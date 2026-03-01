GNW-News: EarthDaily erfüllt die Anforderungen für CEOS Analysis Ready Data (CEOS-ARD)
EarthDaily gab heute bekannt, dass seine Datenprodukte die CEOS Analysis Ready
Data (CEOS-ARD) (https://ceos.org/ard/)-Konformität erreicht haben, einen
weltweit anerkannten Standard, der vom Committee on Earth Observation Satellites
(CEOS) festgelegt wurde.
Die CEOS-ARD-Konformität bestätigt, dass die Daten von EarthDaily den strengen
internationalen Anforderungen hinsichtlich radiometrischer Kalibrierung und
geometrischer Korrekturverfahren, Vollständigkeit der Metadaten sowie
Interoperabilität über Zeiträume und Datensätze hinweg entsprechen und somit
eine sofortige quantitative Analyse mit minimalem zusätzlichem
Bearbeitungsaufwand seitens der Nutzer ermöglichen.
Es ist von Bedeutung, dass EarthDaily die CEOS-ARD-Konformität bereits vor der
vollständigen kommerziellen Verfügbarkeit seiner gesamten Konstellation erreicht
hat, was für ein kommerzielles Erdbeobachtungssystem ein seltener Meilenstein
ist.
?Diese Leistung bestätigt die wissenschaftliche Grundlage unserer Daten",
erklärte Don Osborne, Chief Executive Officer von EarthDaily.?Wir haben die
EarthDaily-Konstellation zunächst als Messsystem entwickelt. Die tägliche
Berichterstattung ist nur dann von Bedeutung, wenn die Daten über einen längeren
Zeitraum hinweg stabil, vergleichbar und vertrauenswürdig sind. Die CEOS-ARD-
Konformität bestätigt, dass wir wissenschaftlich fundierte Daten in
kommerziellem Umfang bereitstellen."
CEOS-Analyse-Ready-Datenstandards sind für die Interoperabilität
wissenschaftlicher Missionen von Bedeutung und umfassen eine Reihe öffentlicher
Regierungsmissionen, darunter Sentinel- und Landsat-Produkte. Das Framework
wurde entwickelt, um eine anhaltende Herausforderung in der Erdbeobachtung
anzugehen: Angesichts des weltweit wachsenden Datenvolumens fehlt es den Nutzern
häufig an der erforderlichen Infrastruktur und dem Fachwissen, um Rohbilder für
wissenschaftliche und operative Anwendungen zu verarbeiten. Die systematische
Bereitstellung von CEOS-ARD reduziert diese Belastung und unterstützt eine
effektivere Entscheidungsfindung.
Die Architektur von EarthDaily wurde bewusst so konzipiert, dass die Kontinuität
mit etablierten wissenschaftlichen Archiven gewährleistet ist. Sein
radiometrischer Kalibrierungsansatz, seine spektrale Konfiguration und seine
geometrischen Korrekturstandards ermöglichen die Vergleichbarkeit und
Kompatibilität mit Landsat- und Sentinel-Datensätzen. Dieses Design ermöglicht
es Benutzern, EarthDaily-Daten nahtlos in bestehende Zeitreihenanalysen zu
integrieren und gleichzeitig von einer verbesserten spektralen Vielfalt und
täglichen Wiederholungsraten zu profitieren.
Die von EarthDaily bereitgestellten Compliance-Signale:
* Radiometrische und geometrische Korrektur auf wissenschaftlichem Niveau
* Interoperable Datensätze, strukturiert für eine zuverlässige
Zeitreihenanalyse
* Sofortige Einsatzbereitschaft für erweiterte Analysen und KI-Workflows
* Reduzierter Aufwand bei der Vorverarbeitung und verbesserte Zuverlässigkeit
der Analyse
Die EarthDaily-Konstellation wurde von Anfang an auf Messintegrität ausgelegt.
Wie in einem kürzlich erschienenen Artikel von SpaceNews
(https://spacenews.com/engineering-behind-earthdaily-solving-for-global-daily-
coverage-scientific-quality-and-high-spectral-diversity/) über die Entwicklung
und die Leistung des Systems im Orbit hervorgehoben wurde, umfasst die
EarthDaily-Konstellation:
* Strenge radiometrische Kalibrierung
* Thermische Charakterisierung für spektrale Stabilität
* Gleichzeitige Erfassung über 22 Spektralbänder
* Konsistente lokale Erfassungszeitpunkte
* Architektur, die auf Interoperabilität mit Landsat- und Sentinel-Archiven
ausgerichtet ist
Diese Gestaltungsprinzipien gewährleisten, dass die Daten von EarthDaily
weltweit konsistent und wissenschaftlich zuverlässig sind, um langfristige
Veränderungen zu erkennen.
Mit dem Start von sechs weiteren Satelliten im Mai und der fortgesetzten
Erweiterung im Laufe dieses Jahres wird die EarthDaily-Konstellation im Sommer
2026 den kommerziellen Betrieb aufnehmen und täglich eine konsistente globale
Abdeckung liefern, die durch CEOS-ARD-konforme wissenschaftliche Daten
unterstützt wird.
Dieser Meilenstein festigt die Position von EarthDaily als kommerzieller
Anbieter, der wissenschaftliche Genauigkeit mit einer skalierbaren, KI-fähigen
Erdbeobachtungsinfrastruktur verbindet.
Über EarthDaily
EarthDaily ist ein weltweit tätiges Erdbeobachtungsunternehmen, das sich auf die
Bereitstellung wissenschaftlicher Daten und Analysen für die Erkennung von
Veränderungen in großen Gebieten und für entscheidungsorientierte Informationen
spezialisiert hat. Mit der bevorstehenden Einführung der EarthDaily-
Konstellation schafft das Unternehmen eine Grundlage für tägliche, weltweit
konsistente Erdbeobachtungsdaten, um Regierungen und Unternehmen zu
unterstützen, die in komplexen, hochwirksamen Umgebungen tätig sind.
