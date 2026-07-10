GNW-News: EarthDaily-Konstellation tritt mit erfolgreichem Launch III in die kommerzielle Betriebsphase ein
^VANCOUVER, British Columbia, July 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- EarthDaily gab
heute den erfolgreichen ersten Kontakt mit EDC-08 nach dem Start an Bord der
SpaceX-Mission Transporter-17 am 7. Juli bekannt. Mit diesem dritten Start
(Launch III) erreicht die EarthDaily-Konstellation die für den kommerziellen
Betrieb erforderliche Anzahl an Satelliten.
Wie jedes Raumfahrzeug der EarthDaily-Konstellation verfügt auch EDC-08 über 16
Bildsensoren, die Daten in 22 Spektralbändern erfassen. Dadurch erhält das
System die erforderliche spektrale Tiefe und Bildgebungskapazität, um
konsistente und vergleichbare Messungen über Regionen, Jahreszeiten und
Zeiträume hinweg zu ermöglichen.
Die heutige Ankündigung baut auf der Bereitstellung von EDC-02 bis EDC-07 im Mai
auf, die sich derzeit in der Phase der Inbetriebnahme befinden und erste
Bilddaten liefern. Die zusammen mit der heutigen Ankündigung veröffentlichten
Aufnahmen geben einen ersten Einblick in die Leistungsfähigkeit mehrerer
Satelliten.
?Der Eintritt von EDC-08 in die Umlaufbahn und die Herstellung des Erstkontakts
sind ein weiterer wichtiger Schritt bei der planmäßigen Bereitstellung der
EarthDaily-Konstellation", sagte Don Osborne, CEO von EarthDaily.?Mit nun acht
Satelliten im Orbit, sieben, die die Inbetriebnahme durchlaufen, und den ersten
Bildern vom Mai-Start, arbeitet das System wie erwartet."
Die neuen Aufnahmen belegen die Konsistenz und Detailgenauigkeit, für die die
EarthDaily-Konstellation entwickelt wurde. Während die Kalibrierungs- und
Validierungsarbeiten noch andauern, zeigen die Bilder bereits, wie mehrere
Satelliten zu einem gemeinsamen Messsystem beitragen, das für eine zuverlässige
großflächige Überwachung und reproduzierbare Analysen im großen Maßstab mithilfe
von KI und maschinellem Lernen ausgelegt ist.
?Die EarthDaily-Konstellation wurde auf Datenkonsistenz ausgelegt", ergänzte
Osborne.?Schwankungen bei atmosphärischen Bedingungen, Beobachtungsgeometrie
und Sensorkalibrierung können Störsignale verursachen, die sich in
Zeitreihenanalysen verstärken und die Zuverlässigkeit von Daten in KI-Workflows
beeinträchtigen. EarthDaily begegnet diesem Problem auf Systemebene durch eine
streng kontrollierte geometrische und radiometrische Kalibrierung, hohe Signal-
Rausch-Verhältnisse sowie eine spektrale Abstimmung mit den Sentinel- und
Landsat-Archiven. Dadurch wird sichergestellt, dass die resultierenden Daten für
jede KI-Anwendung zur Erdbeobachtung geeignet sind und erkannte Veränderungen
tatsächliche Ereignisse in der realen Welt widerspiegeln."
Die EarthDaily-Konstellation wurde speziell für die großflächige Erkennung von
Veränderungen entwickelt und ist darauf ausgelegt, weltweit konsistente,
kalibrierte tägliche Messungen des Planeten bereitzustellen. Die EDC-Bilddaten,
die für Zeitreihenanalysen und die direkte Integration in KI-Workflows optimiert
sind, wurden für den Einsatz mit den automatisierten Analysen zur
Veränderungserkennung von EarthDaily konzipiert. Sie identifizieren relevante
Veränderungen über große Gebiete hinweg - von Flugzeugen und Schiffen in Häfen
bis hin zu Straßen und Infrastruktur - und unterstützen Kunden dabei, zu
entscheiden, worauf sie ihre Aufmerksamkeit als Nächstes richten sollten.
Dieser Ansatz hebt die Erdbeobachtung auf eine neue Stufe: Weg von statischen
Bildern hin zu entscheidungsrelevanten Erkenntnissen. Während EDC-08 seine
Umlaufbahn erreicht und weitere Satelliten für den Start vorbereitet werden,
nähert sich die Konstellation ihrem Ziel: einer täglichen, globalen
Landabdeckung. Dies schafft eine kontinuierliche Messgrundlage für die
Überwachung von Veränderungen in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit,
Landwirtschaft, natürliche Ressourcen, Klimaresilienz und Infrastruktur.
Über EarthDaily
EarthDaily ist ein weltweit tätiges Erdbeobachtungsunternehmen, das sich auf die
Bereitstellung wissenschaftlicher Daten und Analysen zur Erfassung von
Veränderungen über große Gebiete hinweg sowie auf entscheidungsrelevante
Informationen spezialisiert hat. Mit der EarthDaily Constellation schafft das
Unternehmen die Grundlage für tägliche, weltweit einheitliche
Erdbeobachtungsdaten, um Regierungen und Unternehmen in komplexen, kritischen
Umgebungen zu unterstützen.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte earthdaily.com und folgen Sie
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Kontakte
Tanya Cross
Vice President, Global Marketing and Communications
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4a66-9190-efa3173c9c6e
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