tanya.cross@earthdaily.com

Alliance Advisors IR

EarthDailyPR@allianceadvisors.comÂ°