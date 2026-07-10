GNW-News: EarthDaily-Konstellation tritt mit erfolgreichem Launch III in die kommerzielle Betriebsphase ein

10.07.26 06:59 Uhr

^VANCOUVER, British Columbia, July 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- EarthDaily gab

heute den erfolgreichen ersten Kontakt mit EDC-08 nach dem Start an Bord der

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SpaceX-Mission Transporter-17 am 7. Juli bekannt. Mit diesem dritten Start

(Launch III) erreicht die EarthDaily-Konstellation die für den kommerziellen

Betrieb erforderliche Anzahl an Satelliten.

Wie jedes Raumfahrzeug der EarthDaily-Konstellation verfügt auch EDC-08 über 16

Bildsensoren, die Daten in 22 Spektralbändern erfassen. Dadurch erhält das

System die erforderliche spektrale Tiefe und Bildgebungskapazität, um

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konsistente und vergleichbare Messungen über Regionen, Jahreszeiten und

Zeiträume hinweg zu ermöglichen.

Die heutige Ankündigung baut auf der Bereitstellung von EDC-02 bis EDC-07 im Mai

auf, die sich derzeit in der Phase der Inbetriebnahme befinden und erste

Bilddaten liefern. Die zusammen mit der heutigen Ankündigung veröffentlichten

Aufnahmen geben einen ersten Einblick in die Leistungsfähigkeit mehrerer

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Satelliten.

?Der Eintritt von EDC-08 in die Umlaufbahn und die Herstellung des Erstkontakts

sind ein weiterer wichtiger Schritt bei der planmäßigen Bereitstellung der

EarthDaily-Konstellation", sagte Don Osborne, CEO von EarthDaily.?Mit nun acht

Satelliten im Orbit, sieben, die die Inbetriebnahme durchlaufen, und den ersten

Bildern vom Mai-Start, arbeitet das System wie erwartet."

Die neuen Aufnahmen belegen die Konsistenz und Detailgenauigkeit, für die die

EarthDaily-Konstellation entwickelt wurde. Während die Kalibrierungs- und

Validierungsarbeiten noch andauern, zeigen die Bilder bereits, wie mehrere

Satelliten zu einem gemeinsamen Messsystem beitragen, das für eine zuverlässige

großflächige Überwachung und reproduzierbare Analysen im großen Maßstab mithilfe

von KI und maschinellem Lernen ausgelegt ist.

?Die EarthDaily-Konstellation wurde auf Datenkonsistenz ausgelegt", ergänzte

Osborne.?Schwankungen bei atmosphärischen Bedingungen, Beobachtungsgeometrie

und Sensorkalibrierung können Störsignale verursachen, die sich in

Zeitreihenanalysen verstärken und die Zuverlässigkeit von Daten in KI-Workflows

beeinträchtigen. EarthDaily begegnet diesem Problem auf Systemebene durch eine

streng kontrollierte geometrische und radiometrische Kalibrierung, hohe Signal-

Rausch-Verhältnisse sowie eine spektrale Abstimmung mit den Sentinel- und

Landsat-Archiven. Dadurch wird sichergestellt, dass die resultierenden Daten für

jede KI-Anwendung zur Erdbeobachtung geeignet sind und erkannte Veränderungen

tatsächliche Ereignisse in der realen Welt widerspiegeln."

Die EarthDaily-Konstellation wurde speziell für die großflächige Erkennung von

Veränderungen entwickelt und ist darauf ausgelegt, weltweit konsistente,

kalibrierte tägliche Messungen des Planeten bereitzustellen. Die EDC-Bilddaten,

die für Zeitreihenanalysen und die direkte Integration in KI-Workflows optimiert

sind, wurden für den Einsatz mit den automatisierten Analysen zur

Veränderungserkennung von EarthDaily konzipiert. Sie identifizieren relevante

Veränderungen über große Gebiete hinweg - von Flugzeugen und Schiffen in Häfen

bis hin zu Straßen und Infrastruktur - und unterstützen Kunden dabei, zu

entscheiden, worauf sie ihre Aufmerksamkeit als Nächstes richten sollten.

Dieser Ansatz hebt die Erdbeobachtung auf eine neue Stufe: Weg von statischen

Bildern hin zu entscheidungsrelevanten Erkenntnissen. Während EDC-08 seine

Umlaufbahn erreicht und weitere Satelliten für den Start vorbereitet werden,

nähert sich die Konstellation ihrem Ziel: einer täglichen, globalen

Landabdeckung. Dies schafft eine kontinuierliche Messgrundlage für die

Überwachung von Veränderungen in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit,

Landwirtschaft, natürliche Ressourcen, Klimaresilienz und Infrastruktur.

Über EarthDaily

EarthDaily ist ein weltweit tätiges Erdbeobachtungsunternehmen, das sich auf die

Bereitstellung wissenschaftlicher Daten und Analysen zur Erfassung von

Veränderungen über große Gebiete hinweg sowie auf entscheidungsrelevante

Informationen spezialisiert hat. Mit der EarthDaily Constellation schafft das

Unternehmen die Grundlage für tägliche, weltweit einheitliche

Erdbeobachtungsdaten, um Regierungen und Unternehmen in komplexen, kritischen

Umgebungen zu unterstützen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte earthdaily.com und folgen Sie

EarthDaily auf LinkedIn (@EarthDaily) und X (@EarthDailyA).

Kontakte

Tanya Cross

Vice President, Global Marketing and Communications

EarthDaily

tanya.cross@earthdaily.com

Alliance Advisors IR

EarthDailyPR@allianceadvisors.com

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie

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4a66-9190-efa3173c9c6e

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