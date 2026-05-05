GNW-News: EarthDaily erhält Auftrag des National Reconnaissance Office (NRO) zur kommerziellen optischen Erdbeobachtung
^MAPLE GROVE, Minnesota, May 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- EarthDaily Analytics
(EarthDaily) gab heute bekannt, dass das Unternehmen vom US-amerikanischen
National Reconnaissance Office (NRO) ausgewählt wurde, um im Rahmen des
Programms?Strategic Commercial Enhancements (SCE) Commercial Solutions Opening
(CSO)" den Einsatz kommerzieller multispektraler Erdbeobachtungsdaten zu
unterstützen. Der Auftrag im Wert von 1,2 Millionen Dollar unterstreicht die
zunehmende Bedeutung kommerzieller Anbieter bei der Unterstützung der Aufgaben
der US-Regierung.
EarthDaily wird wissenschaftlich kalibrierte multispektrale Bilddaten und
Fernerkundungsfunktionen mittels Modellierung, Simulation und Datenauswertung
bereitstellen. Dabei nutzt das Unternehmen die derzeit im Orbit befindliche
EarthDaily Constellation sowie weitere Satelliten, die im Laufe des Jahres 2026
gestartet werden. EarthDaily wird seine Fähigkeiten durch einen durchgängigen
Prozess aus Auftragsvergabe, Datenerfassung und Produktverbreitung unter Beweis
stellen und auf Produktbestellungen und Lieferanfragen der NRO und ihrer Partner
reagieren.
?Diese Auswahl spiegelt einen allgemeinen Trend wider, kommerziell verfügbare,
hochwertige Erdbeobachtungsdaten in die operative Entscheidungsfindung zu
integrieren", sagte Eric von Eckartsberg, Chief Revenue Officer bei EarthDaily.
?Unser Fokus liegt auf der Bereitstellung konsistenter, zuverlässiger Messdaten,
die schnellere und fundiertere Entscheidungen in komplexen Umgebungen
ermöglichen."
Der Auftrag stellt einen wichtigen Schritt beim Aufbau eines skalierbaren
Vertragsrahmens für den künftigen Bedarf der US-Regierung dar und versetzt
EarthDaily in die Lage, ein breiteres Spektrum an Missionsanwendungen zu
unterstützen, da die kommerzielle Erdbeobachtung zunehmend in Arbeitsabläufe der
nationalen Sicherheit integriert wird.
Die Auswahl steht im Einklang mit der EarthDaily Constellation, einem optischen
Erdbeobachtungssystem der nächsten Generation, das für die tägliche weltweite
Erfassung in 22 Spektralbändern ausgelegt ist und dessen volle Betriebsfähigkeit
noch in diesem Jahr erwartet wird. Die Konstellation wurde speziell für die
großflächige Erkennung von Veränderungen entwickelt und ermöglicht
wiederholbare, konsistente Messungen in großem Maßstab sowie KI-fähige Analysen
sowohl für Behörden als auch für gewerbliche Nutzer.
Mit dieser Auszeichnung baut EarthDaily seine Rolle als zuverlässiger
kommerzieller Anbieter von Erdbeobachtungsdaten und -analysen weiter aus und
unterstützt damit die nationale Sicherheit sowie andere wirkungsvolle
Anwendungen.
Über EarthDaily
EarthDaily ist ein weltweit tätiges Erdbeobachtungsunternehmen, das sich auf die
Bereitstellung wissenschaftlicher Daten und Analysen zur Erfassung von
Veränderungen über große Gebiete hinweg sowie auf entscheidungsrelevante
Informationen spezialisiert hat. Mit der EarthDaily Constellation schafft das
Unternehmen die Grundlage für tägliche, weltweit einheitliche
Erdbeobachtungsdaten, um Regierungen und Unternehmen zu unterstützen, die in
komplexen, kritischen Umgebungen tätig sind.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte earthdaily.com und folgen Sie
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Ansprechpartner
Tanya Cross
Vice President, Global Marketing and Communications
EarthDaily
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Alliance Advisors IR
EarthDailyPR@allianceadvisors.com
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