GNW-News: EarthDaily erhält NASA-Auftrag im Wert von 3 Mio. USD zur Integration kommerzieller Erdbeobachtungsdaten mit Landsat

26.10.26 19:03 Uhr

^MAPLE GROVE, Minnesota, Oct. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- EarthDaily hat heute

bekanntgegeben, einen NASA-Auftrag im Wert von 3 Mio. USD erhalten zu haben. Im

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Rahmen des Auftrags stellt das Unternehmen Daten der EarthDaily Constellation

sowie technische Unterstützung bereit, damit die NASA und der U.S. Geological

Survey (USGS) neue Ansätze zur Integration kommerzieller Kapazitäten in

staatliche Programme zur Erdbeobachtung bewerten können.

Der Auftrag unterstützt die Initiative zur stärkeren Einbindung kommerzieller

Lösungen im Rahmen von Sustainable Land Imaging (https://science.nasa.gov/earth-

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science/sli-commercial-transition-initiative/) (SLI). Dabei handelt es sich um

ein gemeinsames Vorhaben von NASA und USGS, das untersucht, wie kommerzielle

Erdbeobachtungsdaten staatliche Systeme ergänzen können, ohne die

wissenschaftlichen Qualitätsanforderungen und die Kontinuität der Landsat-

Datenreihe zu beeinträchtigen.

Im Rahmen des Vertrags werden NASA und USGS die Daten der EarthDaily

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Constellation anhand der Standards und Anforderungen von Landsat bewerten. Dazu

gehören die Datenqualität, Kalibrierung und Stabilität, die radiometrischen und

geometrischen Leistungsmerkmale, die Harmonisierung mit bestehenden Datenreihen

sowie die Eignung für den jeweiligen Verwendungszweck. Darüber hinaus wird

untersucht, wie kommerzielle Erdbeobachtungen die Entwicklung KI-fähiger

Erdbeobachtungsprodukte unterstützen können, die für moderne Datenverarbeitungs-

und Machine-Learning-Prozesse ausgelegt sind.

?Landsat hat eine außergewöhnliche wissenschaftliche Datenreihe geschaffen, die

dokumentiert, wie sich unser Planet verändert. Sie beruht auf jahrzehntelangen,

konsistenten und verlässlichen Messungen", so Don Osborne, Chief Executive

Officer von EarthDaily.?EarthDaily wurde auf derselben grundlegenden

Überzeugung aufgebaut: Um Veränderungen zu verstehen, braucht man zunächst

Messdaten, denen man vertrauen und die man über längere Zeiträume miteinander

vergleichen kann. Da Erdbeobachtungsdaten zunehmend als Grundlage für KI-

Anwendungen dienen, gewinnt diese Konsistenz noch mehr an Bedeutung. Diese

Arbeit bietet uns die Möglichkeit, gemeinsam mit NASA und USGS zu zeigen, wie

kommerzielle Erdbeobachtungsdaten in wissenschaftlicher Qualität, die für KI-

Anwendungen aufbereitet sind, die Landsat-Datenreihe ergänzen und dazu beitragen

können, verlässliche Messungen auch künftig sicherzustellen."

Die EarthDaily Constellation wurde gezielt dafür entwickelt, Veränderungen über

längere Zeiträume hinweg konsistent zu erfassen. Acht der insgesamt zehn

Satelliten befinden sich inzwischen im Orbit. Gemeinsam erfassen sie alle zwei

Tage 100 % der Landfläche der Erde. Im Vollbetrieb wird die Konstellation

täglich rund 92 % der Landfläche der Erde abbilden; die Antarktis ist davon

ausgenommen. Die sonnensynchrone Umlaufbahn ermöglicht konsistente Aufnahmen am

Morgen. Die Überflugzeiten am Äquator liegen dabei bei etwa 10:30 Uhr Ortszeit.

Mit einer Schwadbreite von 240 km lässt sich zudem eine systematische Abdeckung

großer Gebiete erreichen. Die aufeinander abgestimmten Bildgebungssysteme

erfassen Daten in 22 Spektralbändern, die den sichtbaren Bereich, das nahe

Infrarot, das kurzwellige Infrarot und den thermischen Infrarotbereich abdecken.

Dabei kommen jeweils auf den entsprechenden Spektralbereich abgestimmte

Sensortechnologien zum Einsatz. Die native räumliche Auflösung beträgt 5 m im

sichtbaren und nahinfraroten Bereich, 95 m im kurzwelligen Infrarot und 120 m im

thermischen Infrarot. Eine nachträgliche Schärfung, durch die zusätzliche

Details lediglich vorgetäuscht würden, erfolgt nicht. Spezielle Spektralbänder

für Wasserdampf und Zirruswolken unterstützen die atmosphärische Korrektur und

die Erkennung von Wolken. Zusammengenommen ermöglichen diese Designmerkmale

wissenschaftlich hochwertige, analysefertige Beobachtungsdaten, die sich von

einer Aufnahme zur nächsten direkt miteinander vergleichen lassen.

Im Rahmen der Evaluierung wird untersucht, wie diese Kapazitäten die Landsat-

Datenreihe ergänzen könnten, indem sie häufigere Beobachtungen ermöglichen.

Davon könnten insbesondere Nutzer profitieren, die zwischen einzelnen

Aufnahmezeitpunkten auf konsistente Messungen von Veränderungen angewiesen sind.

Diese verlässliche Messgrundlage ist auch für KI-Anwendungen von entscheidender

Bedeutung. Die Arbeiten stehen im Einklang mit den umfassenderen Bestrebungen

der NASA, den Einsatz von Superintelligenz in der wissenschaftlichen Forschung

und bei der Analyse komplexer Datensätze auszuweiten. Die konsistent

kalibrierten und standardisierten Beobachtungsdaten von EarthDaily bieten

Modellen eine stabile Grundlage, um relevante Veränderungen zu erkennen. Dazu

zählen sowohl Erdbeobachtungs-Grundlagenmodelle, die anhand jahrzehntelanger

Landsat-Bilddaten trainiert wurden, als auch Anwendungen zur Reanalyse und

Prognose. Daten, die sich mit dem Landsat-Archiv harmonisieren lassen, könnten

bestehende Datenreihen durch häufigere Messungen ergänzen und zeitlich

fortführen. EarthDaily wird gemeinsam mit NASA und USGS Versuche durchführen,

die unter anderem die Bewertung von Daten, die Demonstration von

Arbeitsabläufen, die Evaluierung und Validierung von Produkten, standardisierte

Datenstrukturen und die Charakterisierung von Unsicherheiten umfassen. Darüber

hinaus werden die Daten von EarthDaily zusammen mit Landsat und anderen

Referenzmissionen sowie innerhalb der Verarbeitungsabläufe für die Analysis

Ready Data des USGS und für die Harmonized Landsat and Sentinel-2-Daten der NASA

getestet.

Die Evaluierung soll klären, ob die Daten von EarthDaily die Anforderungen an

Oberflächenreflexion und Oberflächentemperatur erfüllen, die für Landsat-Daten

gelten. Untersucht werden außerdem die Kompatibilität mit langfristigen

Landbeobachtungsdatenreihen sowie das Potenzial kommerzieller Erdbeobachtungen,

in Kombination mit staatlichen Erdbeobachtungssystemen häufigere

Wiederholungsaufnahmen und eine höhere räumliche Auflösung zu ermöglichen.

Während der gesamten Evaluierung werden die Wissenschaftler und technischen

Teams von EarthDaily regelmäßig mit den wissenschaftlichen Fachleuten und

Programmverantwortlichen von NASA und USGS zusammenarbeiten. In technischen

Abstimmungen werden unter anderem Datenqualität, Kreuzkalibrierung, Algorithmen,

Produktspezifikationen, Verarbeitungsabläufe und Datenintegration behandelt. Die

Ergebnisse werden im Verlauf der Arbeiten gemeinsam geprüft und dazu genutzt,

Produkte und Dokumentationen weiterzuentwickeln. Die Arbeiten sollen dazu

beitragen, die Anforderungen zu bestimmen und zu präzisieren, die kommerzielle

Technologien und daraus abgeleitete Datenprodukte erfüllen müssen, um mit dem

Landsat-Archiv harmonisiert werden zu können.

Der Nachweis, dass die Daten von EarthDaily die an den Leistungsanforderungen

von Landsat ausgerichteten Schwellenwerte erfüllen und einen ausreichenden

Mehrwert bieten, ist ein erster Schritt hin zu hybriden Missionsarchitekturen,

die staatliche und kommerzielle Ressourcen miteinander verbinden.

EarthDaily setzt sich dafür ein, gemeinsam mit NASA und USGS Ansätze zu

entwickeln, die den besonderen Wert von Landsat bewahren: eine seit mehr als 50

Jahren kontinuierlich aufgebaute Datenreihe, die Nutzern weltweit frei und offen

zur Verfügung steht.

Über EarthDaily

EarthDaily ist ein global tätiges Unternehmen für Erdbeobachtung. Es stellt

wissenschaftlich hochwertige, KI-fähige Daten und Analyseleistungen für die

großflächige Überwachung und die Erkennung von Veränderungen bereit. Das

integrierte Erdbeobachtungssystem des Unternehmens vereint die speziell

entwickelte EarthDaily Constellation mit fortschrittlicher Datenverarbeitung,

KI-Grundlagenmodellen und fachspezifischen Analyseverfahren. So werden

großflächige Umweltbeobachtungen in entscheidungsrelevante Erkenntnisse

umgewandelt.

Die Technologie von EarthDaily wurde entwickelt, um konsistente,

wissenschaftlich kalibrierte Messdaten in großem Umfang bereitzustellen. Sie

unterstützt Behörden und Unternehmen dabei, Veränderungen zu erkennen und zu

verstehen, sich wandelnde Risiken zu bewerten und fundiertere Entscheidungen zu

treffen. Die Lösungen des Unternehmens kommen in wichtigen Anwendungsbereichen

zum Einsatz, darunter Landwirtschaft, Versicherungswirtschaft, Bergbau,

Forstwirtschaft, Umweltüberwachung, Verteidigung und nationale Sicherheit.

Weitere Informationen finden Sie unter earthdaily.com (https://earthdaily.com/).

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Kontakte

Tanya Cross

Vice President, Global Marketing and Communications

EarthDaily

tanya.cross@earthdaily.com (mailto:tanya.cross@earthdaily.com)

Alliance Advisors IR

EarthDailyPR@allianceadvisors.com (mailto:EarthDailyPR@allianceadvisors.com)

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