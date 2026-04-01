GNW-News: EarthDaily sichert sich Datenanalyse-Vertrag im zweistelligen Millionenbereich für KI-gestützte Erdbeobachtungsdaten mit US-Verteidigungsunternehmen

^VANCOUVER, British Columbia, April 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- EarthDaily

Analytics (EarthDaily) gab heute den Abschluss eines neuen Datenanalyse-Vertrags

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im hohen zweistelligen Millionenbereich mit einem führenden US-amerikanischen

Unternehmen im Bereich Verteidigungs- und Sicherheitstechnologie bekannt. Der

Vertrag unterstreicht die wachsende Nachfrage nach KI-optimierten

Erdbeobachtungsdaten, die durch konsistente, präzise kalibrierte und

verlässliche Daten überzeugen.

Der Vertrag gewährt dem Kunden Zugriff auf täglich viele Millionen

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Quadratkilometer Satellitenbilder. Die analysierfertigen Daten von EarthDaily

unterstützen großangelegte KI- und Machine-Learning-Prozesse des Kunden.

Mit der EarthDaily Constellation (https://earthdaily.com/constellation) lassen

sich weltweit konsistente und reproduzierbare Messungen durchführen. Da die

gesamte Erde täglich zur gleichen lokalen Sonnenzeit und unter identischer

Blickgeometrie erfasst wird, liefert die Satellitenkonstellation stabile

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Bilddaten, die eine verlässliche Grundlage für KI-gestützte Analysen bilden.

Dank der konstant hohen Erfassungsqualität lassen sich Störsignale in den

Datensätzen reduzieren. Dies ist ein entscheidender Faktor, um KI-Modelle

zuverlässig zu trainieren, zu validieren und einzusetzen. EarthDaily wurde in

erster Linie als Messsystem entwickelt und wendet strenge radiometrische und

geometrische Kalibrierungen an, um sicherzustellen, dass die Daten nicht nur

visuell exakt, sondern über die Zeit auch analytisch zuverlässig sind. Mit 22

Spektralbändern im sichtbaren Bereich, im nahen und kurzwelligen Infrarot sowie

im thermischen Infrarot erfasst das System selbst kleinste Veränderungen in

Gelände, Infrastruktur und Oberflächenbedingungen. Damit erkennen KI-Modelle

echte Veränderungen und werden nicht durch Artefakte beeinträchtigt, die durch

inkonsistente Aufnahmebedingungen entstehen.

Das Ergebnis ist eine grundlegend neue Datenbasis für KI, die eine

kontinuierliche Überwachung, skalierbare Automatisierung und zukunftsorientierte

Erdbeobachtungsintelligenz ermöglicht. Sie ist speziell auf Regierungen und

Unternehmen zugeschnitten, die in komplexen und kritischen Einsatzbereichen

tätig sind.

?Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit diesem etablierten und hoch

angesehenen Unternehmen im Bereich Verteidigungs- und Sicherheitstechnologie in

den USA", so Don Osborne.?Der Vertrag ist eine deutliche Bestätigung für ihre

Mission sowie für die Qualität unserer Daten."

Über EarthDaily

EarthDaily ist ein weltweit tätiges Erdbeobachtungsunternehmen, das sich auf die

Bereitstellung wissenschaftlicher Daten und Analysen zur Erfassung von

Veränderungen über große Gebiete hinweg sowie auf entscheidungsrelevante

Informationen spezialisiert hat. Mit der bevorstehenden Einführung der

EarthDaily Constellation schafft das Unternehmen eine Grundlage für täglich

weltweit konsistente Erdbeobachtungsdaten, um Regierungen und Unternehmen zu

unterstützen, die in komplexen, kritischen Umgebungen tätig sind.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte earthdaily.com und folgen Sie

EarthDaily auf LinkedIn (@EarthDaily) und X (@EarthDailyA).

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d3931e2f-a83e-

4829-98be-836c0cbf6010

Ansprechpartner

Tanya Cross

Vice President, Global Marketing and Communications

EarthDaily

tanya.cross@earthdaily.com

Alliance Advisors

IREarthDailyPR@allianceadvisors.comÂ°